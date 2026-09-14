Sport

A fost sau nu penalty la Garita? Cristi Balaj a dat verdictul după cea mai controversată fază din FCSB – Petrolul!

FCSB a egalat-o pe Petrolul grație unui penalty a cărui analiză a durat minute bune. Cristi Balaj a explicat în exclusivitate pentru FANATIK de ce a fost corectă decizia „centralului” Iulian Călin.
Mihai Dragomir
14.09.2026 | 22:58
A fost sau nu penalty la Garita Cristi Balaj a dat verdictul dupa cea mai controversata faza din FCSB Petrolul
EXCLUSIV FANATIK
Cristi Balaj a dat verdictul după ce FCSB a primit penalty în prima repriză cu Petrolul. Foto: Renato Anghelescu / Captură Digi Sport.
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Meciul dintre FCSB și Petrolul, scor 2-2, a început furtunos. Oaspeții au deblocat tabela, însă „roș-albaștrii” au răspuns grație unui penalty obținut de Garita și transformat de Ofri Arad la minute bune după. Cristi Balaj a explicat motivul pentru care FCSB a beneficiat, pe drept, de lovitura de la 11 metri.

Penalty acordat corect pentru FCSB în prima repriză cu Petrolul. Verdictul lui Cristi Balaj

Petrolul a venit cu mult tupeu la București. „Lupii” au deschis scorul grație lui Nlundulu, care s-a aflat la capătul unei faze de atac începute de la gafa comisă de Karlo Muhar la centrul terenului. În minutul 9 al meciului de pe Arena Națională, tânărul Țuțu l-a faultat pe Garita în propriul careu, iar „centralul” a dictat penalty.

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Totuși, lovitura de la 11 metri nu s-a executat imediat. Au trecut minute bune până când faza controversată a fost analizată în camera VAR și până când brigada de arbitrii a fost convinsă că a existat o intervenție neregulamentară a jucătorului de la Petrolul asupra adversarului său de la FCSB.

Cristi Balaj, specialistul FANATIK, a explicat motivul pentru care s-a dictat în cele din urmă lovitură de la 11 metri, transformată cu brio de Ofri Arad în minutul 14. „Este un atac neglijent al apărătorului. Cea mai simplă formă de fault,  fără măsură disciplinară, dar care se sancționează din punct de vedere tehnic, cu lovitură de pedeapsă. O decizie corectă!”, a declarat Cristi Balaj în exclusivitate pentru FANATIK.

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Cum a gafat Karlo Muhar la debutul pentru FCSB

Karlo Muhar (30 de ani) a debutat pentru FCSB, fiind titularizat așa cum FANATIK anunțase în exclusivitate. Luni seară, fostul mijlocașul defensiv croat de la CFR Cluj a îmbrăcat pentru prima dată tricoul „roș-albastru” într-un meci oficial contra Petrolului. Însă experimentatul jucător nu a fost atât de sigur pe el.

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Mai exact, el a pierdut destul de ușor o minge la mijlocul terenului, într-un duel în care, în mod normal, nu ar fi avut probleme, mai ales datorită gabaritului său. „Lupii galbeni” au declanșat un contraatac în mare viteză, iar Flores a fost cel care l-a servit pe Nlundulu pentru golul care a deschis balul de pe Arena Națională.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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