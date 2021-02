Cristi Bălgrădean, interviu pentru Fanatik: „Dacă nu am luat un titlu cu Steaua, voi lua două la rând cu CFR Cluj!” Exclusiv

Portarul titular al campioanei CFR dezvăluie culisele „marii trădări” din 2020, cum o numea Gigi Becali, pe axa FCSB – CFR. „Un singur lucru îmi reproșez față de Meme și de nea Gigi, dar am luat cea mai bună decizie”, povestește Bălgrădean, care a semnat pe doi ani cu Clujul.

Cristi Bălgrădean, 32 de ani, a fost protagonistul scandalului de început de 2020, când a semnat cu CFR Cluj, intrat fiind în ultimele luni de contract cu FCSB. Titularul campioanei en-titre vrea să uite cât mai repede episoadele din urmă cu un an, s-a acomodat perfect la CFR Cluj, cu care așteaptă trofeele pe care nu a izbutit să le câștige cu roș-albaștrii lui Gigi Becali.

Într-o discuție cu FANATIK, „Pufi” își propune să privească doar înainte. Driblează cât poate trecutul, dar îl și explică din punctul său de vedere. Vorbește de Becali, de Meme, de ce a găsit la CFR. Înțeapă fosta echipă când spune că la Cluj a înțeles imediat de ce Vinicius și compania au câștigat ultimele trei titluri consecutive. Iar acum el pune umărul la continuarea numărătorii: 4, 5…

Aveți în față culisele poveștii care a zguduit FCSB anul trecut și care a dus, poate, la un nou trofeu pentru CFR Cluj. Bălgrădean e și el parte importantă a modului cum s-a scris istoria pandemică a ultimului titlu…

Cristi Bălgrădean, interviu exclusiv pentru Fanatik: „Am semnat cu CFR Cluj după Dinamo – FCSB. Era singura opțiune pentru mine”

Cristi, de ce ai ales CFR Cluj?

– Am ales pentru că a fost singura opțiune pentru mine. Eu terminam contractul cu FCSB în trei luni, a venit această ofertă de la CFR atunci și am ales campioana României. Mai bine de atât nu se poate, nu?

Urmează întrebarea când ai ales să semnezi cu CFR Cluj. Pentru că a fost o întreagă discuție și privind acest detaliu…

– S-a aflat și pot să confirm acum. Am ales să semnez cu CFR Cluj după derby-ul Dinamo – FCSB, când știți bine ce s-a întâmplat…

„Greșeala mea de la Botoșani i se putea întâmpla oricui. O conjunctură, nimic mai mult”

Te-au deranjat criticile lui Gigi Becali pentru cum ai apărat contra lui Dinamo…

– Îți dai seama că nu mi-au căzut bine acele critici. M-au deranjat, e clar, am trecut peste și acum nu mă mai gândesc la acele lucruri. Vreau doar să-mi fac treaba cât mai bine la CFR Cluj.

Explozia s-a produs la puțin timp după meciul de la Botoșani al tău cu FCSB…

– A fost un joc normal, cu acea fază la care am respins mingea în față și Botoșaniul a dat gol… Nimic mai mult… I se putea întâmpla oricui. Pur și simplu așa a fost conjunctura, nimic altceva…

„Gigi Becali mi-a reproșat că de ce nu i-am spus nici lui, nici lui Meme că am semnat cu CFR”

Dar înainte de acel meci, care s-a jucat pe 29 februarie 2020 la Botoșani, tu deja semnaseși cu CFR, iar Becali a făcut legătura ulterior… Te-a numit trădător atunci…

– Eu am avut o discuție cu el…

…și ce ți-a reproșat?

– Că de ce nu am spus imediat după ce am semnat cu CFR Cluj. De ce nu i-am spus nici lui, nici lui Meme, nimănui de la FCSB? Într-adevăr, asta a fost greșeala mea morală față de FCSB că nu le-am spus imediat după ce am semnat cu CFR…

„Dacă e să o luăm pe moralitate, și cei de la FCSB au greșit față de mine”

Îți reproșezi acest lucru?

