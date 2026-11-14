Sport

Cristi Balaj, verdict categoric la golul anulat al lui Florinel Coman: „Ambii au folosit brațele!”

Tibi Cocora
14.11.2026 | 23:40
Cristi Balaj verdict categoric la golul anulat al lui Florinel Coman Ambii au folosit bratele
EXCLUSIV FANATIK
Cristi Balaj a explicat în exclusivitate pentru FANATIK de ce a fost anulat golul lui Florinel Coman în România - Polonia. Foto: Colaj Fanatik.
Cristi Balaj a explicat în exclusivitate pentru FANATIK de ce a fost anulat golul lui Florinel Coman în România - Polonia. Verdict despre faultul lui Rațiu și criticile aduse arbitrajului.
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România a fost protagonista unei faze controversate în repriza secundă a meciului cu Polonia, disputat sâmbătă seară pe Arena Națională. Florinel Coman a trimis mingea în poartă în minutul 59, la scorul de 0-0, însă reușita a fost anulată după intervenția VAR, pentru un fault comis anterior de Andrei Rațiu. Cristi Balaj, fost arbitru internațional, a analizat faza în exclusivitate pentru FANATIK și a explicat de ce decizia a fost justificată. Acesta a criticat, însă, dur prestația generală a brigăzii de arbitri.

Cristi Balaj a explicat de ce a fost anulat golul lui Florinel Coman în România – Polonia

Unul dintre cele mai discutate momente ale confruntării dintre România și Polonia s-a petrecut în minutul 59, când tricolorii au crezut că au reușit să deschidă scorul pe Arena Națională. Florinel Coman a finalizat o acțiune ofensivă a reprezentativei pregătite de Gică Hagi și a trimis mingea în poarta polonezilor. Bucuria românilor a fost însă de scurtă durată, deoarece arbitrii au analizat o fază petrecută înainte ca balonul să ajungă la atacant.

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În urma verificării VAR, centralul a decis să anuleze golul, considerând că Andrei Rațiu comisese un fault în construcția atacului. Fundașul român și-a lovit adversarul la nivelul capului într-un duel în care ambii fotbaliști și-au folosit brațele. Faza a stârnit discuții, mai ales că România reușise să înscrie într-un moment important al partidei, când scorul era încă 0-0.

Pentru a lămuri faza controversată, FANATIK a solicitat opinia lui Cristi Balaj, fost arbitru internațional și unul dintre oamenii cu experiență în arbitrajul românesc. Acesta a explicat că simplul fapt că ambii jucători și-au folosit brațele nu înseamnă că responsabilitatea pentru contact a fost egală. Elementul decisiv a fost lovitura aplicată de Andrei Rațiu adversarului la nivelul capului: „Chiar dacă ambii jucători au folosit brațele, diferența sancționabilă a fost că Rațiu a lovit adversarul la nivelul capului”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Cristi Balaj, critici dure la adresa arbitrajului din România – Polonia: „Multe decizii greșite”

Deși a explicat motivul pentru care reușita lui Florinel Coman a fost anulată, Cristi Balaj nu a fost deloc mulțumit de prestația brigăzii de arbitri. Fostul arbitru internațional consideră că nivelul arbitrajului a fost inferior celui arătat de cele două echipe pe teren. Balaj a remarcat că mai multe hotărâri luate pe parcursul întâlnirii au provocat nemulțumire.

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Acesta a făcut o distincție între decizia de anulare a golului României, pe care a explicat-o prin faultul lui Rațiu, și maniera generală de arbitraj, pe care a criticat-o: „Din păcate, arbitrajul a fost mult sub nivelul jocului, multe decizii greșite care au iritat”, a mai spus Cristi Balaj.

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România a făcut uitat golul anulat! Cicâldău și Dennis Man au marcat în doar patru minute

Golul anulat al lui Florinel Coman nu i-a descurajat pe fotbaliștii naționalei României. Tricolorii au continuat să atace și au reușit să spargă gheața în minutul 68, la doar nouă minute după faza controversată.

Alexandru Cicâldău a fost cel care a deschis scorul pentru echipa pregătită de Gică Hagi, declanșând bucuria suporterilor prezenți pe Arena Națională. România nu s-a oprit aici. Patru minute mai târziu, în minutul 72, Dennis Man a punctat și el, ducând scorul la 2-0 și transformând radical situația de pe tabelă. Cele două reușite au venit într-un interval extrem de scurt și au făcut uitată dezamăgirea provocată de anularea golului lui Florinel Coman.

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Tibi Cocora
Tibi Cocora
Andrei Tiberiu Cocora este jurnalist sportiv și colaborator FANATIK, unde publică materiale dedicate fotbalului românesc, cu un accent deosebit pe sportul din Oltenia și pe poveștile din spatele performanțelor.
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