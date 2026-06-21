Sport

Cristi Balaj, verdict despre faza fierbinte judecată de Istvan Kovacs, în Japonia – Tunisia: „E o reacţie exagerată!”

Istvan Kovacs a avut parte de o fază fierbinte încă din minutul 1 în Japonia - Tunisia, la debutul său la Cupa Mondială. Arbitrul român a hotărât să nu dea penalty, iar faza a fost analizată pentru Fanatik de Cristi Balaj.
Marian Popovici
21.06.2026 | 08:29
Cristi Balaj verdict despre faza fierbinte judecata de Istvan Kovacs in Japonia Tunisia E o reactie exagerata
EXCLUSIV FANATIK
Cristi Balaj, verdict despre faza fierbinte judecată de Istvan Kovacs, în Japonia - Tunisia: "E o reacţie exagerată!". Sursa: colaj Fanatik
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Japonia – Tunisia este meciul 1000 din istoria Cupei Mondiale. Pentru această confruntare, Pierluigi Collina l-a delegat pe Istvan Kovacs, cel care îşi face debutul la acest turneu final şi care are şi un echipament special, pentru a celebra această bornă.

Cristi Balaj îi dă dreptate lui Istvan Kovacs la faza fierbinte din Japonia – Tunisia: „O reacţie exagerată a atacantului”

Doar că începutul de meci nu a fost deloc lejer pentru arbitrul român. În minutul 1 al confruntării, Ayase Ueda a căzut în interiorul careului, într-un duel cu Ellyes Skhiri, căpitanul tunisienilor. Chiar dacă a existat un contact, Istvan Kovacs nu a dat penalty, iar din camera VAR nu a venit niciun semn.

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FANATIK a luat legătura cu Cristi Balaj pentru această fază controversată. Fostul mare arbitru internaţional e de părere că japonezul a avut o reacţie exagerată în careu, iar Istvan Kovacs a luat decizia corectă, în condiţiile în care arbitrajul video nu i-a atras atenţia centralului:

„O reacție exagerată a atacantului. Nu a fost o incorectitudine clară. Nu intâmplător VAR-ul a acceptat decizia arbitrului. Decizie corectă”, a fost verdictul lui Cristi Balaj pentru FANATIK.

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Istvan Kovacs, pus la zid pentru decizia din minutul 1

Decizia lui Istvan Kovacs a stârnit nemulţumire în tabăra niponilor. Selecţionerul Hajime Moriyasu a gesticulat, fiind vizibil nemulţumit de verdictul arbitrului român. Pe reţelele de socializare la adresa lui Kovacs a fost un val de „hate”, fanii scriind că arbitrul român ia mereu decizii greşite şi viciază rezultatul.

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Cu toate acestea, Japonia a rezolvat meciul din prima repriză. În minutul 4 a venit deschiderea de scor prin Kamada. După 31 de minute, Ueda a trimis un şut puternic din careu care s-a oprit în plasa porţii lui Dahmen. În cazul în care va pierde, Tunisia va fi eliminată.

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  • 41 de ani are arbitrul din Carei
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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