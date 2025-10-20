Cristi Balaj, reacție la cald după numirea lui Iuliu Mureșan ca președinte în locul său la CFR Cluj. Exclusiv

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Mihai Dragomir
20.10.2025
Cristi Balaj a spus totul despre Iuliu Mureșan și numirea lui ca președinte la CFR Cluj. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
CFR Cluj intră într-o nouă eră odată cu instalarea lui Iuliu Mureșan ca președinte al echipei. Cristi Balaj, fostul ocupant al acestei funcții la clubul „feroviar”, a reacționat în urma schimbării răsunătoare. Ce a spus, de fapt.

Cristi Balaj laudă decizia luată de Neluțu Varga prin aducerea lui Iuliu Mureșan ca președinte la CFR Cluj

CFR Cluj, aflată într-o perioadă nefastă încă de la startul acestui sezon, caută toate mijlocele posibile pentru a ieși din criză. După transferurile răsunătoare, Neluțu Varga s-a gândit să facă o schimbare și în zona conducerii.

După ce Cristi Balaj a demisionat din funcția de președinte al CFR-ului, Neluțu Varga l-a numit pe Iuliu Mureșan în acest rol, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Cum a reacționat fostul oficial al ardelenilor.

„Îmbrățișez decizia lui Neluțu Varga de a-l numi pe Iuliu Mureșan în funcția de președinte. Este un om care a fost tot timpul alături de CFR și pe care îl respect foarte mult și îi urez din tot sufletul succesul. A fost cea mai bună decizie, de departe.

În primul rând e un om care a demonstrat. Este din Cluj, cunoaște în mare măsură situația clubului. A fost aproape de noi, nu întâmplător am și organizat o masă la el acasă, așa cum a povestit și el. Încercam să venim cu tot felul de idei, metode, ca să avem acel click de care are nevoie echipa!”, a spus inițial Cristi Balaj.

Detalii neștiute despre Iuliu Mureșan. „A suferit!”

Iuliu Mureșan este un nume important în istoria CFR-ului, când vine vorba de performanțele atinse de clubul din Gruia. Cristi Balaj a dezvăluit că „Muri” nu s-a simțit tocmai bine în perioada în care a stat departe de fenomen.

„A suferit mult stând departe de club, chiar dacă noi l-am invitat de fiecare dată, atunci când a fost ziua lui de naștere i-am postat mesaje. Este un om alături de care CFR Cluj a realizat foarte multe performanțe într-o perioadă diferită, să zic, față de cea de acum. Și cred că a suferit așa pentru că i s-au întâmplat multe lucruri nedrepte. Cea mai bună decizie, îl felicit pe Neluțu”, a mai spus Balaj.

Chimia perfectă la CFR Cluj? Cristi Balaj a spus cum s-a făcut alegerea lui Iuliu Mureșan

Cristi Balaj a mai spus în cadrul intervenției sale că Neluțu Varga s-a gândit din start la varianta Iuliu Mureșan odată ce postul de președinte a rămas vacant la CFR Cluj. Fostul arbitru român a mai precizat și faptul că există relații foarte bune între club și Mureșan, ceea ce a facilitat reluarea colaborării.

„Din ce am înțeles, el a fost și în pole position. Adică așa am înteles, că decizia era luată de ceva vreme. Nu, nu comentez, pentru că nu ar fi corect. Cunosc anumite amănunte, dar nu comentez. Din ce am înțeles eu, Iuliu Mureșan a fost din prima. Relațiile clubului cu Iuliu Mureșan sunt excelente”, a concluzionat Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

Performanțele lui Iuliu Mureșan la CFR Cluj

Iuliu Mureșan are un istoric serios când vine vorba de colaborarea cu CFR Cluj, lucrând anterior pentru echipa din Ardeal între 2001 și 2018. În cei 17 ani petrecuți alături de „feroviari”, Iuliu Mureșan a fost martorul unor performanțe uriașe.

Astfel, el și-a trecut în palmares 4 titluri de campion (07/08, 09/10, 11/12, 17/18) și 4 Cupe ale României (07/08, 08/09, 09/10, 15/16). De asemenea, el s-a aflat la echipă în perioada în care CFR Cluj se lupta cu granzii europei.

Cristi Balaj, reacție la cald după numirea lui Iuliu Mureșan ca președinte la CFR Cluj

