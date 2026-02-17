Cristi Balaj, verdict în fazele fierbinţi ale rundei din SuperLiga: “Trebuia penalty la Universitatea Craiova – FCSB. A fost o etapă slabă, umbrită de greşeala lui Radu Petrescu”

ADVERTISEMENT

Etapa 27 din SuperLiga a avut parte de meciuri care au ieșit în evidență și prin arbitraj. Cristi Balaj a urmărit partidele și a comentat cele mai „fierbinți” decizii luate de „cavalerii fluierului”.

Cristi Balaj a spus ce s-a întâmplat, de fapt, la faza în care Universitatea Craiova a cerut penalty pe finalul meciului cu FCSB

„Oblemenco” a găzduit duminică seară meciul din campionat dintre Universitatea Craiova și FCSB. , însă scorul putea fi și mai mare, mai ales dacă golul lui David Matei nu era anulat, iar pe final ar fi primit penalty.

ADVERTISEMENT

Mai exact, Luca Băsceanu a fost lansat în minutul 90+7 spre poarta, ar dAndre Duarte l-a blocat. Centralul Marian Barbu a acordat lovitură liberă din marginea suprafeței de pedeapsă, însă Cristi Balaj a transmis că a fost clar vorba despre o lovitură de pedeapsă.

„Acolo este o situație factuală. Arbitrul a decis că este incorectitudine. A și sancționat-o, a fluierat-o. Acolo nu ai nevoie de specialiști, e nevoie de oameni care să se uite unde a fost locul de contact, primul loc de contact. Și din ceea ce au remarcat și cei care au comentat partida și multe alte persoane, pentru că am mai văzut în spațiu public, locul de contact a fost pe linia suprafeței de pedeapsă. Deci penalty!

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dacă s-ar fi înscris pe final, ar fi egal la FCSB-ul, ar fi fost foarte mari discuții. În rest a fost un arbitraj bun al lui Barbu. E greu ca arbitru, și vorbesc de arbitru aici, nu cei din camera VAR, este foarte, foarte greu să stabilești locul de contact. Pentru aceste situații a fost introdus sistemul VAR. Această piedică a continuat și în afara suprafeței, dar la piedică contează locul de contact, primul contact unde a fost”, a spus inițial Cristi Balaj.

Cristi Balaj a analizat arbitrajul de la UTA – FC Botoșani 2-1

Ulterior, fostul arbitru FIFA a analizat deciziile de la meciul UTA – FC Botoșani 2-1, partidă câștigată de gazde grație golului marcat pe final de Valentin Costache,

ADVERTISEMENT

„(n.r. – ciocnirea dintre Anestis și Abdallah) Această situație trebuia sancționată, s-a reluat jocul cu minge de arbitru, să spunem acest lucru. Dar avem implicați trei jucători acolo. Doi de la echipa în apărare, Miron și portarul Anestis, și avem atacantul de la UTA, Abdallah. Atacantul cu apărătorul alergă spre poarta celor de la Botoșani, mingea este jucată de către apărător, este trimisă în lateral, și ulterior apare un contact cu portarul, care a ieșit să blocheze mingea, a ratat mingea, dar și-a blocat doar atacantul.

Este lovitură liberă pentru echipa în atac, pentru că portarul a blocat atacantul și cartonaș galben. Mingea a fost trimisă de apărător într-o zonă laterală, unde șansa atacantului de a juca mingea nu mai este evidentă. Ăsta este motivul pentru care nu este cartonaș roșu. Cartonaș galben este pentru imprudența, forța impactului cauzat de către portar care i-a blocat deplasarea atacantului. Lovitură liberă și cartonaș galben portarului, nu roșu.

Au fost corecte penalty-urile acordate în UTA – FC Botoșani?

Balaj și-a concentrat apoi discursul asupra loviturilor de pedeapsă din acest meci. Fostul „central” român a explicat pentru fiecare fază cum s-a judecat și ce decizii au existat.

Penalty-ul acordat pentru UTA are acoperire regulamentară. Sunt situațiile în care atacantul joacă mingea, o șterge sau are posibilitatea să joace mingea nestingherit, cum a fost cazul atacantului de la UTA, parcă Țăroi a fost. Ulterior apare un impact, un contact cu apărătorul sau portarul. Din punctul meu de vedere, atunci când un atacant joacă mingea fără să fie jenat, sau chiar dacă o șterge, în cazul nostru a jucat mingea eronat, a trimis-o undeva în lateral, și mingea pleacă din acea zonă, nu se mai acordă lovitură de pedeapsă după ce apare contactul cu portarul, decât în următoarele situații.

Dacă atacantul putea să ajungă la minge și să o trimită în poartă, și nu a mai ajuns din cauza că a fost împiedicat de portar sau apărător sau în situația în care acel contact ulterior necesită și o măsură disciplinară, dacă avem o piedică sau o oprire imprudentă, un fault grosolan, unde apare și cartonaș galben, indiferent unde se întâmplă pe terenul de joc. În situația noastră, dacă a dat lovitură de pedeapsă Găman, trebuia să dea, din punctul meu de vedere, și cartonaș galben pentru imprudență. Pentru că atacul a fost imprudent. Ăsta e motivul pentru care s-a acordat lovitură de pedeapsă.

În minutul 88 a fost corect anularea loviturii de pedeapsă, a fost acordată lovitura de pedeapsă eronat de către arbitru și cei din camera VAR l-au chemat corect pentru a revedea faza”, a mai spus Cristi Balaj.

Cristi Balaj a vorbit despre decizia luată de Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeș 2-1

Cel mai răsunător arbitraj din această rundă a fost la Ploiești, la meciul dintre Petrolul și FC Argeș. după golul anulat oaspeților.

„A fost o etapă slabă, din păcate, umbrită și de acel eveniment de la Petrolul – FC Argeș, din primul meci al etapei, unde, încă o dată repet, dorința arbitrului a fost de a repara o greșeală, nu neapărat de a… Sunt convins că nu a avut un interes la nume.

Îl cunosc pe Radu Petrescu de pe vremea în care arbitram. Nu am fost apropiați, trebuie să spun acest lucru, pentru că el a fost un arbitru mai retras. Și cunoscându-l, știu că este un om corect, un om care a vrut să repare o greșeală, dar nu a ales modalitatea corectă. El trebuia să… regizeze o posibilă discuție cu arbitrul asistent și să dea de înțeles că arbitrul asistent i-ar fi spus că nu a fost lovitura liberă corect acordată și să reia meciul cu o minge de arbitru.

El nu a știut că o să iasă gol, nu s-a gândit sau nu a luat în calcul că s-ar putea ca jucătorii să nu se atingă între ei. Că măcar dacă a avut un atacant care să împingă ușor, să jeneze un apărător, dar nu s-a întâmplat acest lucru. Îmi pare rău pentru el, pentru că îl cunosc ce fel de om este!”, a concluzionat Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.