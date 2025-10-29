Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Cristi Bălgrădean a făcut anunțul despre retragere imediat după Sănătatea Cluj – U Craiova 1-4: ”Vârsta nu iartă pe nimeni”

Ajuns la 37 de ani, Cristi Bălgrădean a vorbit despre retragere după meciul Sănătatea Cluj - U Craiova 1-4. Ce gânduri de viitor are portarul cu trei titlu de campion în palmares.
Traian Terzian
29.10.2025 | 21:40
Cristi Balgradean a facut anuntul despre retragere imediat dupa Sanatatea Cluj U Craiova 14 Varsta nu iarta pe nimeni
ULTIMA ORĂ
Ce a spus Cristi Bălgrădean despre retragere după Sănătatea Cluj - U Craiova 1-4. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
ADVERTISEMENT

Cristi Bălgrădean este un nume important pentru fotbalul românesc al ultimilor 15 ani. Ce răspuns a dat veteranul când a fost întrebat de retragere după întâlnirea Sănătatea Cluj – U Craiova 1-4.

Cristi Bălgrădean a vorbit despre retragere după Sănătatea Cluj – U Craiova 1-4

Imediat după încheierea partidei din prima etapă a Grupei B din Cupei României Betano, portarul de la Sănătatea Cluj a recunoscut superioritatea oltenilor, dar s-a arătat deranjat de căderea echipei sale din finalul jocului desfășurat în Bănie.

ADVERTISEMENT

”Sunt două eșaloane între noi și ei. Au fost mai buni fizic, tactic, tehnic, din toate punctele de vedere. Am avut ocaziile noastre, am dat un gol perfect în minutul 45. Știam că va fi foarte greu, dar nu trebuia să pierdem și să luăm 4 până la final. Pierdeam 1-2, dar nu 1-4.

Dacă nu ești motivat când joci cu Universitatea Craiova, atunci cu cine, cu Sântandreiul din Liga a 3-a? E normal ca noi să jucăm până la ultima picătură de sânge. E normal până la urmă să fim motivați contra unei echipe de Liga 1. Bineînțeles că mi-au lipsit astfel de meciuri, dar din păcate vârsta nu iartă pe nimeni. 

ADVERTISEMENT
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66...
Digi24.ro
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66 ani. Mesajul astronautului despre „iubirea vieții sale”

(n.r. – Cât mai joci?) Am ajuns la vârsta în care mă mai bucur de fotbal cât mai pot. Am contract până la vară, vedem ce se va întâmpla. Mi-aș dori să joc cât mai mult. A fost bună revenirea la Craiova, m-am revăzut cu foști colegi, anumiți prieteni. O atmosferă bună, plăcută”, a declarat Bălgrădean, la Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat...
Digisport.ro
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat ”nas în nas” la sfințirea Catedralei! ”Să știi ceva”

Bălgrădean, carieră la nivel înalt

După ani de zile în care a jucat la cel mai înalt nivel în fotbalul românesc, Cristi Bălgrădean a ajuns în urmă cu un an în eșaloanele inferioare. Din vară a venit alături de antrenorul Vasile Miriuță la Sănătatea Cluj.

Portarul și-a început cariera la Minerul Lupeni, iar apoi a mai jucat la FC Brașov, Liberty Salonta și Gloria Arad. Primul pas către fotbalul important l-a făcut la UTA, iar de aici a îmbrăcat tricoul unor formații de top.

ADVERTISEMENT

A evoluat pentru Dinamo, Unirea Urziceni, Universitatea Craiova, Concordia Chiajna, FCSB și CFR Cluj. El a câștigat un titlul cu Dinamo și două cu FCSB, iar cu ambele are în palmares câte o Supercupă a României.

Bălgrădean nu a fost decanul de vârstă la Sănătatea Cluj – U Craiova 1-4

În ciuda faptului că are 37 de ani, Cristi Bălgrădean nu a fost cel mai vârstnic jucător de pe teren la partida pe care formația sa a pierdut-o, în Bănie, scor 1-4, în fața Universității Craiova.

Și asta deoarece pe finalul întâlnirii din prima etapă a Cupei României Betano în teren și-a făcut apariția și Aurelian Ghișă, patronul de la Sănătatea Cluj. În vârstă de 61 de ani, acesta a devenit cel mai vârstnic fotbalist care evoluează într-o competiție oficială în România, la nivelul primelor trei ligi.

Mirel Rădoi a rupt tăcerea despre plecarea de la Universitatea Craiova! Cum a...
Fanatik
Mirel Rădoi a rupt tăcerea despre plecarea de la Universitatea Craiova! Cum a lămurit conflictul cu suporterii: „Nu sunt obligat să fiu de acord”
Un jucător de la Sănătatea Cluj, momentul serii în Cupa României! Și-a scos...
Fanatik
Un jucător de la Sănătatea Cluj, momentul serii în Cupa României! Și-a scos tricoul și l-a arătat în fața camerelor. Foto
Nebunie totală înainte de Gloria Bistrița – FCSB! Sute de oameni stau la...
Fanatik
Nebunie totală înainte de Gloria Bistrița – FCSB! Sute de oameni stau la coadă la intrarea în stadion. Foto+Video
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Surpriză! Bölöni a numit 'cel mai inteligent' atacant din istoria României: 'Un om...
iamsport.ro
Surpriză! Bölöni a numit 'cel mai inteligent' atacant din istoria României: 'Un om cu un alt caracter, altă viață, deosebit de valoros!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!