– Ok, pot să spun că mi l-am reproșat. Moral, trebuia să le spun atunci oamenilor „domne, am semnat cu CFR Cluj” și atunci nu se mai întâmpla nimic. Nu se mai ajungea la tot acel scandal. Dar dacă e să o luăm pe moralitate, și cei de la FSCB au greșit față de mine…

Cu ce au greșit? Că nu ți-au propus nicio prelungire?

– Crede-mă, te rog, că nu mai vreau să revenim la ce a fost. Punct și am încheiat discuția despre acest subiect… Vreau să mă concentrez la ce urmează pentru mine, la ce am de făcut la CFR Cluj.

„Am vrut să-l sun pe Meme, dar el deja aflase… Nu știu de unde aflase… Are și el informațiile lui”

Hai, totuși, să lămurim și episodul cu Mihai Stoica. El a fost cel care ți-a reproșat primul că ai semnat cu CFR și nu i-ai spus…

– Da, așa e… Meme aflase, nu știu de unde aflase… Eu mă pregăteam să-l sun, iar când am făcut-o el deja știa… Are și el informațiile lui.

E adevărat că prima oară când te-ai deconspirat că ai semnat cu CFR Cluj se întâmpla la ziua lui Ovidiu Popescu, pe 27 februarie 2020?

– Într-adevăr, am fost la aniversarea lui Ovidiu Popescu, când se juca returul dintre Sevilla și CFR Cluj, am fost mai mulți colegi, dar nu am spus nimănui acolo că am semnat cu CFR.

„M-a întrebat direct: ‘Pufi, cum să nu-mi spui?’”

Aș vrea să ne spui, Cristi, ce ai simțit tu acolo în vestiar la Berceni când ți s-a spus că trebuie să-ți faci bagajele și să pleci acasă?

– Nu pot spune că am fost șocat sau foarte surprins, pentru că mă așteptam într-un fel să se întâmple asta… Să nu mai fiu luat în lot… Am avut o discuție cu Meme Stoica și m-a întrebat direct: „Pufi, cum să nu-mi spui?” I-am zis că așa am gândit eu în momentul acela că e mai bine. Acum îmi dau seama că era mai ok să le zic, dar nu mai contează…

„Nu mi-au interzis să intru în baza de la Berceni! M-am antrenat singur, apoi am stat în carantină 14 zile cu Stan și Adi Popa”

Ți-a reproșat vreun coleg ceva?

– Nu, ce să-mi reproșeze?

Cum au trecut acele luni pentru tine, când nu ai mai avut voie să te antrenezi cu FCSB?

– Am fost la antrenament, mă pregăteam singur, nu cum s-a scris că mi-au interzis să intru în baza de la Berceni. Mi-au pus antrenor la dispoziție, dar făceam separat. Apoi a venit pandemia și am stat toți acasă.

Ai făcut parte dintre cei pe care Gigi Becali i-a băgat în șomaj tehnic…

– Da, așa e. De când s-a revenit la pregătiri, undeva la mijlocul lunii mai, mai aveam contract încă o lună și jumătate cu FCSB. Am fost chemat în cantonament la Berceni pentru cele 14 zile de carantină, împreună cu Stan și cu Adi Popa. Eram și în șomaj tehnic și erau obligați să ne cheme.

„Am pierdut doar o lună din contractul cu FCSB”

Ai plecat totuși mai devreme de finalul contractului, iunie 2020…

– După acele două săptămâni de carantină, cei de la FCSB mi-au dat hârtie că pot să vin să mă antrenez cu CFR.

Apropo de șomajul tehnic, ai primit o decizie recentă prin care-ți recuperezi banii de la FCSB… Vreo 45.000 de euro au să-ți dea…

– E adevărat, dar nu mi-am recuperat toți banii. Pot spune că am pierdut doar o lună din contractul cu FCSB.

„Când am semnat cu CFR, nu am discutat dacă pleacă sau nu Arlauskis”

La CFR Cluj ai găsit ceea ce te așteptai?

– Este exact ceea ce mă gândeam că găsesc. O echipă bună, un grup unit. Mi-am dat seama imediat de ce au câștigat trei titluri consecutive. Și sper ca și eu să pun umărul la noile trofee. Dacă nu s-a putut să iau titlul cu Steaua, atunci o să o fac cu CFR, să iau al patrulea, de ce nu al cincilea la rând din vitrina CFR-ului. Două la rând!

