Cristi Balaj, reacţie fără precedent după arbitrajul lui Radu Petrescu: "A fost groaznic! Două greşeli urâte". Cum va fi pedepsit arbitrul

Cristi Balaj a analizat în direct eroarea uriașă comisă de Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeș și anunță o posibilă suspendare drastică pentru central.
Alex Bodnariu
16.02.2026 | 18:30
Cristi Balaj reactie fara precedent dupa arbitrajul lui Radu Petrescu A fost groaznic Doua greseli urate Cum va fi pedepsit arbitrul
Cristi Balaj, verdict după greșeala uluitoare de arbitraj din Petrolul - FC Argeș. Ce riscă Radu Petrescu
Încă se discută despre eroarea colosală făcută de Radu Petrescu în meciul Petrolul – FC Argeș. Cristi Balaj, fostul arbitru român, a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a spus câteva cuvinte despre gafa făcută de central. Acesta a precizat clar că faza trebuia gestionată altfel.

Radu Petrescu a comis o gafă incredibilă. Arbitrul a oprit jocul înainte ca mingea să intre în poartă în Petrolul – FC Argeș

Pe finalul jocului de pe Ilie Oană, la scorul de 1-1, Radu Petrescu a anulat un gol înscris de FC Argeș. Mai precis, centralul a fluierat fără vreun motiv înainte ca Sierra, fundașul echipei din Pitești, să lovească mingea cu capul. Pe reluări se vede clar că nu a fost vorba de un fault sau de ofsaid.

Se pare că Radu Petrescu a vrut să repare, practic, o greșeală. Lovitura liberă pe care le-a acordat-o piteștenilor a fost acordată în mod eronat, iar arbitrul a încercat să le dea mingea înapoi celor de la Petrolul. Din nefericire, a ieșit un scandal monstru, iar arbitrul riscă o suspendare record.

Cristi Balaj, verdict după greșeala uluitoare de arbitraj din Petrolul – FC Argeș. Ce riscă Radu Petrescu

Cristi Balaj, fost arbitru român, este de părere că greșeala comisă de Radu Petrescu în meciul dintre Petrolul și FC Argeș a fost una impardonabilă. Balaj consideră că se impune o suspendare, întrucât centralul a gestionat complet greșit faza.

„A fost groaznic. Clar vorbim de două greșeli. Odată acordarea loviturii libere și, după, fluierul dinainte ca mingea să intre în poartă. Arbitrul nu avea de unde să știe că va urma un gol. Există multe lovituri libere care nu se soldează cu înscrierea unui gol. Înțeleg dorința arbitrului de a-și repara greșeala. Este dureros pentru o echipă când arbitrul repară o greșeală cu o altă greșeală. Nu și-a adus decât deservicii. Aici deserviciul a fost maxim. E foarte greu să îl aperi. S-a văzut foarte, foarte urât. Eu îl cunosc, știu că e un băiat corect. Nu îți repari așa o greșeală.

Sunt convins că va fi o pedeapsă mare. Nu știu câte etape, nu vreau să dau eu termene. Mai sunt și alți arbitri care trebuiau să fie sancționați. Faptul că arbitrează în continuare lasă semne de întrebare”, a declarat Cristi Balaj, în direct și în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
