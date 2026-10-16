Cristi Balaj, verdict fără dubii după arbitrajul „cu scandal” al lui Istvan Kovacs la Oțelul – Csikszereda: „Simulare, nu a fost penalty!”. Ce spune de cele două eliminări. Exclusiv

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Istvan Kovacs (42 de ani) a comis o nouă eroare în SuperLiga, în timpul meciului Oțelul – Csikszereda 1-1, primul pe care l-a condus după prestația controversată din derby-ul Dinamo – FCSB 2-1. „Centralul” din Carei a acordat un penalty pentru oaspeți, însă mai apoi și-a schimbat decizia după ce a urmărit faza pe monitorul VAR. După aceea, Kovacs a eliminat doi jucători ai celor de la Csikszereda. Cristi Balaj (55 de ani) a analizat toate fazele, în exclusivitate pentru FANATIK.

Cristi Balaj a analizat deciziile lui Istvan Kovacs din meciul Oțelul – Csikszereda

În minutul 65 al meciului Oțelul – Csikszereda, la scorul de 1-1, Istvan Kovacs a arătat punctul cu var după un duel în careu între Paul Iacob și Dusan Vukovic. Mai apoi însă, „centralul” și-a modificat decizia, după ce a urmărit faza pe monitorul VAR, și nu a mai acordat lovitura de la 11 metri, iar muntenegreanul a primit cartonaș galben pentru simulare. Cristi Balaj a analizat faza penalty-ului. „Inițial, a fost un contact care poate să păcălească un arbitru și care nu are impact asupra atacantului. Ulterior, atacantul duce piciorul drept spre apărător, caută contactul și cade pentru a obține un penalty. A fost simulare”, a afirmat fostul mare arbitru, în exclusivitate pentru FANATIK.

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După doar 3 minute, Vukovic a fost eliminat, primind al doilea cartonaș galben pentru un fault, iar apoi a rămas în nouă oameni, Nino Kukovec primind la rândul său al doilea avertisment din partea lui . Cristi Balaj a comentat cele două eliminări: „Al doilea avertisment (n.r. al lui Vukovic) este evident, un jucător care știe că a fost avertizat anterior își asumă un risc major să aibă un asemenea atac cu piciorul ridicat. La fel și în cazul jucătorului care a dus brațul în fața adversarului (n.r. Kukovec). Avea un avertisment și a folosit brațul de o asemenea manieră”, a declarat acesta pentru FANATIK.

Duelul dintre Oțelul și Csikszereda este primul pe care Istvan Kovacs îl conduce în SuperLiga după pe care „centralul” a avut-o în derby-ul dintre Dinamo și FCSB, câștigat cu 2-1 de „câini”. Arbitrul a luat o serie de decizii incorecte, fiind salvat de fiecare dată de colegii din camera VAR.

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Oțelul nu a reușit să profite de avantajul numeric

Oțelul a deschis scorul în prima repriză a meciului cu Csikszereda, prin Rafael Brito, iar oaspeții au egalat situația pe tabelă în partea secundă, după reușita lui Nino Kukovec, validată după ce faza a fost verificată pentru un posibil offside. Cele două eliminări s-au produs la scorul de 1-1, iar Oțelul a evoluat timp de peste 20 de minute în superioritate numerică, însă nu a reușit să profite și partida s-a încheiat la egalitate. Gălățenii ajung la 11 puncte și urcă pe locul 13 după remiza de la Galați, în timp ce „lanterna roșie” Csikszereda obține al doilea punct din acest sezon.