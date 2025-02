Cristi Balaj, reacție după declarațiile lui Varga despre demiterea lui Petrescu și despre 1-1 la Iași. Jucătorul pe care l-a făcut „pachet”: „E prima oară”

E din nou furtună în Ardeal. Neluţu Varga a “tunat” pentru FANATIK şi a declarat că vrea să îl dea afară pe Dan Petrescu după . de faptul că antrenorul se plânge la fiecare meci.

Cristi Balaj, reacție după declarațiile lui Varga despre demiterea lui Petrescu și despre 1-1 la Iași

Cristi Balaj a comentat declaraţiile patronului despre Dan Petrescu, spunând că este nemulţumit, la rându-i, de prestaţia echipei la Iaşi. Preşedintele celor de la CFR Cluj l-a criticat public pe Postolachi, cel care a ratat singur cu portarul:

“Nu sunt în măsură să comentez ce spune finanţatorul echipei şi recunosc că şi eu am o stare de supărare după semieşecul de la Iaşi, cu toate că l-aş numi un eşec. Am avut 1-0 şi un om în plus.

Starea gazonului a fost de o asemenea natură încât a fost greu să practici un joc de calitate. Dar nu-i o scuză, adversarii au jucat pe acelaşi teren. Noi, cei din conducere, trebuie să pregătim jocul următor şi nu vă ascund că nu ne ajută asemenea momente sau asemenea tensiuni.

“Ratarea monumentală a lui Postolachi, nu există nicio scuză”

Suntem la fel de supăraţi ca finanţatorul echipei, dar noi suntem aici să asigurăm condiţiile cele mai bune, să încercăm să recuperăm jucătorii. Sunt convins că dacă l-am fi avut pe Louis Munteanu, situaţia ar fi stat diferit.

Am avut soluţii, am avut jucători buni şi pe bancă. În meciul de la UTA Arad am arătat că CFR Cluj este o forţă în fotbalul românesc. Există şi asemenea zile, dar e greu să le accepţi. Ratarea monumentală a lui Postolachi, nu există nicio scuză.

Nu poţi să accepţi o asemenea abordare într-un joc în care concentrarea trebuie să fie 100%. Discuţiile pe care le avem noi intern sunt diferite. Când discutăm în birouri, încercăm să identificăm adevărata problemă.

“Este prima dată când vorbesc de Postolachi şi e un semnal de alarmă dacă am făcut acest lucru”

Nu m-aţi auzit să vorbesc niciodată despre un jucător. Este prima dată când vorbesc de Postolachi şi e un semnal de alarmă dacă am făcut acest lucru şi nu din cauza acestei ratări. Noi am văzut altceva faţă de ce ne prezintă el de când este la CFR Cluj.

Avea cele mai multe goluri înscrise din istoria clubului UTA într-un sezon, a avut prestaţii reuşite în naţionala Moldovei. Vorbesc de atitudine, de dăruire, de implicare şi mă opresc aici pentru dacă am vorbit prima dată de un jucător, pentru el ar trebui să fie un semnal de alarmă.

S-a accidentat, va sta departe o perioadă. Execuţia lui la acea fază a fost de asemenea natură încât şi-a dizlocat umărul. Ar trebui să fie un mare semn de întrebare. Acele 10-15 minute în care am fost dominaţi ne-au surprins şi pe noi.

“Probabil că supărarea a pornit şi de la declaraţia aceea că FCSB îşi permite să cumpere orice din fotbalul românesc”

Sunt greu de acceptat. Sunt convins că antrenorul nu le-a cerut să se retragă. Există nemulţumire din partea noastră, dar încă suntem la cald. Ca preşedinte, ar fi nepotrivit să spun ce gândesc.

Nu am nimic de comentat la ce spune patronul. Ştiu cât suflet pune, cât se implică şi câtă nervozitate există la situaţii de acest gen. El este diferit faţă de acum câţiva ani. Au mai fost situaţii în care îşi reconsideră poziţia.

Este genul de om care dă şanse. Probabil că supărarea a pornit şi de la declaraţia aceea că FCSB îşi permite să cumpere orice din fotbalul românesc. Uitaţi că FCSB îl doreşte pe Louis Munteanu şi nu şi l-a permis.

Probabil nu trebuia să spună acest lucru. Într-adevăr, FCSB are transferuri reuşite şi au avut jucători pe care i-au ţinut şase luni şi ulterior au fost cedaţi extrem de uşor. Noi nu dorim un asemenea management.

“Dacă domnul Varga va discuta cu el, sunt şanse mari să rămână în continuare”

Ideal ar fi cei pentru care dăm bani mulţi, să şi demonstreze şi să fie valorificaţi pe sume şi mai importante. Eu am înţeles ce vrea să spună Dan Petrescu, dar din acest punct de vedere nu are dreptate.

Dacă ne referim la Emerlahu, Munteanu, Delgado, eforturile de transfer au fost mari din partea noastră. Eu sunt convins că dacă vor sta faţă în faţă, lucrurile se vor lămuri.

Eu aşa cred în acest moment, că va rămâne Dan Petrescu. Dacă domnul Varga va discuta cu el, sunt şanse mari să rămână în continuare. Domnul Varga a demonstrat că este echilibrat, el îşi permite să spună orice. Eu trebuie să fiu mai echilibrat.

Schimbarea antrenorului nu îţi garantează rezultatele. Nu puteţi garanta că dacă vom schimba antrenorul vom câştiga campionatul”, a dezvăluit Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

