Cristi Balaj şi-a dat demisia de onoare de la CFR Cluj după umilinţa din Suedia! Cum a reacționat patronul Neluțu Varga. Exclusiv

Cristi Balaj a suferit după după 2-7 cu Hacken, în play-off-ul Conference League. Președintele grupării din Gruia .

Cristi Balaj și-a dat demisia de la CFR Cluj după Hacken – CFR Cluj 7-2

Eșecul dureros de pe terenul lui Hacken i-a cauzat . Fostul component al „Generației de Aur” nu a suportat umilința din manșa tur a play-off-ului UEFA Conference League, iar în locul său

În aceeași seară cu Dan Petrescu a dorit să plece și Cristi Balaj. Horia Ivanovici a dezvăluit că președintele lui CFR Cluj l-a anunțat pe omul de afaceri că dorește să părăsească funcția de conducere din cadrul clubului. Numai că Neluțu Varga nici nu a vrut să audă de această decizie și l-a lămurit pe Balaj că trebuie neapărat să continue.

„Cristi, știu să nu o să-ți placă ce o să spun acum, dar eu trebuie să o spun pentru că lumea trebuie să știe adevărul despre ce se întâmplă la CFR. Vreau să le spun oamenilor că și tu ai vrut să îți dai demisia, noi nu am vorbit, e prima dată când discutăm acum, și că domnul Varga ți-a refuzat demisia.

Tu ai vrut să-ți dai demisia tot pentru că ești un om de onoare, din solidaritate cu Dan Petrescu. Apropo de discursul tu pe care tu îl ai, că toată lumea e de vină, nu doar jucătorii”, a mărturisit Horia Ivanovici, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Cristi Balaj: „Caracterele mari acum se văd!”

Vizibil afectat de cele auzite, președintele ardelenilor a reiterat că CFR Cluj trece printr-o criză care nu li se atribuie exclusiv jucătorilor. Fostul arbitru consideră că vină trebuie împărțită colectiv.

„Nu vreau să comentez acest subiect. Sunt informații confidențiale. Nu ar fi corect să discut despre acest subiect. E un moment greu, sper să-l depășim pentru că suporterii nu merită. Și nu merită mulți care sunt atașați de această echipă.

Nu pot să înțeleg ce s-a întâmplat aseară pentru că aceiași jucători, doriți de alte cluburi, cu oferte pentru ei, cu prestații excelente în alte partide… Nu există justificare! Ar fi o lipsă de respect să găsim scuze acum. Ar fi ridicol. Urmează meciul de la Galați, jucătorii trebuie să demonstreze, să rupă rândurile, caracterele mari acum se văd, în momentele grele”, a declarat Cristian Balaj, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

