Cristi Balaj, verdict fără dubii după ce Farul a cerut două penalty-uri cu CFR Cluj. Gigi Becali va lua foc!

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj a analizat cele două penalty-uri cerute de Farul Constanța în meciul cu CFR Cluj, faze vizavi de care s-a pronunțat și Gigi Becali la scurt timp după finalul partidei de la Ovidiu.

Cristi Balaj s-a pronunțat vizavi de cele două momente controversate de arbitraj din Farul – CFR Cluj 1-2, invocate inclusiv de Gigi Becali

În viziunea patronului de la FCSB, „marinarii”, și implicit echipa sa, au fost dezavanatajați în mod clar de momentele respective, bineînțeles în contextul în care campioana României avea interes ca ardelenii să nu învingă în încercarea ei de a ajunge în play-off-ul din SuperLiga.

În ceea ce privește faza în care a fost implicat Matei Ilie, fostul arbitru a apreciat că nu se impunea acordarea unei lovituri de la 11 metri pentru constănțeni, întrucât în mod clar fundașul central de la CFR Cluj a jucat mingea și chiar a acordat corner, chiar dacă în cele din urmă s-a dat repunere din 6 metri pentru ardeleni.

„Aș începe prin a solicita sprijinul vostru. Întrebarea este următoarea: Matei, la prima fază, joacă mingea sau unde se îndreaptă mingea, unde venea mingea? (n.r. spre poartă). O lovește. Joacă mingea Matei? (n.r. Dacă a fost corner) Da. Dacă apărătorul joacă mingea, despre ce vorbim? Nu (n.r. nu s-a dat corner), el nu a văzut că Matei joacă mingea.

Iar cel din camera VAR, dacă consideră că este lovitură de la colț, că apărătorul a jucat mingea, care inițial mergea spre poartă, dar a ajuns să vină pe lângă poartă, să ajungă în corner, cei de la VAR nu au voie să dea lovitură de pedeapsă dacă apărătorul a jucat mingea. Despre ce vorbim? Lovitură de la colț. Joacă mingea apărătorul, despre ce vorbim.

Sar doi jucători la cap, atacantul dă spre poartă cu capul, apărătorul joacă mingea, o oprește să meargă spre poartă, ajunge mingea să meargă pe lângă poartă, unghiul ăla e perfect și arbitrul dă greșit lovitură de la poartă. Nu ai cum să dai lovitură de la poartă. Ambii jucători joacă mingea, ultimul care atinge mingea este Matei. E lovitură de la colț”, a spus

Cum a analizat Cristi Balaj faza celuilalt penalty solicitat de Farul

De asemenea, referitor la celălalt penalty solicitat de „marinari” în meciul de sâmbătă seară, Cristi Balaj a vorbit în primă fază despre ipoteza conform căreia ar fi existat acolo o ținere reciprocă între cei doi jucători implicați.

Ulterior, a apreciat că se poate vorbi despre faptul că jucătorul lui CFR Cluj nu s-a apărat chiar în totalitate corect, astfel încât s-ar fi putut acorda lovitură de pedeapsă:

„Aud legat de faza a doua că a fost o ținere reciprocă. Am primit imagini, am început să mă interesez. Am primit imagini cum atacantul îl ține pe apărător din partea din spate, cu mâna stângă. Doar că ținerea atacantului versus ținerea apărătorului este diferită.

Ceea ce face apărătorul înseamnă mai mult decât ce a făcut atacantul, plus că nu apar imaginile. Nu știu ce imagini au văzut cei în camera VAR. Nu știu dacă au avut și acel unghi cu poza pe care am primit-o. Eventual o să îți trimit poza dacă aveți voie să o prezentați.

Din punctul meu de vedere, greșeala apărătorului este mai mare decât presupusa greșeală a atacantului și decizia de a da lovitură de pedeapsă era mai aproape de adevăr”.