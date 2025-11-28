Cristi Balaj, reacție surpriză despre cartonașul roșu „scos” de Darius Olaru în Steaua Roșie – FCSB. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Cristi Balaj, expertul FANATIK, a analizat arbitrajele de la meciurile U Craiova – Mainz 1-0 și Steaua Roșie – FCSB 1-0. Cum a catalogat deciziile luate în ambele partide și ce a spus, de fapt, despre cartonașul roșu „scos” de Darius Olaru.

Cristi Balaj a lăudat arbitrajul de la U Craiova – Mainz 1-0

Prima echipă românească care a jucat joi seară în cupele europene a fost Universitatea Craiova. Oltenii s-au impus cu 1-0 acasă în fața nemților de la Mainz, în urma unui penalty transformat cu brio de către Assad.

, care a primit o recenzie bună din partea lui Cristi Balaj în urma prestației sale. Fostul „cavaler al fluierului” a avut un singur reproș, acela fiind la adresa unuia dintre asistenți.

„Au fost arbitraje foarte bune în ambele meciuri. Aș scoate în evidență penalty-ul corect acordat, fără intervenția VAR, când Cicâldău a fost lovit în careu. Și aș mai evidenția anularea corectă a golului lui Mainz, la acel offside. Decizia luată corect în camera VAR, dar un minus pentru asistent, care trebuia să ridice din prima fanionul la acea fază. Eu am văzut din prima, la reluare, că fusese offside”, a spus inițial Cristi Balaj.

Cum a comentat Cristi Balaj cartonașul roșu obținut de Darius Olaru în Steaua Roșie – FCSB 1-0

FCSB a jucat și ea joi seară, dar în Europa League. Bucureștenii au pierdut pe terenul Stelei Roșii cu 0-1, deși au avut superioritate numerică după ce francezul Jerome Brisard l-a eliminat înaintea pauzei pe Tebo după ce l-a lovit cu cotul pe Darius Olaru. Cristi Balaj l-a contrazis pe Mihai Stoica,

„La partida FCSB-ului, eliminarea a fost clară, chiar dacă are anumite semne de întrebare în rândul iubitorilor fotbalului. Trebuie să înțeleagă că există anumite criterii. Șansa jucătorului de a controla mingea, era iminentă, Olaru ajungea la ea. Direcția era spre poartă, viteza jucătorului era mare, poziția adversarilor.

Datorită faptului că ceilalți apărători erau departe de Olaru și nu mai aveau cum să îl ajungă până la poartă, chiar dacă a fost la mijlocul terenului, se sancționează obligatoriu cu cartonaș roșu. Decizia a fost cât se poate de corectă!”, a spus Cristi Balaj.

De ce a acordat arbitrul cartonașul roșu în Steaua Roșie – FCSB 1-0. Cristi Balaj a explicat întreaga procedură

Ulterior, Balaj a ținut să explice pas cu pas etapele luate în considerare de arbitru în momentul în care a considerat să îi lase pe sârbi în inferioritate numerică.

„Se face stop cadru în momentul incorectitudinii. Se scoate din imagine jucătorul care a faultat. Văzând poziția celorlalți jucători de pe teren, aveți vreo suspiciune că Olaru nu ar fi scăpat singur cu portarul? Roșu clar, chiar dacă era puțin în lateral și la mijlocul terenului!”, a mai punctat fostul arbitru FIFA la FANATIK SUPERLIGA.