Cristi Balaj, scut în fața lui Kyros Vassaras: “Ar fi cea mai mare greșeală să îl schimbe!”

Sunt tot mai multe zvonuri care indică posibila schimbare a lui Kyros Vassaras din fruntea Comisie Centrale a Arbitrilor. Cristi Balaj spune că asta ar fi ”cea mai mare greșeală”.
Adrian Baciu
22.03.2026 | 09:30
De ce nu ar trebui schimbat Kyros Vassaras din fruntea CCA, în opinia lui Cristi Balaj.
Kyros Vassaras, 60 de ani, fostul mare arbitru internațional grec, care în prezent ocupă funcția de președinte al CCA (Comisia Centrală a Arbitrilor), ar fi pericol să fie îndepărtat din fotbalul românesc. În opinia unui fost important arbitru din țara noastră, Cristi Balaj, o astfel de decizie luată de FRF ar fi ”cea mai mare greșeală”.

Numeroasele greșelile de arbitraj din acest sezon al primei ligii i-ar putea fi fatale lui Kyros Vassaras. Atât în faza regulară din SuperLiga, cât și după începutul play-off-ului, arbitrii au avut evoluții extrem de modeste. Erorile au apărut săptămână de săptămână, iar zvonurile privind înlocuirea grecului din fruntea CCA s-au înmulțit.

Într-o intervenție telefonică la FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj, 54 de ani, fost conducător și arbitru în România, a comentat situația grecului. În opinia sa, Vassaras nu ar trebui îndepărtat. ”(n.r. Ar fi ok ca Vassaras să continue la CCA și din vară?) Ar fi cea mai mare greșeală ca să-l schimbe. Ar fi cea mai mare eroare”, a spus, cu fermitate, Balaj.

De ce nu ar fi în regulă ca un român să fie instalat în fruntea CCA? Balaj explică

Întrebat de ce ar fi o greșeală schimbarea lui Kyros Vassaras, Cristi Balaj a spus că un român în fruntea arbitrilor nu ar fi indicat pentru că, indiferent de numele lui, s-ar găsi voci care să îi aducă fel și fel de acuzații. ”În momentul în care am aduce un român în fruntea CCA, vă garantez eu, am găsi, indiferent de numele lui, ce și cine să îi reproșeze în scurt timp. Câte minciuni am auzit în fotbalul românesc, câte regii, tâmpenii, a trebuit să apelez și la instanță uneori… Suntem cei mai mari regizori care ar putea să existe în Europa.

Fostul arbitru a spus că are un singur lucru pe care i-l reproșează lui Vassaras: ”Singurul lucru de reproșat pentru Kyros: feelingul meu este că sunt unii arbitri care nu au fost sancționați cum a trebuit atunci când au greșit. Dar faptul că îi protejează este deja de notorietate. Este scut pentru arbitri”, mai spune fostul conducător de la CFR Cluj.

Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
