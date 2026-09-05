Cristi Balaj, verdict dur după greșelile lui Istvan Kovacs: „Intervențiile VAR au fost corecte la Dinamo – FCSB”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Verdictul lui Cristi Balaj la deciziile lui Istvan Kovacs din Dinamo – FCSB

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Cristi Balaj a comentat în exclusivitate pentru FANATIK cele patru decizii de arbitraj din derby-ul Dinamo – FCSB. Istvan Kovacs a făcut greșeli majore și de fiecare dată a fost salvat de VAR.

Verdictul lui Cristi Balaj la deciziile lui Istvan Kovacs din Dinamo – FCSB

în prima repriză a derby-ului . Cel mai bun arbitru român a greșit de patru ori și de fiecare dată a fost întors de colegii din camera VAR.

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„La priam fază este fault în atac. Atacantul îl calcă pe apărător. Nu a fost intenție, este doar o călcare neglijentă, iar neglijența nu implică cartonaș galben”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate pentru FANATIK.

Balaj susține că Andre Duarte a fost eliminat corect după duelul cu Mărginean. „Roșu pentru comportare violentă, lovire intenționată cu palma peste fața adversarului”.

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„Faza în care s-a acordat inițial penalty pentru FCSB… Este corectă intervenția VAR. Apărătorul a jucat mingea inițial. Lovitura de la 11 metri a fost corect anulată”.

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FCSB a avut și ea un gol anulat pentru o împingere a lui Arnold Garita. „Chiar dacă arbitrul a văzut împingerea, a lăsat corect jocul să continue și a acordat fault în atac imediat după ce s-a înscris gol. Analiza VAR a confirmat împingerea și jocul a fost reluat corect cu lovitură liberă pentru Dinamo”.

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