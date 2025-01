Cristi Balaj vorbește de „viciere de rezultat” și a dezvăluit ce au discutat Bilașco și arbitrul VAR despre penalty-ul neacordat oaspeților în Botoșani – CFR Cluj. Solicitare expresă către CCA

Cristi Balaj a luat foc după ce . Președintele ardelenilor n-a avut milă de brigada de arbitri condusă de „Ionuț Coza”.

Cristi Balaj, discurs dur despre arbitrajul de la FC Botoșani – CFR Cluj 1-1. Ardelenii acuză că au avut un penalty clar

FC Botoșani – CFR Cluj s-a terminat 1-1, dar, la scorul de 0-1 pentru oaspeți, echipa lui Dan Petrescu a ratat o ocazie colosală. Servit excelent de Tachtsidis, Nkololo a șutat la poartă, dar a fost blocat de Pavlovic. Balonul , iar Diez a îndepărat pericolul.

Faza petrecută în minutul 71 a creat frustrare mare în rândul conducătorilor ardeleni, care au cerut penalty. Înainte ca mingea să ajungă la Munteanu, aceasta lovește mâna lui Pavlovic, dar „centralul” Ionuț Coza a lăsat jocul să continue și nici VAR n-a intervenit.

„Sper ca cei de la CCA să citească intervenția mea și să compare faza din minutul 52, când arbitrul Coza a acordat o lovitură liberă la centrul terenului pentru jucarea mingii în mod voi cu mâna de către un jucător de la CFR Cluj. Și să compare acea situație cu ceea ce a existat ulterior la lovitura de pedeapsă, când arbitrul n-a intervenit.

Probabil n-a descoperit acea jucare a mingii cu mâna sau a avut o altă imagine, iar arbitrul VAR după ce a fost analizată situația pentru că meciul a fost înterupt, n-a considerat că e necesar să îl cheme pentru a revedea situația.

Nu vă ascund că a existat o discuție civilizată între arbitrul VAR (n.r. – Marian Barbu) și colegul meu Bilașco, ceea ce e de bun augur. Atâta timp cât aceste discuții se poartă pe un ton care imprimă o stare de respect și a existat acest lucru, avem o concluzie și anume faptul că a existat o stare de lipsă de resonsabilitate, de lipsă de concentrare.

I-a spus că n-a considerat și nu a avut elementele necesare pentru a îl invita pe arbitrul Coza să revadă faza la marginea terenului. El n-a sesizat jucarea mingii cu mâna. Asta a spus arbitrul din camera VAR”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„Probabil mingea șterge un fir de păr de pe picior”

Fost arbitru FIFA, Balaj a demontat teoria conform căreia Pavlovic nu ar fi trebuit sancționat pentru henț deoarece mingea ar fi atins mai întâi piciorul fundașului sloven și apoi mâna.

„Există și această confuzie din punct de vedere tehnic. Am auzit puncte de vedere, puține, dar am auzit și poate apărea și de aici o confuzie, că ar fi fost jucată inițial de picior. Aș dori să lămuresc acest lucru și spun asta pentru că am participat la multe conferințe și din acest punct de vedere nu s-a schimbat regulamentul.

Să nu facem confuzie între situația în care mingea a fost jucată cu piciorul inițial și apoi și-a schimbat traiectoria, că sunt 10 grade, 15 grade, adică și-a modificat unghiul, vizibil, și e ceva evident, cu situația în care probabil, probabil mingea șterge un fir de păr de pe picior sau o bucată din materialul șortului și nu își schimbă traiectoria. Adică merge direct în mână.

Să nu se facă confuzie între o adiere, atingere, a piciorului și jucarea cu piciorul, mingea modificându-și traiectoria și mergând în mână. Prima situație nu se sancționează. Dacă există o adiere la nivelul piciorului, nu poți să lămurești și să discuți cu fiecare om care vede această imagine și să stai să îi explici fiecăruia ‘Uitați ce am văzut eu’. Nu există așa ceva. Mingea s-a dus direct în mână indiferent că ar fi atins firul de păr de pe picior sau nu. Mingea s-ar fi dus oricum în mână.

Mâna a fost depărtată de corp suficient de mult cât să fie sancționat că și-a mărit suprafața corpului și încă un element suplimentar, mâna a fost ținută tare. Apărătorul și-a maximizat șansele ca mingea să nu meargă spre poartă”, a adăugat președintele ardelenilor.

„Să fie un semnal de alarmă și pentru arbitri”

Oficialul vicecampioanei a contestat și golul egalizator marcat de moldoveni în minutul 84. „Rugăm frumos să se prezinte înregistrarea dintre arbitru și arbitrul din camera VAR. Ne e greu să înțelegem ce s-a întâmplat. Și să fie și un semnal de alarmă pentru arbitri, că nu pot să trateze cu asemenea indiferență asemenea situații.

Nu merg mai departe de faptul că la golul pe care l-am primit, în mod evident, portarul premergător golului înscris de FC Botoșani a avut mingea în mână în afara suprafeței de pedeapsă și a lăsat mingea din mână pentru a o degaja când el era deja în afara suprafeței de pedeapsă”, a continuat Balaj.

Păi dacă la 1-0 pe final de partidă a fost o lovitură de pedeapsă neacordată în favoarea noastră, într-o situație în care mingea, unii spun ca mergea spre portar, eu spun mergea în plasa laterală, dar asta nu mai contează. Mingea mergea spre poartă, iar mâna a fost ținută tare pentru a o bloca. Din punctul meu de vedere e o viciere de rezultat pentru că în majoritatea cazurilor, loviturile de pedeapsă se finalizează cu gol”- Cristi Balaj

