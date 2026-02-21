Cristi Balaj, verdict la golul anulat lui Dinamo în derby-ul cu Rapid. Ce a spus despre intervenția lui Sebastian Colțescu din camera VAR. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Cristi Balaj îi contrazice pe dinamoviști, care au cerut gol la reușita lui Alberto Soro din minutul 15. Fostul arbitru FIFA a lăudat intervenția lui Sebastian Colțescu, dar l-a „certat” pe „centralul” Rareș Vidican.

VAR a anulat corect golul lui Soro din Rapid – Dinamo 2-1. Verdictul lui Cristi Balaj

Dinamo a pornit ca din pușcă în derby-ul cu Rapid și putea conduce cu 1-0 încă din minutul 15. Alberto Soro l-a învins pe Aioani din centrarea lui Alex Musi, dar golul nu a fost validat. care nu a sancționat un fault la mijlocul terenului.

„Centralul” a mers la monitor și a revăzut cum, în prealabil, Andrei Mărginean l-a deposedat în mod neregulamentar pe Daniel Paraschiv. Prin urmare, Vidican și-a dat seama că a greșit și a anulat golul lui Dinamo, reluând jocul cu lovitură liberă pentru Rapid. Potrivit lui Cristi Balaj, Vidican a greșit nu doar că nu a dat din prima fault pentru Rapid, ci și că a făcut câteva gesturi prin care sugera că deposedarea lui Mărginean a fost regulamentară.

„A fost fault. VAR-ul a intervenit corect. Vidican a greșit că nu a acordat lovitură liberă directă pentru Rapid și a greșit și pentru că a avut o gestică necorespunzătoare. Acele gesturi făcute de el nu se recomandă. Important este că, până la urmă, au luat decizia corectă”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate pentru FANATIK.

Dinamo a picat după golul anulat

Anularea golului lui Alberto Soro a turnat plumb în ghetele fotbaliștilor lui Zeljko Kopic. Un sfert de oră mai târziu, „câinii” au primit gol de la Rapid. Andrei Borza a deschis scorul pe Arena Națională. În patru minute s-a făcut deja 2-0. Daniel Paraschiv a reușit primul său gol în tricoul alb-vișiniu.

În cele din urmă, Rapid – Dinamo s-a terminat 2-1. Golul de onoare al „câinilor” a fost înscris de fundașul-golgheter Raul Opruț. Apărătorul stânga a înscris abia în minutul 90+6. După acest rezultat, atât Rapid, cât și Dinamo au câte 52 de puncte, cu unul mai puțin decât liderul Universitatea Craiova. Grație golului lui Opruț, Dinamo rămâne pe locul 2, la golaveraj.