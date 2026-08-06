Cristi Balaj trage un semnal de alarmă înainte de KuPS – U Craiova și CFR Cluj – Tromso: „Te poți aștepta la orice!”. Care va fi cel mai mare obstacol pentru români

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Cristi Balaj (54 de ani) fost arbitru important în fotbalul românesc, cu numeroase delegări internaționale, a vorbit despre partidele KuPS – U Craiova și CFR Cluj – Tromso, din Europa League, respectiv Conference League, programate joi, 6 august. Acesta a tras un semnal de alarmă înainte de duelurile românilor cu echipele scandinave. Ce obstacol vor avea de înfruntat oltenii și ardelenii, în afară de fotbaliștii nordici.

Ce spune Cristi Balaj despre duelurile europene KuPS – U Craiova și CFR Cluj – Tromso. Ce obstacol major au românii

România mai are doar două reprezentante în cupele europene: Universitatea Craiova și CFR Cluj. Cele mai mari șanse de a prinde o grupă le au oltenii, care, chiar și dacă vor fi eliminați de KuPS, mai au varianta Conference League. De cealaltă parte, echipa din Gruia are o dublă infernală cu Tromso, locul 3 în acest moment în Norvegia.

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La FANATIK SUPERLIGA, fostul președinte al celor de la CFR, Cristi Balaj, a făcut o avancronică a celor două partide. În opinia sa, românii se vor lupta, în special în deplasare, nu doar cu jucătorii adverși, . „E groaznic să joci pe un teren sintetic împotriva echipelor nordice”, afirmă Balaj.

„Țările nordice sunt dificile. Dacă vorbim de CFR Cluj, acolo este mult mai greu, pentru că avem un campionat al Norvegiei unde echipele au demonstrat că pot să facă surprize. În retur se va juca pe un teren sintetic și e groaznic să joci pe un teren sintetic (n.r. și Craiova joacă pe teren sintetic în Finlanda) împotriva echipelor nordice. La ei, sezonul e în plină desfășurare deja, au 15 sau 16 etape jucate. Campionatul începe în martie și se termină în decembrie la ei.

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Tromso am văzut că sunt pe locul 3. Au doar 2 înfrângeri în 16 partide. Mi-am adus aminte și de eșecul lui U Cluj în fața lui Brann Bergen, care e doar pe locul 6, cu 22 de puncte, iar cei de la Tromso au 34 de puncte. Apropo de asta, povesteam cu Răzvan Zamfir (U Cluj) când am văzut cum joacă cei de la Brann, în primul meci al lui U cu Brann, ce fotbal modern, ce pressing arată… Am zis că, dacă echipa asta ar juca în România, după două tururi din play-off ar fi campioană și matematic”, spune Balaj.

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Cristi Balaj, convins că U Craiova are șanse mari de calificare în grupe. Despre CFR: „Au un meci infernal”

După dubla cu U Cluj, Brann Bergen a pierdut acasă, în turul III preliminar al Conference League, scor 0-1, cu Apollon Limassol. Despre acest aspect, același Balaj a spus că nordicii mai au și oscilații, însă când joacă bine o fac excelent: „Sunt echipe care au oscilații, dar când joacă bine o fac excelent. Țările nordice sunt imprevizibile. De la echipele lor te poți aștepta la orice”.

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Vorbind la modul general despre șansele de calificare, Balaj este convins că . „Universitatea Craiova are șanse mai mari. Important e să joace în așa fel încât să își păstreze șanse de calificare la meciul din retur. Au mai multe șanse decât CFR Cluj”.

În ceea ce o privește pe fosta sa echipă, Cristi Balaj este destul de sceptic că CFR, la cum arată acum din toate punctele de vedere, poate să emită pretenții în Europa. „Sper să treacă CFR Cluj de cei de la Tromso, apoi au un meci infernal (n.r. cu Brighton în play-off). Plus că le-ar fi greu să facă față și în campionat, și în cupele europene”.

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