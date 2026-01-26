Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cristi Balaj și Adi Ilie s-au contrat pe tema schimbărilor făcute de Gigi Becali la FCSB. „Nu ai dreptate!”

Cristi Balaj şi Adrian Ilie s-au contrat pe tema schimbărilor făcute de patron la FCSB. Fostul arbitru consideră că lipsa de autoritate a antrenorilor se vede în rezultate.
Marian Popovici
26.01.2026 | 11:41
CFR Cluj a câştigat cu 4-1 meciul cu FCSB şi reintră în lupta la play-off. Roş-albaştrii sunt într-o criză profundă şi au început anul cu trei înfrângeri la rând, cu 9 goluri încasate până acum.

Cristi Balaj şi marele minus al FCSB: „Jucătorii uită de profesionalism”

Cristi Balaj şi Adrian Ilie s-au contrat la FANATIK SUPERLIGA pe tema schimbărilor de la FCSB. Fostul arbitru consideră că lipsa de autoritate a antrenorilor se vede, fiind contrazis de Adrian Ilie:

Cristi Balaj: „Cei de la FCSB traversează o perioadă mai grea. Culeg anumite minusuri pe care au avut grijă să le înmulţească în ultimii ani. Cel mai mare minus pe care îl văd la o echipă de fotbal este atunci când jucătorii ştiu că nu antrenorul decide anumite schimbări sau componenţa echipei uită de profesionalismul care trebuie să îi caracterizeze şi nu mai eşti preocupat la antrenamente să te pregăteşti în faţa celui care ar trebui să decidă cine intră în teren.

Respectul faţă de antrenori există la FCSB. Unii dintre ei sunt tineri… Chiar dacă am jucat fotbal, n-am fost niciodată la echipe la care antrenorul să nu decidă componenţa echipei şi schmbările. Şi făceam tot posibilul să mă pregătesc şi ştiam că mă vede şi trebuie să demonstrez că merit să joc.

Nu găsesc altă explicaţie. Încerc să vin cu un argument în favoarea jucătorilor. Eu nu găsesc altă explicaţie. Au aceiaşi jucători cu care au obţinut performanţă. E uşor să dai vina pe jucători, dar cred că ăsta este principalul motiv. Eu cred că FCSB are cel mai bun lot” 

Adrian Ilie, replică pentru Cristi Balaj: „Anul trecut băteau la ei ca la fasole”

Adi Ilie: Te contrazic. Anul trecut FCSB defila cu aceeaşi jucători în Europa şi băteau la ei ca la fasole în play-off. Sunt aceiaşi jucători. Tot Gigi făcea echipa şi schimbările. Acelaşi lot, aceiaşi jucători.

Se vede când fiecare jucător când e schimbat… Are nervi. Anii trecuţi nu se întâmpla asta. Situaţia din clasament, cu aceste două echipe bune şi jucători extraordinari, îşi merită locul în clasament. 

Asta înseamnă în ambele echipe, FCSB şi CFR Cluj, cu toţi jucătorii ăştia buni, conducerea nu a reuşit să pună lucrurile la punct. Lăsăm jucătorii a o parte. 

Cristi Balaj: Dar de ce eşti nervos? Erai supărat şi că am dansat în horă… 

Adi Ilie: Nu sunt nervos. Ironici aţi fost. Au dansat ei la primul gol, aţi dansat voi la golul patru. 

Cristi Balaj: Am dansat şi la golul trei.

Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
