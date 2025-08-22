Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cristi Balaj, umilit după Hacken – CFR Cluj 7-2: „Cea mai urâtă seară din fotbal! Jenă, ruşine, frustrare”. Ce spune de demisia lui Dan Petrescu

Cristi Balaj a reacționat după Hacken - CFR Cluj 7-2. Președintele ardelenilor este extrem de trist după umilința suferită la Goteborg
Cristian Măciucă
22.08.2025 | 13:00
Cristi Balaj umilit dupa Hacken CFR Cluj 72 Cea mai urata seara din fotbal Jena rusine frustrare Ce spune de demisia lui Dan Petrescu
Cristi Balaj, umilit după Hacken - CFR Cluj 7-2: „Cea mai urâtă seară din fotbal! Jenă, ruşine, frustrare”. Ce spune de demisia lui Dan Petrescu. FOTO: Fanatik

Cristi Balaj este devastat după Hacken – CFR Cluj 7-2. Președintele vicecampioanei României și-a găsit cu greu cuvintele după ce ardelenii au suferit cel mai dureros eșec din istoria clubului. 

Cristi Balaj, jenat după Hacken – CFR Cluj 7-2: „Un rezultat rușinos”

CFR Cluj e ca și eliminată din cupele europene. Vicecampioana României a pierdut cu 2-7 prima manșă a „dublei” cu Hacken din Conference League. Ca urmare a acestui eșec, Dan Petrescu și-a dat demisia și va fi înlocuit cu Andrea Mandorlini, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

„Cea mai neagră seară din fotbal. Am mai trăit un asemenea moment când am greșit. Dar în rest aș spune că e cea mai urâtă seară a mea din fotbal. Am mai fost așa trist când România a pierdut la CM din 1994 împotriva Suediei. Am trăit cam același sentiment.

În primul rând jenă, rușine, pentru că a fost un rezultat rușinos. Când joci în străinătate nu reprezinți doar clubul, suporterii. Reprezinți România. Și a fost un rezultat rușinos. Frustrare pentru că dăm timpul înapoi și încerci să te gândești ce nu a mers bine, ce s-a întâmplat, care ar fi cauzele, ce e de învățat din acest meci. Și aici sunt niște aspecte”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. 

„Ziua de ieri a început extrem de prost”

„Ziua de ieri a început extrem de prost. Abeid a făcut o entorsă la gleznă pe terenul sintetic la antrenament, cumulat cu Sinyan, care la încălzire a avut dureri la zona abdominală și acum a plecat la urgență pentru că n-a ieșit din cameră toată ziua. Nu a venit la micul dejun. A acuzat dureri și l-am dus la urgență acum. Așa a început meciul.

Cumulat cu Keita, care a avut o anumită jenă, contractură. Trebuia să spună, că în prima parte a meciului a ieșit cu leziune musculară. Cu toate acestea, cei care au intrat în teren au avut o evoluție slabă. 

Toate adunate, cu două goluri anulate corect pe motiv de ofsaid, cu acea ocazie la 5-2, când puteam face 5-3, la ocazia lui Djokovic cu capul. Nu ne-a ieșit nimic. Cu toate acestea, nu avem nicio scuză. Suntem vinovați toți. Și-a dat demisia aseară Dan Petrescu după meci, dar vinovat nu e numai el. Vinovați suntem toți. Dacă cineva crede că dacă și-a dat demisia Dan Petrescu s-au rezolvat problemele, greșește”, a continuat fostul arbitru FIFA.

„Mă uitam la meci și nu înțelegeam nimic”

(n.r. – Ți-e rușine?) Bineînțeles că mi-e rușine. O rușine cum n-am crezut că o să am vreodată. Mă uitam la meci și nu înțelegeam nimic. Absolut nimic n-am înțeles.

Știam că țările scandinave, mai ales cele care joacă pe sintetic, pot să producă surprize. Mi-aduc aminte de Bodo cu Roma. A fost parcă 6-0. Mourinho nu înțelegea nimic. Dar nu mă gândeam că o să ni se întâmple nouă. Nu aș vrea să găsesc scuze pentru că nu există”, a conchis președintele ardelenilor.

Cristi Balaj, IN STARE DE SOC dupa UMILINTA ISTORICA a CFR Cluj: 2-7 cu Hacken

