Cristi Balaj, verdict categoric la golul anulat al lui Florinel Coman: „Ambii au folosit brațele!”

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România a fost protagonista unei faze controversate în repriza secundă a meciului cu Polonia, disputat sâmbătă seară pe Arena Națională. Florinel Coman a trimis mingea în poartă în minutul 59, la scorul de 0-0, însă reușita a fost anulată după intervenția VAR, pentru un fault comis anterior de Andrei Rațiu. Cristi Balaj, fost arbitru internațional, a analizat faza în exclusivitate pentru FANATIK și a explicat de ce decizia a fost justificată. Acesta a criticat, însă, dur prestația generală a brigăzii de arbitri.

Cristi Balaj a explicat de ce a fost anulat golul lui Florinel Coman în România – Polonia

Unul dintre cele mai discutate momente ale confruntării dintre România și Polonia s-a petrecut în minutul 59, când tricolorii au crezut că au reușit să deschidă scorul pe Arena Națională. a reprezentativei pregătite de Gică Hagi și a trimis mingea în poarta polonezilor. Bucuria românilor a fost însă de scurtă durată, deoarece arbitrii au analizat o fază petrecută înainte ca balonul să ajungă la atacant.

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În urma verificării VAR, centralul a decis să anuleze golul, considerând că Andrei Rațiu comisese un fault în construcția atacului. Fundașul român și-a lovit adversarul la nivelul capului într-un duel în care ambii fotbaliști și-au folosit brațele. Faza a stârnit discuții, mai ales că România reușise să înscrie într-un moment important al partidei, când scorul era încă 0-0.

Pentru a lămuri faza controversată, FANATIK a solicitat opinia lui Cristi Balaj, fost arbitru internațional și unul dintre oamenii cu experiență în arbitrajul românesc. Acesta a explicat că simplul fapt că ambii jucători și-au folosit brațele nu înseamnă că responsabilitatea pentru contact a fost egală. Elementul decisiv a fost lovitura aplicată de Andrei Rațiu adversarului la nivelul capului: „Chiar dacă ambii jucători au folosit brațele, diferența sancționabilă a fost că Rațiu a lovit adversarul la nivelul capului”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Cristi Balaj, critici dure la adresa arbitrajului din România – Polonia: „Multe decizii greșite”

Deși a explicat motivul pentru care reușita lui Florinel Coman a fost anulată, Cristi Balaj nu a fost deloc mulțumit de prestația brigăzii de arbitri. Fostul arbitru internațional consideră că nivelul arbitrajului a fost inferior celui arătat de cele două echipe pe teren. Balaj a remarcat că mai multe hotărâri luate pe parcursul întâlnirii au provocat nemulțumire.

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Acesta a făcut o distincție între decizia de anulare a golului României, pe care a explicat-o prin faultul lui Rațiu, și maniera generală de arbitraj, pe care a criticat-o: „Din păcate, arbitrajul a fost mult sub nivelul jocului, multe decizii greșite care au iritat”, a mai spus Cristi Balaj.

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România a făcut uitat golul anulat! Cicâldău și Dennis Man au marcat în doar patru minute

Golul anulat al lui Florinel Coman nu i-a descurajat pe fotbaliștii naționalei României. Tricolorii au continuat să atace și au reușit să spargă gheața în minutul 68, la doar nouă minute după faza controversată.

Alexandru Cicâldău a fost cel care a deschis scorul pentru echipa pregătită de Gică Hagi, declanșând bucuria suporterilor prezenți pe Arena Națională. România nu s-a oprit aici. Patru minute mai târziu, în minutul 72, Dennis Man a punctat și el, ducând scorul la 2-0 și transformând radical situația de pe tabelă. au venit într-un interval extrem de scurt și au făcut uitată dezamăgirea provocată de anularea golului lui Florinel Coman.