Nu ai niciun titlu în CV…

– Așa este, doar o cupă cu Steaua și o Supercupă cu Dinamo în 2011.

Când ai semnat cu CFR, ai discutat și despre situația lui Arlauskis, care trebuia să plece?

– Nu aveam de unde să știu care este situația exactă a lui Arlauskis și nu mi s-a spus dacă pleacă sau nu în vară. Mie mi s-a propus un contract și l-am acceptat.

„Nu poți da afară 20 de jucători, pleacă unul singur, antrenorul. Doar el plătește”

Deci nu ți s-a spus că pleacă Arlauskis și tu rămâi titular? Putea fi o concurență între voi…

– Sigur, dacă nu se transfera, era o concurență între noi. Doar nu m-am născut titular!

Cât a contribuit Dan Petrescu la venirea ta la CFR?

– Nu știu, pentru că nu am avut nicio discuție cu Dan Petrescu până nu am venit la CFR, la antrenamente. Abia aici am vorbit prima oară cu el.

Ești printre cei care regretă plecarea lui Dan Petrescu de la CFR?

– Cred că niciunui jucător nu-i convine când pleacă antrenorul. Dar asta este, din păcate, soarta antrenorului. Nu poți da afară 20 de jucători, pleacă unul singur, antrenorul! Doar el plătește…

Te-am întrebat asta pentru că ai declarat după remiza cu ȚSKA Sofia că doreai să-i faci cadou lui Petrescu victoria cu bulgarii…

– Da, pentru că ar fi fost frumos să ne despărțim de el și de secunzii lui cu o victorie.

„Edi Iordănescu a adus un suflu nou, de care aveam nevoie”

Ce a adus nou Edi Iordănescu?

– Nu-mi permit să fac comparații între Dan Petrescu și Edi Iordănescu, dar pot spune că Edi a adus un suflu nou în jocul nostru, de care aveam nevoie. Și acest lucru s-a văzut în rezultate.

Tu cum l-ai simțit pe Dan Petrescu în vestiar? E mult diferit de imaginea de la televizor?

– Bineînțeles că e diferit. Fiecare om e diferit, și eu sunt diferit în teren față de imaginea din afară. Dan Petrescu e sută la sută profesionist în teren, dar omul Dan Petrescu e diferit față de cel pe care-l vedem la televizor.

Te-a surprins că, după trei titluri cu CFR Cluj, a plecat să se bată la retrogradare în Turcia?

– Eu chiar nu pot să comentez chestia asta. Nu sunt în măsură să judec pe nimeni, e viața și cariera lui Dan Petrescu și el știe cel mai bine.

„Cred că aveam tensiunea 2000 la penalty-ul ăla cu Young Boys. L-a dat că suntem români!”

Printre antrenorii cu care ai lucrat în carieră, Petrescu pe unde s-ar situa?

– Pfff… Am avut mulți antrenori, ce să zic? Numai la Dinamo am avut 7 sau 8 antrenori… E greu să fac un astfel de clasament.

M-aș întoarce puțin la primul meci european fără Petrescu… Cel de la Berna, cu Young Boys… Cu penalty-ul acela din minutul 90… Cu eliminarea ta…

– Nu mi-a trecut nici acum… Cred că aveam tensiunea 2000! Din punctul meu de vedere nu a fost niciun fault și nu e posibil ca la un meci cu asemenea miză, cu calificarea pe masă, să nu fie VAR! Nu înțeleg nici cum poți da un asemenea 11 metri chiar și fără VAR! Nu pricep… Am spus niște vorbe atunci…

… că a dat penalty pentru că suntem români!

– Exact și îmi mențin părerea. Sută la sută a dat penalty contra noastră pentru că suntem români. Eu așa cred!

Merita CFR calificarea?

– Da, trebuia să fim în primăvara europeană. CFR merita calificarea dacă analizăm ambele meciuri, de la Cluj și din Elveția. Dar…

„Când m-a luat FCSB, eram la Firenze. Primisem trei zile libere de la Chiajna”

Îți mai amintești cum ai ajuns la FCSB?

– Mai aveam câteva luni de contract cu Chiajna, parcă patru luni, m-a sunat Meme Stoica într-o seară și mi-a zis că o să mă sune și nea Gigi. Am vorbit și cu el, s-au înțeles cluburile, apoi am vorbit și de contractul meu.

