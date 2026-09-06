Sport

Cristi Balaj, verdict după cartonașul roșu primit de Patrick în Oțelul – Rapid 0-1

Cristi Balaj a dat verdictul după faza eliminării lui Patrick din Oțelul - Rapid 0-1. După ce atacantul din Capul Verde a văzut cartonașul roșu, giuleștenii au reușit să se impună
Cristian Măciucă
06.09.2026 | 22:51
Cristi Balaj verdict dupa cartonasul rosu primit de Patrick in Otelul Rapid 01
EXCLUSIV FANATIK
Cristi Balaj, verdict după cartonașul roșu primit de Patrick în Oțelul - Rapid 0-1. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Cristi Balaj a luat cuvântul după Oțelul Galați – Rapid 0-1. Fostul arbitru FIFA a comentat cartonașul roșu primit de atacantul gazdelor, Patrick. La scurt timp după eliminare, giuleștenii au dat lovitura și au luat toate cele trei puncte.

Patrick a luat cartonaș roșu în Oțelul – Rapid 0-1

Marian Barbu a fost alesul CCA pentru duelul de la Galați dintre Oțelul și Rapid. „Centralul” din Făgăraș a avut o singură fază controversată, pe care a gestionat-o cu brio. În minutul 78, Barbu l-a eliminat pe Patrick, care a văzut al doilea cartonaș galben. În încercarea de a se interpune între minge și Cristi Manea, Patrick l-a lovit cu cotul în bărbie pe Cristi Manea, care a căzut și a urlat de durere.

ADVERTISEMENT

Marian Barbu nu a stat pe gânduri și i-a arătat lui Patrick al doilea cartonaș galben, astfel că atacantul a fost trimis la vestiare. Fotbalistul din Capul Verde a contestat imediat hotărârea „centralului” și a încercat să-i transmită acestuia că gestul său a venit din inerție. Explicațiile sale nu au schimbat însă decizia arbitrului.

Eliminarea a provocat nemulțumire și pe banca Oțelului. Stjepan Tomas a protestat față de hotărârea luată de Marian Barbu, iar tehnicianul croat a fost avertizat cu cartonaș galben. Aceeași sancțiune a primit-o și un alt component al staff-ului formației gălățene. „În lupta pentru minge, Patrick și-a lovit adversarul cu cotul în bărbie. A fost o imprudență care se sancționează cu avertisment. O decizie corectă a lui Marian Barbu”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
Sute de oameni au mers în Deltă la un festival de borș care...
Digi24.ro
Sute de oameni au mers în Deltă la un festival de borș care nu are loc. Cum au fost păcăliți turiștii de inteligența artificială

Oțelul a pierdut meciul în ultimul minut

Finalul partidei a făcut ca frustrarea celor de la Oțelul să fie și mai mare. Servit excelent la un corner de Olimpiu Moruțan, Alexandru Pașcanu a înscris singurul gol al întâlnirii chiar la ultima acțiune a meciului, în minutul 90+3, și a decis soarta celor trei puncte. Pentru gălățeni, aceasta a fost a doua înfrângere din acest sezon. Pe prima au suferit-o la Ploiești, scor 0-1, cu Petrolul.

ADVERTISEMENT
Câți bani trebuie să plătească fiica lui Gigi Becali, după lovitura primită de...
Digisport.ro
Câți bani trebuie să plătească fiica lui Gigi Becali, după lovitura primită de la instanță
Oțelul Galați – Rapid 0-1, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 8. Echipa lui...
Fanatik
Oțelul Galați – Rapid 0-1, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 8. Echipa lui Pancu se impune la ultima fază a meciului
Verdictul italienilor după un nou meci al lui Daniel Bîrligea în Serie A....
Fanatik
Verdictul italienilor după un nou meci al lui Daniel Bîrligea în Serie A. Ce au scris despre român
Panică în Italia! Un fotbalist s-a prăbușit pe teren, iar meciul a fost...
Fanatik
Panică în Italia! Un fotbalist s-a prăbușit pe teren, iar meciul a fost oprit. Momente dramatice în Serie B
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Atac dezlănțuit în direct: 'Gino Iorgulescu, ești complice la crimă, nesătulule! L-ai scos...
iamsport.ro
Atac dezlănțuit în direct: 'Gino Iorgulescu, ești complice la crimă, nesătulule! L-ai scos pe criminal din România, îți bați joc de popor. Și Ponta e băgat până la gât în treaba asta'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!