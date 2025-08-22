Cristi Balaj, umilit după Hacken – CFR Cluj 7-2: „Cea mai urâtă seară din fotbal! Jenă, ruşine, frustrare”. Ce spune de demisia lui Dan Petrescu

Cristi Balaj este devastat după Hacken – CFR Cluj 7-2. Președintele vicecampioanei României și-a găsit cu greu cuvintele după ce ardelenii au suferit

Cristi Balaj, jenat după Hacken – CFR Cluj 7-2: „Un rezultat rușinos”

CFR Cluj e ca și eliminată din cupele europene. Vicecampioana României a pierdut cu 2-7 prima manșă a „dublei” cu Hacken din Conference League. Ca urmare a acestui eșec, Dan Petrescu și-a dat demisia și informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

„Cea mai neagră seară din fotbal. Am mai trăit un asemenea moment când am greșit. Dar în rest aș spune că e cea mai urâtă seară a mea din fotbal. Am mai fost așa trist când România a pierdut la CM din 1994 împotriva Suediei. Am trăit cam același sentiment.

În primul rând jenă, rușine, pentru că a fost un rezultat rușinos. Când joci în străinătate nu reprezinți doar clubul, suporterii. Reprezinți România. Și a fost un rezultat rușinos. Frustrare pentru că dăm timpul înapoi și încerci să te gândești ce nu a mers bine, ce s-a întâmplat, care ar fi cauzele, ce e de învățat din acest meci. Și aici sunt niște aspecte”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„Ziua de ieri a început extrem de prost”

„Ziua de ieri a început extrem de prost. Abeid a făcut o entorsă la gleznă pe terenul sintetic la antrenament, cumulat cu Sinyan, care la încălzire a avut dureri la zona abdominală și acum a plecat la urgență pentru că n-a ieșit din cameră toată ziua. Nu a venit la micul dejun. A acuzat dureri și l-am dus la urgență acum. Așa a început meciul.

Cumulat cu Keita, care a avut o anumită jenă, contractură. Trebuia să spună, că în prima parte a meciului a ieșit cu leziune musculară. Cu toate acestea, cei care au intrat în teren au avut o evoluție slabă.

Toate adunate, cu două goluri anulate corect pe motiv de ofsaid, cu acea ocazie la 5-2, când puteam face 5-3, la ocazia lui Djokovic cu capul. Nu ne-a ieșit nimic. Cu toate acestea, nu avem nicio scuză. Suntem vinovați toți. Și-a dat demisia aseară Dan Petrescu după meci, dar vinovat nu e numai el. Vinovați suntem toți. Dacă cineva crede că dacă și-a dat demisia Dan Petrescu s-au rezolvat problemele, greșește”, a continuat fostul arbitru FIFA.

„Mă uitam la meci și nu înțelegeam nimic”

„(n.r. – Ți-e rușine?) Bineînțeles că mi-e rușine. O rușine cum n-am crezut că o să am vreodată. Mă uitam la meci și nu înțelegeam nimic. Absolut nimic n-am înțeles.

Știam că țările scandinave, mai ales cele care joacă pe sintetic, pot să producă surprize. Mi-aduc aminte de Bodo cu Roma. A fost parcă 6-0. Mourinho nu înțelegea nimic. Dar nu mă gândeam că o să ni se întâmple nouă. Nu aș vrea să găsesc scuze pentru că nu există”, a conchis președintele ardelenilor.