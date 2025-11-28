Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cristi Balaj, reacție surpriză despre cartonașul roșu „scos” de Darius Olaru în Steaua Roșie – FCSB. Exclusiv

Cristi Balaj a dat verdictul în cazul arbitrajelor de la meciurile U Craiova - Mainz 1-0 și Steaua Roșie - FCSB 1-0. Ce a spus, de fapt, despre cartonașul roșu obținut de Darius Olaru.
Mihai Dragomir
28.11.2025 | 22:00
Cristi Balaj reactie surpriza despre cartonasul rosu scos de Darius Olaru in Steaua Rosie FCSB Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Cristi Balaj a dat verdictul după arbitrajele echipelor românești în cupele europene. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

Cristi Balaj, expertul FANATIK, a analizat arbitrajele de la meciurile U Craiova – Mainz 1-0 și Steaua Roșie – FCSB 1-0. Cum a catalogat deciziile luate în ambele partide și ce a spus, de fapt, despre cartonașul roșu „scos” de Darius Olaru.

Cristi Balaj a lăudat arbitrajul de la U Craiova – Mainz 1-0

Prima echipă românească care a jucat joi seară în cupele europene a fost Universitatea Craiova. Oltenii s-au impus cu 1-0 acasă în fața nemților de la Mainz, în urma unui penalty transformat cu brio de către Assad.

ADVERTISEMENT

La centru s-a aflat croatul Dario Bel, care a primit o recenzie bună din partea lui Cristi Balaj în urma prestației sale. Fostul „cavaler al fluierului” a avut un singur reproș, acela fiind la adresa unuia dintre asistenți.

„Au fost arbitraje foarte bune în ambele meciuri. Aș scoate în evidență penalty-ul corect acordat, fără intervenția VAR, când Cicâldău a fost lovit în careu. Și aș mai evidenția anularea corectă a golului lui Mainz, la acel offside. Decizia luată corect în camera VAR, dar un minus pentru asistent, care trebuia să ridice din prima fanionul la acea fază. Eu am văzut din prima, la reluare, că fusese offside”, a spus inițial Cristi Balaj.

ADVERTISEMENT
Trump și Putin ascund de Uniunea Europeană noua versiune a planului de pace:...
Digi24.ro
Trump și Putin ascund de Uniunea Europeană noua versiune a planului de pace: „Este o situație fără precedent”

Cum a comentat Cristi Balaj cartonașul roșu obținut de Darius Olaru în Steaua Roșie – FCSB 1-0

FCSB a jucat și ea joi seară, dar în Europa League. Bucureștenii au pierdut pe terenul Stelei Roșii cu 0-1, deși au avut superioritate numerică după ce francezul Jerome Brisard l-a eliminat înaintea pauzei pe Tebo după ce l-a lovit cu cotul pe Darius Olaru. Cristi Balaj l-a contrazis pe Mihai Stoica, care a spus că se impunea doar galben la acea fază.

ADVERTISEMENT
S-a aflat adevărul despre Michael Schumacher, la 12 ani de la accident! ”Un...
Digisport.ro
S-a aflat adevărul despre Michael Schumacher, la 12 ani de la accident! ”Un prieten a confirmat cel mai negru scenariu”

„La partida FCSB-ului, eliminarea a fost clară, chiar dacă are anumite semne de întrebare în rândul iubitorilor fotbalului. Trebuie să înțeleagă că există anumite criterii. Șansa jucătorului de a controla mingea, era iminentă, Olaru ajungea la ea. Direcția era spre poartă, viteza jucătorului era mare, poziția adversarilor. 

Datorită faptului că ceilalți apărători erau departe de Olaru și nu mai aveau cum să îl ajungă până la poartă, chiar dacă a fost la mijlocul terenului, se sancționează obligatoriu cu cartonaș roșu. Decizia a fost cât se poate de corectă!”, a spus Cristi Balaj.

ADVERTISEMENT

De ce a acordat arbitrul cartonașul roșu în Steaua Roșie – FCSB 1-0. Cristi Balaj a explicat întreaga procedură

Ulterior, Balaj a ținut să explice pas cu pas etapele luate în considerare de arbitru în momentul în care a considerat să îi lase pe sârbi în inferioritate numerică.

„Se face stop cadru în momentul incorectitudinii. Se scoate din imagine jucătorul care a faultat. Văzând poziția celorlalți jucători de pe teren, aveți vreo suspiciune că Olaru nu ar fi scăpat singur cu portarul? Roșu clar, chiar dacă era puțin în lateral și la mijlocul terenului!”, a mai punctat fostul arbitru FIFA la FANATIK SUPERLIGA.

Cristi Balaj, reacție surpriză despre cartonașul roșu „scos” de Darius Olaru

Mihai Stoica, anunț de maxim interes înainte de „finala” Farul – FCSB: „Unul...
Fanatik
Mihai Stoica, anunț de maxim interes înainte de „finala” Farul – FCSB: „Unul dintre ei va începe meciul”
Sorin Cârțu, intervenție chirurgicală de ultimă oră: ”N-am dormit toată noaptea!” Ce a...
Fanatik
Sorin Cârțu, intervenție chirurgicală de ultimă oră: ”N-am dormit toată noaptea!” Ce a pățit după Craiova – Mainz
Dănuț Lupu l-a provocat în direct pe Șumudică: „Ce faci dacă te sună...
Fanatik
Dănuț Lupu l-a provocat în direct pe Șumudică: „Ce faci dacă te sună Gigi diseară să vii la FCSB?”. Răspuns bombă! Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Dureros! Putea face parte din Generația de Aur, dar DRAMA trăită i-a ruinat...
iamsport.ro
Dureros! Putea face parte din Generația de Aur, dar DRAMA trăită i-a ruinat cariera! Fostul mare jucător român: 'Nu o să uit niciodată!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!