Cristi Bălgrădean a lămurit scandalul neconvocării la naţională: „Nu am greşit cu nimic“. Exclusiv

Cristi Bălgrădean, portarul campioanei CFR Cluj, nu a fost convocat de Mirel Rădoi pe lista principală la niciuna din acţiunile naţionalei din toamna lui 2020. Declaraţia fotbalistului că „aş fi meritat“ l-a iritat pe selecţioner, care l-a criticat. Totuşi, portarul nu consideră că a greşit şi spune că va răspunde prezent ori de câte ori va fi chemat.

Bălgrădean, ajuns la 32 de ani, are o singură prezenţă în tricoul reprezentativei României, într-un amical cu Grecia, 3-1 la Altach, Austria, desfăşurat pe 15 noiembrie 2011. Naţionala era condusă de Victor Piţurcă, iar portarul evolua la Dinamo.

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, Cristi Bălgrădean a povestit cum au decurs lucrurile în toamnă, cu Mirel Rădoi, dar şi cum s-a închis subiectul declaraţiilor pe marginea neconvocării sale.

Cristi Bălgrădean, despre singura prezenţă la naţională: „E puţin“

Parcă prea puțin și la echipa națională… O singură prezență în 2011…

– Da, un meci amical cu Grecia… Eram la Dinamo… E, într-adevăr, puțin. Dacă mă cheamă, răspund prezent, dacă nu, ce pot face?

Crezi că l-ai deranjat pe Mirel Rădoi când ți-ai spus părerea referitor la faptul că meritai convocat toamna trecută mai devreme?

– Din punctul meu de vedere, nu am greșit cu nimic. A fost opinia mea, că aș fi meritat să fiu chemat la echipa națională. Am spus „aș fi meritat”, nu am zis „trebuie să fiu convocat” sau „de ce nu sunt convocat”. Nu am spus nimic mai mult.

Cristi Bălgrădean: „Totul s-a închis cu răspunsul selecţionerului“

Ai avut o discuție lămuritoare cu Rădoi despre acele declarații?

– Nu neapărat pe tema asta, dar cred că totul s-a închis odată cu răspunsul selecționerului referitor la ce am declarat. Nu are rost să mai continuăm subiectul. Dacă sunt chemat, merg cu toată plăcerea la echipa națională.

Ce declaraseră cei doi în toamnă

Pe 22 octombrie, la finalul meciului de Europa League dintre CFR Cluj şi ŢSKA Sofia (2-0), Bălgrădean a spus „poate într-un fel mă așteptam să fiu convocat, am jucat meci de meci, m-am calificat cu echipa în Grupele Europa League. Mă așteptam să fiu convocat, dar nu e vreo problemă, îmi văd de treabă la echipa mea de club. Nu e o problemă că nu sunt convocat la echipa națională.

Mă așteptam, am dat și argumente de ce, am luat trei goluri în șapte meciuri. N-am primit și nici nu vreau să primesc explicații. Eu sunt un simplu jucător și atât. Dacă mă cheamă, bine, dacă nu, nu pot să fac mai multe“.

După o săptămână, Mirel Rădoi l-a criticat pe fotbalist, la Telekom Sport: „Dacă era nemulțmit putea să sune și să îi explic argumentele. Până acum nu a vorbit despre asta. Sunt multe argumente pe care i le pot da lui personal, nu să le fac publice. Nu vreau să creez un conflict“.

Convocat de urgenţă

Bălgrădean a ajuns în cele din urmă la lot, pentru ultimele jocuri ale anului, în noiembrie, amicalul cu Belarus şi meciul de Liga Naţiunilor cu Irlanda de Nord. Duelul cu Norvegia nu a mai avut loc din cauza restricţiilor impuse de statul nordic în contextul pandemiei de coronavirus.

Portarul CFR-ului nu s-a aflat nici atunci pe lista iniţială, dar a profitat de accidentarea lui Valentin Cojocaru şi a prins un loc la lot. În ultimii ani, portarii care au fost convocaţi constant la naţională au fost Ciprian Tătăruşanu, Costel Pantilimon, Silviu Lung şi Florin Niţă, iar recent a intrat în circuit şi David Lazar de la Astra.