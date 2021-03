Cristi Bălgrădean sau Giedrius Arlauskis, o nouă provocare pentru Edi Iordănescu: ”Să fie pregătiți”

Antrenorul echipei CFR Cluj, Edi Iordănescu, a vorbit despre concurența care există la campioana României pentru postul de portar între Cristi Bălgrădean sau Giedrius Arlauskis și a explicat cum va face alegerea titularului.

FANATIK a anunțat în exlusivitate că lituanianul s-a întors în Gruia și a făcut vizita medicală și va semna un contract până la finalul sezonului după ce nu a reușit să se impună în Arabia Saudită, la Al Shabab.

Cel care a insistat pentru readucerea portarului în vârstă de 33 de ani a fost chiar patronul Neluțu Varga, în ciuda faptului că apropiații săi nu văd cu ochi buni acest transfer.

Edi Iordănescu a lămurit problema titularului dintre Cristi Bălgrădean și Giedrius Arlauskis

”Cine se pregătește, cine merită și dă randament joacă. Toți trebuie să fie pregătiți în orice moment să ajute echipa. Este valabil și pentru portarii mei, care sunt portari de națională, foarte valoroși, pe care eu sunt bucuros că îi am în echipă”, a declarat Edi Iordănescu despre lupta la titularize dintre Cristi Bălgrădean și Giedrius Arlauskis.

”Am 25 de jucători cu personalitate în vestiar, este un vestiar care a făcut performanță. Sunt jucători care știu ce înseamnă performanța, care au într-adevăr capriciile lor, tabieturile lor. Sunt atent la toți, cum îi gestionez.

Sigur, cu întoarcerea lui Arla, este încă un jucător în plus cu valoare și cu personalitate, dar ăsta este rolul meu. Am deja 10 ani de antrenorat și sunt lucruri prin care am mai trecut. Am lucrat cu jucători de națională, am jucători de națională”, a mai spus tehnicianul clujenilor pentru gsp.ro.

Iordănescu a fost scutit de probleme la CFR Cluj

”După trei luni, dacă trag linie și fac o analiză, toți s-au aliniat la ceea ce am vorbit în prima fază. Eu le-am spus planul meu, viziunea, filosofia, le-am spus că vreau să jucăm un alt fotbal, dar în același timp le-am spus că îmi doresc disciplină în vestiar, în antrenamente.

Trebuie să fie 100% implicați zi de zi. Sunt lucruri de la care eu nu mă abat, lucruri la care eu sunt sensibil și fac parte de modul meu de lucru. Spun cu bucurie că până în acest moment nu am avut probleme și fiecare și-a înțeles rolul”, a încheiat Iordănescu jr.

Fostul internațional Basarab Panduru este de părere că întoarcerea lituanianului Giedrius Arlauskis îl va scoate dintre titulari pe Cristi Bălgrădean, iar de pierdut va avea echipa națională a României.

