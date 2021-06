Cristi Bălgrădean îl așteaptă pe Constantin Budescu la CFR Cluj: „Mi l-aș dori! Azi e slab, mâine e iarăşi mai pufos”

Portarul campioanei României a glumit și a spus că Budescu e un caz aparte, în care slăbește, dar la fel de repede poate pune la loc kilogramele date jos.

Totodată, Cristi Bălgrădean consideră că o posibilă venire a lui Constantin Budescu la CFR Cluj ar fi de bun augur pentru echipă, în vederile câștigării unui nou titlu de campioană.

Cristi Bălgrădean îl așteaptă pe Constantin Budescu la CFR Cluj

Cristi Bălgrădean a vorbit despre venirea lui : „Este un antrenor(n.r. Marius Șumudică) care nu are nevoie de prezentări, un antrenor care a demonstrat ce poate şi cu siguranţă va face treabă la CFR.

Am ajuns aici pentru că am muncit şi probabil că am meritat. Nu pot ranchiună, nu am de demonstrat nimănui nimic. Eu mi-am făcut treaba, nimeni nu are ce să îmi reproşeze la FCSB că nu mi-am făcut treaba”.

„La 33 de ani sunt în floarea vârstei Acum sunt mult mai matur, în joc mă refer, calm… şi per total, aşa este toată echipa CFR-ului. Echipa CFR-ului este o echipă matură, care ştie exact ce vrea.

Fiecare jucător din acel grup ştie ce are de făcut şi cred eu că de aici a venit succesul nostru. FCSB anul acesta a fost foarte bună, poate mult mai bună decât atunci când eram eu acolo. Dar tot timpul am crezut în titlu”, a spus Bălgrădean pentru

„Budi e un personaj aparte. Azi e slab, mâine e iarăși pufos!”

și a comentat form fizică a lui Constantin Budescu, cea care în prezent este una foarte bună, mijlocașul naționalei României slăbind mult față de perioada în care evolua în România:

„Budi e un parsonaj aparte. Normal că mi l-aş dori, cred că orice echipă din România şi l-ar dori. Dar să vedem dacă şi putem să îl aducem”.

„Mi-aş dori să vină la noi Budi, dar el ştie cel mai bine ce e mai bine pentru familia lui. Ăsta e el. Astăzi e slab, mâine e iarăşi mai pufos… dar ştiu că dacă îşi pune ambiţia, poate să slăbească”, a mai spus Cristi Bălgrădean.

Cristi Bălgrădean a jucat un total de 36 de meciuri în toate competițiile pentru CFR Cluj, din care 23 au fost fără gol primit, pe finalul sezonului fiind înlocuit de Giedrius Arlauskis.

Cristi Bălgrădean a venit la CFR Cluj în vara anului 2020, liber de contract după despărțirea cu scântei de la FCSB.

