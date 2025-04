Cristi Balaj și Marius Avram, război la miezul nopții în direct la TV. Acuzații grele de ambele părți: „I-ar fi rușine să iasă pe stradă dacă aș vorbi” / „Eu am avut un singur tată, tu mai mulți!”

Cristi Balaj a intervenit telefonic la după CFR Cluj – Universitatea Craiova 2-0. În platou se afla însă și Marius Avram, .

Cristi Balaj și Marius Avram sunt la cuțite! Președintele lui CFR Cluj: „E o victimă colaterală”

Între cei doi foști arbitri FIFA a pornit un război în toată regula, cu acuzații și atacuri personale cum rar au fost văzute în fotbalul românesc în ultimii ani. Nu este primul episod din războiul Balaj vs. Avram. Președintele vicecampioanei e nemulțumit de modul în care Avram analizează fazele de arbitraj la Digi Sport.

ADVERTISEMENT

Cristi Balaj: Eu cred că i-ar fi rușine să iasă pe stradă dacă aș vorbi, a fost o victimă colaterală a ceea ce s-a întâmplat când eram arbitru. Dacă aș spune despre el și de ce am pătimit, el e o victimă colaterală, mă refer aici la fostul președinte al CCA din acea perioadă. Probabil ei nu au discutat

Marius Avram: Eu am spus ce legătură are analiza mea cu asta, nu am spus numele tău sau CFR-ului, doar am analizat faza altor echipe. Și de acolo am fost amenințat. În ce fel te-am pornit eu nu îmi dau seama.

ADVERTISEMENT

Cristi Balaj: La acea emisiune, am spus că sunt profund dezamăgit că dacă spunem că e penalty și nu vorbim de o situație clară…. arbitrul VAR e chemat doar când e o situație clară.

Marius Avram: Același lucru l-am spus și eu!

Cristi Balaj: Tu ai spus că e penalty clar, am zis că sunt profund dezamăgit. Am comparat cu faza din FCSB – CFR. Aici, atingerea e mai evidentă. Am spus în felul următor: dacă nu e VAR la această fază, nu trebuie să fie nici la FCSB – U Cluj. Am spus că sunt dezamăgit de analiză, fiind vorba de aceeași echipă și același echipament. Am spus de Avram că dacă o să mă certe, să nu pornească.

ADVERTISEMENT

Radu Naum: Ce legătură are cu Marius?

Cristi Balaj: El a profitat de o poziție pentru că a făcut un troc la UEFA. M-au sunat arbitri de la UEFA dezamăgiți.

ADVERTISEMENT

Marius Avram: Habar nu am ce vorbește!

Cristi Balaj: A ajuns în programul de talente.

Marius Avram: Nu am fost niciodată în el! Habar nu am ce vorbești!

Cristi Balaj: Ăsta a fost trocul.

Marius Avram: Aici vorbești de tatăl meu.

Cristi Balaj: Nu vorbesc de el, vorbesc de președintele CCA. Mai e ceva: am fost profund dezamăgit când ai mințit și ai spus că e cel care m-a dezinformat la meciul Copenhaga – Barcelona, tu ai fost!

Marius Avram: Eu nu trăiesc în trecut, înțeleg că ai niște frustrări foarte adânci! Și eu sunt profund dezamăgit de analiza pe care o faci, indiferent dacă ești președintele CFR-ului, ai o frântură în logică. Trebuia să rămâi consecvent!

Marius Avram a contraatacat: „Pornește-te, arată adevărata ta față! Cum nu a mai fost tata președinte, cum nu m-ai mai luat în brigadă!”

Cristi Balaj: Frântură de logică e pentru tine, domnul Marius Avram!

Marius Avram: Ce frustrări ai tu din trecut…

Cristi Balaj: Motivul pentru care am spus că nu e penalty e pentru că și tu, și cei de la CCA ați spus că e prea puțin. Am așteptat să fie aceeași judecată. Fractură de logică e la tine!

Radu Naum: Diferența e că Marius Avram a spus că sunt circumstanțe, nu că e penalty clar și că VAR nu trebuia să intervină.

Marius Avram: Probabil ai frustrări din momentul în care ți-am interzis să mai dai mesaje noaptea.

Cristi Balaj: De ce nu v-a deranjat să îmi dați mesaje târziu când eram la Telekom, iar dumneavoastră arbitru? Am avut păreri diferite, mi s-a părut deplasat.

Marius Avram: Nu am provocat vreo ceartă, vreun conflict, sunt atacat gratuit. Nu am făcut analiza analiza altuia, m-aș descalifica.

Cristi Balaj: Consider că a fost o lipsă de respect la adresa mea pentru cum te-ai comportat față de mine.

Marius Avram: Asta puteam discuta față în față, era simplu!

Cristi Balaj: Iar legat de asta, Grigoroiu a spus că o să mă certe Avram, iar eu am spus că nu mă voi opri dacă mă pornesc!

Marius Avram: Pornește-te, arată adevărata ta față! Cum nu a mai fost tata președinte, cum nu m-ai mai luat în brigadă!

Cristi Balaj: Regret că am cedat presiunilor și amenințătorilor să te iau.

Marius Avram: Eu am avut un singur tată, tu mai mulți! Să spun cine suna să te ajute, cum membri din familia ta sunau președintele CCA să îl lingușească… Poate mă pornesc eu și nu mă mai opresc.