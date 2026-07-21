Sport

Cristi Balaj, verdict ferm la golul anulat Rapidului și cartonașul roșu provocat de Burmaz

Meciul Rapid - Sepsi a avut două momente controversate în startul reprizei secunde. Verdictul lui Cristi Balaj (54) la cartonașul roșu luat de Dobrosavlevici și la golul anulat giuleștenilor.
Traian Terzian
21.07.2026 | 07:30
Cristi Balaj verdict ferm la golul anulat Rapidului si cartonasul rosu provocat de Burmaz
EXCLUSIV FANATIK
Cristi Balaj (54 de ani) a dat verdictul după cartonașul roșu și golul anulat din Rapid - Sepsi. Sursă foto: colaj Fanatik
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Rapid a câștigat foarte greu duelul cu Sepsi, scor 1-0, cu un gol marcat pe final. Au existat două faze încinse în partea a doua, o eliminare și un gol anulat, iar fostul mare arbitru Cristi Balaj le-a analizat în exclusivitate pentru FANATIK.

Cum a comentat Cristi Balaj cartonașul luat de Dobrosavlevici în Rapid – Sepsi

Imediat după încheierea întâlnirii din Giulești, din prima etapă a SuperLigii, Cristi Balaj a precizat că arbitrul Adrian Cojocaru a procedat corect când i-a arătat direct cartonașul roșu lui Alin Dobrosavlevici la faza în care acesta l-a faultat în poziție de ultim apărător pe Borisav Burmaz.

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”Apărătorul întinde mâna după atacant și arbitrii au stabilit că a fost o incorectitudine. A existat clar o colaborare între arbitru și arbitrul asistent, legat de contact și de locul unde a pus mâna apărătorul pe piciorul atacantului.

Cartonașul roșu se acordă obligatoriu pentru oprirea unei situații evidente de gol. Poziția arbitrului nu a fost foarte inspirată, motiv pentru care a avut nevoie de sprijinul arbitrului asistent”, a declarat Balaj, pentru FANATIK.

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Ce i-a reproșat arbitrului la golul anulat Rapidului

În ceea ce privește faza în care golul lui Alex Dobre a fost anulat pentru un fault în atac comis de Vladan Bubanja asupra portarului David Lazar la un duel în careul mic, fostul arbitru este de părere că s-a luat decizia corectă, dar i-a reproșat un mic amănunt ”centralului” Adrian Cojocaru.

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”La golul anulat, portarul joacă mingea, după care este împins de atacantul care a ratat jucarea mingii și a sărit asupra lui în mod neregulamentar. Din păcate, gestica arbitrului a creat o oarecare confuzie, nu a avut o gestică prin care să se înțeleagă clar că a acordat fault la portar”, a spus Cristi Balaj, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Rapid, victorie la limită la revenirea lui Pancu

Beneficiind de avantajul omului în plus, Rapid a reușit să dea lovitura pe finalul jocului și s-a impus cu 1-0 după un gol marcat de Alex Pașcanu. Astfel, antrenorul Daniel Pancu a revenit cu dreptul ca antrenor în Giulești.

Tehnicianul a avut parte de o primire spectaculoasă la primul meci ca antrenor al Rapidului în acest mandat. Peluza Nord a afișat o scenografie impresionantă cu chipul lui Pancu, alături de mesajul: ”Prețuim cu toată ființa Rapidul, libertatea și credința”.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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