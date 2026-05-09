Cristi Balaj, reacție dură despre ofsaidul “invizibil” din CFR – U Craiova 0-0: ”Știu ce face Bîrsan și mă opresc! Arbitrii au căutat liniile!” 

Derby-ul rundei a 8-a din play-off, CFR Cluj – Universitatea Craiova, scor 0-0, a avut și un moment extrem de controversat și de discutat, care putea schimba radical soarta partidei și chiar a campionatului. În minutul 51, ardelenii au solicitat o lovitură de la 11 metri pentru un henț al lui Adrian Rus. Hențul a fost destul de clar, dar lovitura de pedeapsă nu a fost acordată. Motivul: anterior în fază, a fost un ofsaid la Lorenzo Biliboc. Reluările au încercat să arate asta, însă nu prea au convins publicul.

Ce spune Cristi Balaj despre ofsaidul controversat din CFR – U Craiova 0-0: ”Arbitrii au căutat liniile!”

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj, 54 de ani, a venit cu explicații legate de ofsaidul controversat despre care încă se discută în lumea fotbalului intern. Fostul președinte din Gruia este convins că echipa lui Pancu a fost privată de un penalty. Motivul este simplu. În opinia lui Balaj, nu a fost ofsaid la Biliboc, în faza premergătoare hențului la Adrian Rus.

La FANATIK, fostul arbitru a explicat în detaliu . E vorba de trasarea celor două linii. Acest lucru s-a făcut le nivelul picioarelor. Balaj spune că o proiecție la nivelul superior ar fi arătat clar că jucătorul de la Universitatea Craiova, Oleksandr Romanchuk, 26 de ani, îl scoate din ofsaid pe Lorenzo Biliboc.

”La ofsaid am văzut o linie trasă, pentru că mi-a fost greu să depistez dacă sunt două. Pare, într-adevăr, uitându-ne atenți că linia roșie iese puțin înspre poartă de sub linia albastră sau deasupra, dar pare o mică parte a liniei roșii că se vede. E greu să iei o asemenea decizie atâta timp cât liniile indiscutabil au fost trase pe la picioarele celor doi jucători: Biliboc, un jucător scund, și Romanchuk, un jucător înalt, de peste 1,93 m.

De ce spun acest lucru? Dacă liniile au fost trase pe la picioare doar este greșit, întrucât se vede clar că jucătorul oltenilor a fost aplecat înspre poarta proprie. Ori, cu cât un jucător este mai înalt, în situația în care se apleacă, cu atât o proiecție a umărului sau a capului este mai îndepărtată de propria sa gheată sau picior. Și dacă avem o linie care se confundă pentru că sunt suprapuse și au fost trase la nivelul ghetei, indiscutabil partea superioară a lui Romanchuk a fost mai aproape de propria poartă și atunci am fi avut, dacă se trăgea o proiecție la nivelul superior al umărului, o diferență mare între cele două lunii.

(n.r. Adică Romanchuk l-ar fi scos din ofsaid pe Biliboc?) Exact. Sunt convins că arbitrul nu a luat în considerare acest lucru. Nu a trasat linie, o proiecție de la umărul lui Romanchuk. Acea linie, 100%, ar fi anulat poziția de ofsaid care, pare așa, că la cât de mult au stat, au căutat să o găsească”, explică Balaj.

Balaj, despre prestația lui Marcel Bîrsan: ”A făcut greșeli impardonabile”

Încă de vineri seara, , Marcel Bîrsan, 44 de ani. Ardelenii au spus la unison că linia trebuia trasă la umărul fotbalistului Craiovei, nu la picior. Cristi Balaj l-a luat și el în colimator pe centralul bucureștean care a decis ieri că a fost ofsaid la Biliboc. Fostul conducător din Gruia a remarcat faptul că Bîrsan comite multe erori care stabilesc rezultatul din teren.

”(n.r. Bîrsan a fost la VAR) Știu și mă opresc. E o istorie veche. Bîrsan nu e un arbitru slab. Nu e vina lui. Nu el face delegările. S-a nimerit să aibă mult prea multe greșeli. În 95% din situații, și sunt multe, din păcate a făcut greșeli impardonabile și suficiente pentru a stabili rezultatul din teren. (n.r. le-a făcut în favoarea Craiovei?) Nu, nu vreau eu să spun acest lucru pentru că ar însemna să punem într-o lumină greșită pe Craiova. Acolo sunt oameni profesioniști. Craiova are tot meritul pentru a fi în fruntea clasamentului. Craiova a ajuns pe primul loc doar pentru faptul că avut un joc mai bun decât al celorlalte echipe”, spune Balaj.

În concluzie, Balaj spune că ofsaidul decis de VAR este unul eronat. ”Este un ofsaid eronat. Este greșit. Romanchuk, fiind aplecat înspre propria poartă, avea 100% umărul mai aproape de propria poartă”.