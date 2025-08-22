Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cristi Balaj şi-a dat demisia de onoare de la CFR Cluj după umilinţa din Suedia! Cum a reacționat patronul Neluțu Varga. Exclusiv

Cristi Balaj și-a dat demisia de onoare după Hacken - CFR Cluj, 7-2, dar Neluțu Varga nu i-a acceptat-o. Președintele ardelenilor a spus totul la FANATIK SUPERLIGA
Mihnea Ştefan
22.08.2025 | 12:31
Cristi Balaj sia dat demisia de onoare de la CFR Cluj dupa umilinta din Suedia Cum a reactionat patronul Nelutu Varga Exclusiv
breaking news
Cristi Balaj și-a dat demisia de onoare de la CFR Cluj după Hacken - CFR Cluj, 7-2 Foto: colaj Fanatik

Cristi Balaj a suferit după umilința trăită de CFR Cluj în Suedia, după 2-7 cu Hacken, în play-off-ul Conference League. Președintele grupării din Gruia i-a înaintat demisia lui Neluțu Varga.

ADVERTISEMENT

Cristi Balaj și-a dat demisia de la CFR Cluj după Hacken – CFR Cluj 7-2

Eșecul dureros de pe terenul lui Hacken i-a cauzat demisia lui Dan Petrescu, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Fostul component al „Generației de Aur” nu a suportat umilința din manșa tur a play-off-ului UEFA Conference League, iar în locul său Neluțu Varga l-a readus la echipă pe Andrea Mandorlini, mutare anuțată în exclusivitate tot de FANATIK.

În aceeași seară cu Dan Petrescu a dorit să plece și Cristi Balaj. Horia Ivanovici a dezvăluit că președintele lui CFR Cluj l-a anunțat pe omul de afaceri că dorește să părăsească funcția de conducere din cadrul clubului. Numai că Neluțu Varga nici nu a vrut să audă de această decizie și l-a lămurit pe Balaj că trebuie neapărat să continue.

ADVERTISEMENT

„Cristi, știu să nu o să-ți placă ce o să spun acum, dar eu trebuie să o spun pentru că lumea trebuie să știe adevărul despre ce se întâmplă la CFR. Vreau să le spun oamenilor că și tu ai vrut să îți dai demisia, noi nu am vorbit, e prima dată când discutăm acum, și că domnul Varga ți-a refuzat demisia.

Tu ai vrut să-ți dai demisia tot pentru că ești un om de onoare, din solidaritate cu Dan Petrescu. Apropo de discursul tu pe care tu îl ai, că toată lumea e de vină, nu doar jucătorii”, a mărturisit Horia Ivanovici, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru...
Digi24.ro
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și medalii. Creierul operațiunii și-a turnat colegii

Cristi Balaj: „Caracterele mari acum se văd!”

Vizibil afectat de cele auzite, președintele ardelenilor a reiterat că CFR Cluj trece printr-o criză care nu li se atribuie exclusiv jucătorilor. Fostul arbitru consideră că vină trebuie împărțită colectiv.

ADVERTISEMENT
Serena Williams a recunoscut: a luat un medicament și a ajuns ”de nerecunoscut”
Digisport.ro
Serena Williams a recunoscut: a luat un medicament și a ajuns ”de nerecunoscut”

„Nu vreau să comentez acest subiect. Sunt informații confidențiale. Nu ar fi corect să discut despre acest subiect. E un moment greu, sper să-l depășim pentru că suporterii nu merită. Și nu merită mulți care sunt atașați de această echipă.

Nu pot să înțeleg ce s-a întâmplat aseară pentru că aceiași jucători, doriți de alte cluburi, cu oferte pentru ei, cu prestații excelente în alte partide… Nu există justificare! Ar fi o lipsă de respect să găsim scuze acum. Ar fi ridicol. Urmează meciul de la Galați, jucătorii trebuie să demonstreze, să rupă rândurile, caracterele mari acum se văd, în momentele grele”, a declarat Cristian Balaj, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Cristi Balaj și-a dat demisia de onoare după Hacken - CFR Cluj 7-2

Președintele Universității Craiova, obosit psihic de meciurile “nebune” sub comanda lui Rădoi: “Mă...
Fanatik
Președintele Universității Craiova, obosit psihic de meciurile “nebune” sub comanda lui Rădoi: “Mă trezesc mai greu! Am un somn zbuciumat”
Obiectivul Universităţii Craiova înainte de meciul cu Başakşehir: “Nu este vreun balaur! Asta...
Fanatik
Obiectivul Universităţii Craiova înainte de meciul cu Başakşehir: “Nu este vreun balaur! Asta ne dorim”
Nețoiu i-a răspuns lui Gigi Becali după ce a afirmat că nu are...
Fanatik
Nețoiu i-a răspuns lui Gigi Becali după ce a afirmat că nu are șanse la Primăria Capitalei: „O să mă caute!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihnea Ştefan
Mihnea Ştefan
Mihnea Ștefan este editor la Fanatik. A debutat în presă în plin an pandemic și a mai lucrat pentru Sport.ro și ProSport.
Parteneri
Uluitor! Căpitanul lui Hacken a râs în ultimul hal de Dan Petrescu după...
iamsport.ro
Uluitor! Căpitanul lui Hacken a râs în ultimul hal de Dan Petrescu după ce și-a dat demisia: 'Ha ha ha!' Declarații șocante
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei...
gsp.ro
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
Până și ei au recunoscut! Verdictul dat în Scoția, după ce FCSB a...
Digisport.ro
Până și ei au recunoscut! Verdictul dat în Scoția, după ce FCSB a făcut scandal la finalul meciului cu Aberdeen
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la...
gsp.ro
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
American, șocat după ce a plătit 500 $ pe cazare în București: „Așa...
Libertatea.ro
American, șocat după ce a plătit 500 $ pe cazare în București: „Așa arată luxul aici”
8 cazuri de infecție cu virus West Nile în România
Clever Media
8 cazuri de infecție cu virus West Nile în România
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!