Cristi Balaj vinde online în România o bere germană de calibru: „Fabrica va împlini 500 de ani”. Eveniment de amploare cu multe personalități din fotbal. Video

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Cristi Balaj (54 de ani) a decis să înființeze bereonline.ro, o platformă prin intermediul căreia urmează să fie comercializată în România și berea germană Hernnabrau, una extrem de apreciată în această țară, în special în Bavaria, dar nu numai, ci și în țări precum Italia. Fostul arbitru FIFA a organizat cu această ocazie un eveniment special, la care au participat mai multe „nume grele” din fotbalul românesc.

Cristi Balaj vinde de acum și online în România o bere germană de mare tradiție

Printre alții, Adrian Ilie, Victor Becali, Bogdan Stelea, , Florin Prunea, Florin Răducioiu, Dănuț Lupu, Ionuț Lupescu și au fost prezenți la acest eveniment. Fostul președinte de la CFR Cluj a explicat că este prieten cu proprietarul fabricii care produce această bere, una cu mare tradiție în Germania.

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Cristi Balaj, toate detaliile despre berea Hernnabrau

Astfel, prin prisma aceasta, el a ajuns să înceapă să importe acest produs în România încă din urmă cu 8 ani. Iar acum a decis să o comercializeze prin intermediul site-ului respectiv, la un preț mai mult decât accesibil. De asemenea, Balaj a oferit și câteva detalii referitoare la procesul de producție, unul făcut „ca la carte”.

„Sunt partener de 8 ani de zile. Importăm această bere în România. Am avut ocazia doar prin prisma faptului că suntem prieteni cu proprietarii fabricii. Această bere se vinde în Germania, în Italia și de 8 ani de zile și în România. Acum că m-am mutat în București am zis, mă plictiseam, și am zis să lansez acest site de bere și să vând berea pe care o importăm de 8 ani de zile.

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Dacă vreți să vă povestesc despre bere, vă spun doar că fabrica anul viitor va împlini 500 de ani. Respectă legea purității, care a fost dată în 1516, deci are peste 500 de ani. Asta înseamnă că nu ai voie să pui în bere decât cele patru ingrediente: apă, malț, hamei și drojdie. Apa este extrasă din două fântâni, trece prin anumite filtre de calcar. Adâncimea este de aproximativ 256 de metri.

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În zona bavareză se bea foarte mult această bere. Acum, dacă se va modifica legea, probabil că se va vinde și pe stadioane această bere. Când eram la CFR Cluj, a fost apreciată. (n.r. Dacă e profitabilă această afacere) Depinde cât vinzi. Adaosul este foarte mic, pentru că este o bere care stă patru săptămâni la fermentat.

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În procesul de producție există niște costuri din cauza acestei perioade, care e în favoarea calității produsului. Pe mine m-a interesat în primul rând să o pun la dispoziția celor care apreciază. Iar prețul să fie undeva la 10 lei. Va fi comandată online, vine acasă și transportul va costa maxim 10 lei”, cu ocazia acestui eveniment.