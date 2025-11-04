Cristi Balaj, reacţie fără precedent după ce Istvan Kovacs va conduce Liverpool – Real Madrid: “Am crezut în el de când l-am luat în brigadă! Am emoţii când arbitrează”

ADVERTISEMENT

Liverpool – Real Madrid este capul de afiș al etapei cu numărul 4 din faza ligii a UEFA Champions League, iar duelul va fi condus la centru de Istvan Kovacs. Într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj a comentat această delegare, dar și posibilitatea ca Istvan Kovacs să fie numit „cel mai bun arbitru din lume”.

Cristi Balaj, reacție fabuloasă după ce Istvan Kovacs a fost delegat la Liverpool – Real Madrid

Cristi Balaj a fost extrem de încântat de faptul că Istvan Kovacs va conduce super-meciul de pe Anfield, programat marți, de la ora 22:00, iar fostul „central” a dezvăluit că a crezut în arbitrul din Carei încă de când acesta făcea parte din brigada sa. „Ne mândrim, acum nu mai sunt implicat la un club de fotbal. Am crezut în el, am emoții când arbitrează, dar nu doar el, orice arbitru român pe plan internațional.

Nu pot decât să mă bucur, pentru că fiecare dintre noi, jurnaliștii, cei de la CCA, cei de la FRF, ne-am pus amprenta într-o oarecare măsură. De-a lungul timpului, făcând parte din brigada mea și având încredere în el, simțind că are nevoie de sprijin în momente grele, am considerat că de multe ori a fost nedreptățit. Am multe motive să spun acest lucru, doar că nu pot să le detailez”, a declarat Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA, emisiune moderată de Cristi Coste.

Care este cel mai mare atu al lui Istvan Kovacs

Cristi Balaj e de părere că, dincolo de prestațiile de pe teren, aspectul fizic a jucat un rol extrem de important în ascensiunea lui , care a condus în acest an finala UEFA Champions League, PSG – Inter 5-0. „Am crezut și în Hațegan, am sperat că va ajunge mare și Colțescu și este mare. Dar, pe plan internațional, Istvan Kovacs are acel atu în ceea ce înseamnă pregătirea fizică. Vorbim de arbitrul care are cea mai bună pregătire fizică și cele mai bune performanțe la nivel mondial.

Să fii numărul 1 mondial în ceea ce înseamnă testele fizice, dacă ai și șansa să arbitrezi bine, să îți iasă meciurile, atunci parcursul este foarte clar”, a declarat fostul „central”, care a comentat și : „Ar fi o mândrie, ar trebui să fie o mândrie pentru toți cei care iubesc fotbalul sau au fost implicați în fotbal, chiar și pentru cei care l-au contestat. Până și acele persoane au avut rolul lor”.

Cum a comentat Cristi Balaj delegările arbitrilor români în Europa

Pe lângă Istvan Kovacs, alți doi „centrali” români vor conduce partide din cupele europene în aceasă săptămână: Horațiu Feșnic va fi la centru pentru duelul dintre Stuttgart și Feyenoord din Europa League, iar Andrei Chivulete a fost delegat la partida Șahtior – Breidablik din Conference League. De asemenea, Ovidiu Hațegan se va afla în camera VAR la partida echipei lui Răzvan Lucescu, PAOK, cu Young Boys, iar Augustus Constantin va fi observator la disputa Bologna – Brann. Un alt arbitru român, Marian Barbu, se află în această perioadă în Qatar, la Cupa Mondială U17, unde a condus deja un prim joc, Costa Rica – Emiratele Arabe Unite 1-1.

Cristi Balaj a comentat toate aceste aspecte: „Felicitări lor, felicitări celor care i-au promovat și care au ajutat să apară o stare de normalitate, precum cea din occident și să fie eliminate anumite metehne care erau în trecut. Mă refer la nivelul protestelor, care depășiseră cu mult limita bunului simț și au făcut ca UEFA să decidă să folosească mai puțini arbitri români, pentru că noi le stricam competiția în momentul în care un jurnalist din străinătate începea să citească declarațiile oamenilor din fotbal despre arbitrii români, care nu aveau sistemul VAR”.

