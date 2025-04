Cristi Balaj trage un semnal de alarmă înainte de FCSB – CFR Cluj: „Nu avem nicio șansă dacă jucăm așa!”

Cristi Balaj și-a atenționat fotbaliștii înaintea meciului foarte important cu FCSB. Președintele celor de la CFR Cluj dorește ca jucătorii să trateze acest meci cu maximă seriozitate și să se pregătească ca pentru o finală în săptămâna premergătoare partidei.

Cristi Balaj încearcă să-și mențină fotbaliștii concentrați înainte de FCSB – CFR Cluj

Cel mai important meci de până acum din play-off se joacă fix în ziua de Paște. Partida dintre FCSB și CFR Cluj poate fi crucială pentru desemnarea campioanei la finalul stagiunii. Dacă ardelenii ar pierde partida, ar rămâne la 5 puncte în spatele „roș-albaștrilor” lucru ce ar putea însemna eliminarea din cursa pentru titlu.

și a tras un semnal de alarmă în direct la FANATIK SUPERLIGA. Totodată, oficialul clujenilor a anunțat că nu va fi prezent la duelul de pe Arena Națională:

„Dacă vom juca așa cum am făcut-o aseară în repriza a doua, nu avem nicio șansă. Dacă vom juca așa cum am evoluat ultima oară împotriva celor de la FCSB, sau cum am jucat în partidele de la Craiova sau chiar și cu ”U” Cluj, atunci vom reuși să obținem un rezultat bun și campionatul va rămâne tensionat.

N-ar trebui să conteze în acest moment că jucăm în deplasare. Am încredere în jucători și în staff, dacă vor trata cu maximă seriozitate partida. Înaintea meciului cu Rapid au tratat cu o relaxare la antrenamente, care deja îți diminuează mult șansele de a câștiga. Așa i-am simțit pe jucători în săptămâna premergătoare meciului. E un meci foarte important. Fotbalul se joacă pe teren. Eu unul nu o să vin la meci pentru că voi merge la familie în Maramureș, vreau să stau cu familia”, a declarat Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA

Echipele din SuperLiga dau semne de oboseală

Nu doar Cristi Balaj a observat acest lucru, : „Nu pot să zic că am fost 100% fericit săptămâna asta, la ce am văzut la antrenamente. Asta e realitatea. Am avut ședințe cu ei. Săptămâna asta parcă ceva a lipsit. Sper să mă fi înșelat, dar nu mi s-au părut așa motivați și concentrați, așa cum am vrut eu. Nici datele fizice de la antrenamente nu arată așa cum am vrut eu să arate”, a spus „Bursucul” înaintea meciului de luni seară.

Nici Marius Șumudică nu a fost extrem de mulțumit. Tehnicianul din Giulești a observat o relaxare la antrenamente și a oprit una dintre sesiuni pentru a-i „trezi” pe jucători: „Azi am întrerupt antrenamentul şi am încercat să creez un conflict. Simţeam o stare de apatie şi de auto-mulţumire. Le-am spus: «Dacă vreţi să ne antrenăm bine, dacă nu, hai să plecăm acasă, că ne pregătim degeaba». Am încercat să fac un şoc şi să îi fac să îşi dea seama”, a spus Marius Șumudică