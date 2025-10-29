Cristi Bălgrădean a făcut anunțul despre retragere imediat după Sănătatea Cluj – U Craiova 1-4: ”Vârsta nu iartă pe nimeni”

ADVERTISEMENT

Cristi Bălgrădean este un nume important pentru fotbalul românesc al ultimilor 15 ani. Ce răspuns a dat veteranul când a fost întrebat de retragere după întâlnirea Sănătatea Cluj – U Craiova 1-4.

Cristi Bălgrădean a vorbit despre retragere după Sănătatea Cluj – U Craiova 1-4

Imediat după încheierea partidei din prima etapă a Grupei B din Cupei României Betano, portarul de la Sănătatea Cluj a recunoscut superioritatea oltenilor, dar s-a arătat deranjat de căderea echipei sale din finalul jocului desfășurat în Bănie.

”Sunt două eșaloane între noi și ei. Au fost mai buni fizic, tactic, tehnic, din toate punctele de vedere. Am avut ocaziile noastre, am dat un gol perfect în minutul 45. Știam că va fi foarte greu, dar nu trebuia să pierdem și să luăm 4 până la final. Pierdeam 1-2, dar nu 1-4.

Dacă nu ești motivat când joci cu Universitatea Craiova, atunci cu cine, cu Sântandreiul din Liga a 3-a? E normal ca noi să jucăm până la ultima picătură de sânge. E normal până la urmă să fim motivați contra unei echipe de Liga 1. Bineînțeles că mi-au lipsit astfel de meciuri, dar din păcate vârsta nu iartă pe nimeni.

(n.r. – Cât mai joci?) Am ajuns la vârsta în care mă mai bucur de fotbal cât mai pot. Am contract până la vară, vedem ce se va întâmpla. Mi-aș dori să joc cât mai mult. A fost bună revenirea la Craiova, m-am revăzut cu foști colegi, anumiți prieteni. O atmosferă bună, plăcută”, a declarat Bălgrădean, la .

Bălgrădean, carieră la nivel înalt

După ani de zile în care a jucat la cel mai înalt nivel în fotbalul românesc, Cristi Bălgrădean a ajuns în urmă cu un an în eșaloanele inferioare. Din vară a venit alături de antrenorul Vasile Miriuță la Sănătatea Cluj.

Portarul și-a început cariera la Minerul Lupeni, iar apoi a mai jucat la FC Brașov, Liberty Salonta și Gloria Arad. Primul pas către fotbalul important l-a făcut la UTA, iar de aici a îmbrăcat tricoul unor formații de top.

A evoluat pentru Dinamo, Unirea Urziceni, Universitatea Craiova, Concordia Chiajna, FCSB și CFR Cluj. El a câștigat un titlul cu Dinamo și două cu FCSB, iar cu ambele are în palmares câte o Supercupă a României.

Bălgrădean nu a fost decanul de vârstă la Sănătatea Cluj – U Craiova 1-4

În ciuda faptului că are 37 de ani, Cristi Bălgrădean nu a fost cel mai vârstnic jucător de pe teren la partida pe care .

Și asta deoarece pe finalul întâlnirii din prima etapă a Cupei României Betano , patronul de la Sănătatea Cluj. În vârstă de 61 de ani, acesta a devenit cel mai vârstnic fotbalist care evoluează într-o competiție oficială în România, la nivelul primelor trei ligi.