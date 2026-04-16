Sport

Cristi Balaj, verdict după eliminarea lui Camavinga din Bayern Munchen – Real Madrid 4-3. Exclusiv

Cristi Balaj a dat verdictul la faza controversată care a aruncat în aer returul Bayern - Real Madrid 4-3, din sferturile UCL. Meciul s-a rupt în momentul care Camavinga a fost eliminat de Vincic pentru al doilea galben
Cristian Măciucă
16.04.2026 | 11:17
EXCLUSIV FANATIK
ADVERTISEMENT

Cristi Balaj (54 de ani) a dat verdictul la cea mai fierbinte fază din Bayern Munchen – Real Madrid 4-3, returul sferturilor de finală UEFA Champions League. În minutul 86, Slavko Vincic (46 de ani) i-a arătat al doilea galben pentru tragere de timp lui Eduardo Camavinga (23 de ani) și l-a eliminat.

Trebuia eliminat Camavinga în Bayern – Real Madrid 4-3? Verdictul lui Cristi Balaj

Învinsă cu 2-1 pe Santiago Bernabeu, Real Madrid a reușit să întoarcă rezultatul la Munchen. Până aproape de minutul 90, echipa lui Arbeloa avea 3-2, iar partida părea că se îndreaptă către prelungiri. Totul s-a rupt pentru „galactici”, în minutul 86, când Slavko Vinvic l-a eliminat pe Eduardo Camavinga. Francezul avea deja cartonaș galben, primit în minutul 78 pentru că a oprit un contraatac.

ADVERTISEMENT

„Centralul” sloven a decis să i-l arate însă și pe al doilea, doar pentru că fotbalistul Realului a luat câteva secunde mingea în brațe, astfel încât să nu îi lase pe bavarezii să dea drumul la joc. Camavinga a fost trimis la vestiare, iar spaniolii au clacat, pierzând și cea de-a doua manșă cu Bayern Munchen, scor 3-4. 

„A fost un meci spectaculos, umbrit, din păcate, de acea eliminare a lui Camavinga. Niciodată nu se acordă al doilea cartonaș galben unui jucător, care fusese avertizat cu 7 minute înainte. Aici subliniez faptul că arbitrul nu avea voie să uite și nu cred că nu știa că a fost avertizat deja. Din păcate, acel moment creează alibi celor de la Real Madrid și umbrește într-o oarecare măsură și prestația excelentă a celor de la Bayern Munchen.

ADVERTISEMENT
A fost o fază cu un al doilea galben acordat extrem de ușor, care pune în umbră toată prestația brigăzii de arbitri. Niciodată nu se acordă al doilea cartonaș galben la o asemenea fază! Arbitrul nu are voie să fie nervos sau iritat la un asemenea nivel. Trebuie să aibă stâpânire de sine și să fie deasupra jucătorilor din punct de vedere temperamental”, a fost verdictul lui Cristi Balaj, oferit în exclusivitate pentru FANATIK. 

ADVERTISEMENT
Slavko Vincic l-a dat afară și pe Arda Guler

La final, nervii au cedat definitiv în tabăra lui Real Madrid, astfel că Vincic s-a văzut nevoit să îi arate cartonașul roșu și lui Arda Guler (21 de ani). Autor al unei „duble” în returul de la Munchen, playmakerul turc s-a dus direct în fața „centralului” sloven căruia i-a transmis „Ești unul dintre cei mai slabi arbitri pe care i-am văzut în viața mea”. Arbitrul în vârstă de 46 de ani n-a stat pe gânduri și l-a sancționat imediat pe Guler. Imediat după, turcul s-a dus în fața fanilor „los blancos” pentru a-și cere scuze, deși a fost cel mai bun jucător al echipei și a înscris două goluri superbe.

ADVERTISEMENT
  • 2010 este anul în care slovenul Slavko Vincic a fost promovat pe lista FIFA 
  • 9 cartonașe galbene și 2 roșii a acordat Slavko Vincic în Bayern – Real Madrid 4-3
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
I-a cerut demisia lui Stoichiță înainte de numirea lui Gică Hagi la echipa...
iamsport.ro
I-a cerut demisia lui Stoichiță înainte de numirea lui Gică Hagi la echipa națională: 'Du-te acasă!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!