Se întâmpla în februarie 2018… Erai pe plajă în Italia?

– Nu eram chiar pe plajă… Primisem trei zile libere de la Chiajna și am plecat la Firenze. Deci eram liber de la club, nu în vacanță, cum s-a scris că FCSB m-a luat din vacanță! Meme a intervenit atunci și a ieșit în presă cu cifre ca să arate că Steaua m-a luat pentru că aveam cifre, eram un portar constant. Mi s-a părut normal să mă apere atunci…

La plecarea de la FCSB nu te-a mai apărat…

– Ce mai pot să zic?

Ai mai avut vreo discuție cu Meme Stoica de când ai plecat de la FCSB la CFR Cluj?

– Nu am mai vorbit deloc, nu ne-am văzut nici la ultimul meci, dar nici nu știu dacă a fost la partidă.

„Gigi Becali e mai coleric, Neluțu Varga e mai liniștit”

Pe patronul actual de la CFR, pe Neluțu Varga, l-ai cunoscut?

– Da, normal, am discutat. E un om bun, vine, vorbește cu noi, e implicat.

E diferență față de Gigi Becali?

– Fiecare om e alt om. Nea Gigi e mai coleric, Neluțu e mai liniștit.

Ai mai discutat cu Becali de când ai plecat de la FCSB?

– Nu, deloc. Nici cu el, nici cu Meme, cu niciun oficial. Dar am mai vorbit cu foștii colegi, era normal.

Cum anticipezi viitorul tău fotbalistic?

– Păi, ți-am spus. Am contract cu CFR până în iunie 2022. Deci acum, în vară, titlul cu CFR, apoi încă un titlu, al 5-lea consecutiv al Clujului😊 Apoi vedem…

„Am reziliat cu Dinamo pentru că Negoiță și Anghelache mi-au spus că am salariul prea mare”

În 2018, FCSB a plătit Chiajnei pe tine 50.000 de euro, iar Dinamo a dat aceeași sumă celor de la UTA când te-a adus în 2010. Sunt singurele sume plătite pe tine în toată cariera… Cam puțin, nu?

– Nu pot eu aprecia asta. Dinamo m-a adus de la UTA când eram un copil de 22 de ani, iar cu Chiajna eram în ultimele luni de contract, cum îți spuneam.

De la Dinamo ai plecat înainte să termini contractul.

– Da, mai aveam un an de contract, în vara lui 2014. Domnul Negoiță și domnul care a plecat, Constantin Anghelache, mi-au spus că am salariul prea mare pentru ce putea să plătească Dinamo la momentul acela. Așa că am reziliat de comun acord și am semnat apoi liber cu Craiova un contract pe doi ani.

Dar ai plecat și de la Craiova înainte să ți se termine contractul, care expira în vara lui 2018…

– Oamenii de acolo mi-au propus un nou contract pe doi ani și nu am fost de acord cu oferta lor, cu termenii financiari. Așa că am semnat cu Chiajna pentru patru luni sau ceva de genul, că era ultima zi de transferuri din câte îmi amintesc. Apoi, în vara lui 2016, am prelungit pe doi ani cu Chiajna, de unde, în februarie 2018, m-a luat Steaua. Oricum, eu nu am plecat certat nici de la Dinamo, nici de la Craiova, de nicăieri, exceptând situația asta specială care a fost în vară.

„În ce direcție merg lucrurile acum, se pare că Dinamo se îndreaptă spre dispariție”

Ce crezi că se întâmplă cu Dinamo și unde crezi că se va opri toată nebunia asta?

– Așa, vorbind din exterior, pentru că nu știu exact ce se întâmplă înăuntru, sper din tot sufletul să-și rezolve problemele! Ar fi păcat de tot ce înseamnă Dinamo!

S-ar putea ajunge la dispariția echipei?

– În ce direcție merg lucrurile acum, se pare că Dinamo se îndreaptă spre dispariție.

Lumea te percepe ca dinamovist?

– Nu știu ce crede lumea, dar eu am declarat de când eram mic că simpatizez cu Dinamo.

Ți-ai făcut card DDB?

– Uite, card DDB nu mi-am făcut.

