Cristi Bălgrădean, optimist după Farul – Unirea Alba Iulia 3-0: „Am jucat senzațional, meritam măcar un gol”

Cristian Bălgrădean (37 de ani) a revenit pentru o seară în prim-planul fotbalului românesc. Fostul goalkeeper de la Dinamo, FCSB și CFR Cluj a apărat poarta celor de la .

Cristian Bălgrădean: „Am crezut în visul nostru”

Unirea Alba Iulia a avut o prestație foarte bună pe terenul Farului, în special în prima repriză, când a irosit mai multe ocazii importante. Din nefericire pentru formația din liga a treia, trupa lui Gică Hagi a fost mult mai eficientă și a avansat în semifinalele competiției.

, după despărțirea de divizionara secundă Câmpulung Muscel, și a fost titular în duelul din sferturile Cupei României. „Am crezut în visul nostru că putem trece de Farul, cu acest gând am venit la Constanța.

Cred că 60 de minute am jucat senzațional, am avut ocazii. Apoi, s-a văzut calitatea lor. Meritam măcar un gol în această seară, dar așa e fotbalul, se joacă pe goluri, nu pe ocazii” a declarat portarul la finalul întâlnirii, conform .

După doi ani și jumătate, Bălgrădean a evoluat din nou pe stadionul unei formații de primă ligă. „Revenirea pe un stadion de Liga 1 a fost frumoasă, de asta m-am apucat de fotbal, să joc asemenea meciuri, cu spectatori și atmosferă frumoasă. Cred că am avut un parcurs senzațional, o echipă de Liga a treia să ajungă în sferturile Cupei României… Am terminat cu capul sus” a afirmat acesta pentru sursa menționată.

„Vreau să joc cât mă țin picioarele”

Cu ocazia partidei contra Farului, Bălgrădean s-a reîntâlnit cu mai mulți fotbaliști alături de care a evoluat la echipe importante din Superligă. „A fost frumoasă reîntâlnirea cu foștii colegi, ca orice reîntâlnire între prieteni, cu Denis (n.r. Alibec), cu Bălașa, cu Vînă, mai mulți colegi. Am rămas prieteni” a declarat goalkeeperul.

Fotbalistul de 37 de ani a vorbit și despre ce va urma în cariera sa. „Vreau să joc cât mă țin picioarele. Mai am contract un an și jumătate la Alba Iulia, vreau să joc când mai pot. Când simt că nu mai pot, am ridicat mâna” a concluzionat Bălgrădean.

De-a lungul carierei, portarul originar din județul Timiș a evoluat pentru mai multe formații importante din fotbalul românesc, precum Dinamo, FCSB, CFR Cluj sau Universitatea Craiova. Bălgrădean a cucerit două titluri și o Supercupă alături de „feroviari”, dar are în palmares și trofeul Cupei României, câștigat în perioada în care activa la Dinamo.