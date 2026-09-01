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Universitatea Cluj a reușit să o învingă pe Petrolul cu 1-0 în partida disputată pe Cluj Arena în prima etapă a grupei B din Cupa României Betano, însă „șepcile roșii” au evoluat în inferioritate numerică din minutul 39, Alin Chinteș fiind eliminat de „centralul” Viorel Flueran pentru un fault comis în postura de ultim apărător. Cristi Balaj (55 de ani) a oferit verdictul cu privire la această fază, în exclusivitate pentru FANATIK.

Verdictul lui Cristi Balaj după controversa din U Cluj – Petrolul 1-0

În minutul 39 al meciului de pe Cluj Arena, la scorul de 0-0, Robert Jerdea ar fi putut să scape spre poarta gazdelor, însă a fost faultat de Alin Chinteș aproape de mijlocul terenului. Inițial, „centralul” Viorel Flueran i-a arătat cartonașul galben fotbalistului de la U Cluj, însă apoi acesta a fost chemat la monitorul VAR de către Marcel Bîrsan pentru a revedea faza și l-a eliminat direct pe fundaș. Cristi Balaj e de părere că VAR-ul nu ar fi trebuit să intervină, deoarece Chinteș nu a împiedicat o ocazie evidentă de gol („Denying an Obvious Goal-Scoring Opportunity” – regulă cunoscută și ca DOGSO).

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Fostul mare arbitru a analizat faza în exclusivitate pentru FANATIK. „Consider că intervenția VAR nu trebuia să existe. Cuvântul ‘obvious’ (evident) nu este îndeplinit, din cauza distanței mari, a faptului că atacantul se afla în lateral și apărătorul care se afla în spatele lui, lângă linia de la mijlocul terenului, a avut un unghi mai bun si fiind fără posesia mingii, avea o șansă mare să-l ajungă pe atacant.

Dacă arbitrul ar fi acordat direct cartonașul roșu, nici atunci nu trebuia să existe intervenția VAR, pentru că este o fază la limită. Așa, cu intervenția VAR, unul dintre cei doi, arbitrul sau arbitrul VAR, a greșit„, a declarat Cristi Balaj. .

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Ce decizie a luat Cristi Balaj într-o fază similară

a vorbit despre o decizie pe care a luat-o într-o situație similară în meciul Spartak Moscova – FC Basel 1-1, disputat în februarie 2011 în 16-imile UEFA Europa League. „Îmi aduc aminte de o fază din primăvara europeană, Moscova cu Basel, la o fază asemănătoare, am acordat cartonaș galben.

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Observatorul mi-a dat dreptate, dar comisia UEFA a zis că este roșu. După un an, au revenit cu reglementări clare și au stabilit că în asemenea situații se acordă cartonaș galben. Inclusiv în materialul didactic din acel an, au prezentat faza mea și au transmis cu explicații că se acordă cartonaș galben”, a spus fostul mare arbitru, în exclusivitate pentru FANATIK.