„Am avut ‘n’ discuții în străinătate, am fost și pe Standard Liege, dar n-a ieșit nimic”

De ce nu ai jucat niciodată în străinătate până la 32 de ani?

– Dar nu e târziu nici la vârsta asta! Au fost „n” discuții, am fost și pe la Standard Liege, cum știi bine, dar nu s-a concretizat nimic. Așa a fost să fie, asta a fost soarta mea până în acest moment al carierei.

Poate prinzi, totuși, și o experiență în străinătate până te retragi…

– Dacă va fi să fie, o să joc și afară. Fiecare își dorește să facă acest pas la un moment dat.

„Am vorbit des și cu Țucudean în ultimul timp. După ce s-a retras, e bine, e liniștit, e la moșie! Are mult de muncă, dar are și oameni. Decizia lui de a renunța la fotbal e corectă și a trecut bine peste ea. Plus că avea și multe motive să o ia” – Cristi Bălgrădean

„Am spus ‘aș fi meritat la națională’, nu ‘trebuie să fiu convocat’ sau ‘de ce nu sunt convocat’. E opinia mea!”

Parcă prea puțin și la echipa națională… O singură prezență în 2011…

– Da, un meci amical cu Grecia… Eram la Dinamo… E, într-adevăr, puțin. Dacă mă cheamă, răspund prezent, dacă nu, ce pot face?

Crezi că l-ai deranjat pe Mirel Rădoi când ți-ai spus părerea vizavi de faptul că meritai convocat toamna trecută mai devreme?

– Din punctul meu de vedere, nu am greșit cu nimic. A fost opinia mea, că aș fi meritat să fiu chemat la echipa națională. Am spus „aș fi meritat”, nu am zis „trebuie să fiu convocat” sau „de ce nu sunt convocat”. Nu am spus nimic mai mult.

Ai avut o discuție lămuritoare cu Rădoi despre acele declarații?

– Nu neapărat pe tema asta, dar cred că totul s-a închis odată cu răspunsul selecționerului vizavi de ce am declarat. Nu are rost să mai continuăm subiectul. Dacă sunt chemat, merg cu toată plăcerea la echipa națională.

„Craiova actuală a depășit Craiova mea din 2014 cu Brandan și Pleșan”

Cum vezi lupta la titlu în acest sezon de Liga 1?

– Noi, Steaua și Craiova.

Ce atuuri are CFR Cluj?

– Experiență, maturitate în joc, forță!

Craiova actuală?

– E mult mai bună ca pe vremea mea. Atunci, în 2014, era la început, abia promovase, dar avea jucători buni: Brandan, Pleșan, Curelea, Ferfelea, Varga. Acum au jucat și Europa League, se bat la titlu, ne-au depășit pe cei care eram atunci la Craiova.

Deci dai șanse și oltenilor la titlu.

– Da, păi sunt câteva puncte diferență între echipe, plus că se mai înjumătățesc.

Bălgrădean, despre relația cu Florinel Coman: „Suntem prieteni”

Ai mai vorbit cu Coman?

– Bineînțeles, nu avem cum să nu vorbim.

Florinel nu ți-a blocat telefonul când ai plecat la CFR?

– Nu există așa ceva! Suntem prieteni, vorbim, ne înțelegem. Niciun jucător de la Steaua nu a știut când am semnat cu CFR Cluj. Dar iar mă faci să revenim la subiectul ăsta… Te rog!

„Cei mai buni stoperi cu care am jucat sunt Moți și Vinicius”

Care au fost cei mai buni doi stoperi pe care i-ai avut coechipieri?

– Moți și Vinicius.

Și atacantul care ți-a creat cele mai multe probleme?

– Rusescu! Câte goluri mi-a dat când eu eram la Dinamo și el la Steaua! Anul ăsta nu a mai fost cazul. În tur, când am jucat la Clinceni cu CFR nu semnase încă, iar acum, la retur, a lipsit din cauza unei accidentări, cred.

Spune-ne pe final de unde porecla „Pufi”, „Pufulete”…

– Prima oară mi-a spus Cătălin Munteanu la Dinamo. El mi-a zis așa pentru că mereu aveam un kilogram sau două în plus! Așa e constituția mea, dar am avut niciodată vreo problemă să le dau jos.