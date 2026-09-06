Cristi Balaj, verdict după cartonașul roșu primit de Patrick în Oțelul – Rapid 0-1

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Cristi Balaj a luat cuvântul după Oțelul Galați – Rapid 0-1. Fostul arbitru FIFA a comentat cartonașul roșu primit de atacantul gazdelor, Patrick. La scurt timp după eliminare, giuleștenii au dat lovitura și au luat toate cele trei puncte.

Patrick a luat cartonaș roșu în Oțelul – Rapid 0-1

Marian Barbu a fost alesul CCA pentru . „Centralul” din Făgăraș a avut o singură fază controversată, pe care a gestionat-o cu brio. În minutul 78, Barbu l-a eliminat pe Patrick, care a văzut al doilea cartonaș galben. În încercarea de a se interpune între minge și Cristi Manea, Patrick l-a lovit cu cotul în bărbie pe Cristi Manea, care a căzut și a urlat de durere.

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Marian Barbu nu a stat pe gânduri și i-a arătat lui Patrick al doilea cartonaș galben, astfel că atacantul a fost trimis la vestiare. Fotbalistul din Capul Verde a contestat imediat hotărârea „centralului” și a încercat să-i transmită acestuia că gestul său a venit din inerție. Explicațiile sale nu au schimbat însă decizia arbitrului.

Eliminarea a provocat nemulțumire și pe banca Oțelului. Stjepan Tomas a protestat față de hotărârea luată de Marian Barbu, iar tehnicianul croat a fost avertizat cu cartonaș galben. Aceeași sancțiune a primit-o și un alt component al staff-ului formației gălățene. „În lupta pentru minge, Patrick și-a lovit adversarul cu cotul în bărbie. A fost o imprudență care se sancționează cu avertisment. O decizie corectă a lui Marian Barbu”,

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Oțelul a pierdut meciul în ultimul minut

Finalul partidei a făcut ca frustrarea celor de la Oțelul să fie și mai mare. Servit excelent la un corner de Olimpiu Moruțan, Alexandru Pașcanu a înscris singurul gol al întâlnirii chiar la ultima acțiune a meciului, în minutul 90+3, și a decis soarta celor trei puncte. Pentru gălățeni, aceasta a fost a doua înfrângere din acest sezon. Pe prima au suferit-o la Ploiești, scor 0-1, cu Petrolul.