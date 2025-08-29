Cristi Borcea a desființat transferul anunțat cu surle și trâmbițe de Dinamo: „Nimic de doi ani”. Cât crede că valorează de fapt Louis Munteanu

Fostul acționar și președinte al Consiliului de Administrație de la clubul din „Ștefan cel Mare” a identificat o mare problemă vizavi de fotbaliștii români în general, în special față de cei care ajung la un moment dat să se transfere în străinătate.

Cristi Borcea, rezervat vizavi de transferul lui Adrian Mazilu la Dinamo: „Nu joacă nimic de doi ani”

Pornind de la discuțiile referitoare la situația lui Louis Munteanu, despre care a opinat că nu ar valora în prezent mai mult de cinci sau șase milioane de euro, omul de afaceri a dorit să ofere drept exemplu ,

Borcea a scos în evidență cu această ocazie faptul că fotbalistul în vârstă de doar 19 ani adus de „câini” de la Brighton a fost decisiv pentru Farul Constanța în sezonul 2022-2023, atunci când echipa lui Gică Hagi a câștigat titlul de campioană în Superliga, dar ulterior, după transferul la gruparea din Premier League, el nu a mai jucat practic deloc, chiar dacă a fost și împrumutat de „pescăruși” în Olanda, la Vitesse Arnhem.

Pe de altă parte, trebuie menționat totuși și faptul că tânărul jucător s-a confruntat și cu o accidentare gravă la genunchi în această perioadă, fiind nevoit să fie supus în acest sens deja la două intervenții chirurgicale.

„(n.r. Despre Louis Munteanu) Dacă Varga ia 5-6 milioane, să fie mulțumit! Vă dau un exemplu! Ce vreți mai mult, la 17 ani, Mazilu a fost decisiv în câștigarea campionatului de către Farul, nu? A fost cel mai bun om în play-off, a dat goluri decisive. Și vedeți, nu joacă nimic, nimic de doi ani. Coman? Uitați, golgheterul României, nu joacă nimic!

S-au vândut tot timpul vârfurile, în fiecare an… și nu joacă nimeni. Și voi vreți să ne calificăm? Steaua (n.r. FCSB), ce a făcut anul trecut… A fost ceva extraordinar. Au jucători cu experiență, dar noi la echipa națională ce să facem? Cu cine să jucăm?”, a spus Cristi Borcea, potrivit

Verdictul dur oferit de fostul acționar al „câinilor”: „Valoarea ți-o dau jucătorii și campionatele în care joacă”

Fostul conducător al lui Dinamo a mers și mai departe și a explicat că, în viziunea sa bineînțeles, cea mai mare problemă a fotbalului românesc per ansamblu în acest moment este reprezentată de faptul că jucătorii de top din țara noastră nu reușesc să se impună aproape niciodată în campionatele de top ale Europei:

„Constatăm si trebuie să fim corecți cu noi, la fel și voi în presă, valoarea ți-o dau jucătorii și campionatele în care joacă. Ai noștri nu mai prind nici măcar în serie B în Italia, nu zic de primele zece campionate din Europa. În fiecare an, golgheterul României a fost vândut și nu a jucat nicăieri.

Eu vindeam și jucam și în cupele europene, erau și la echipa națională, care avea rezultate, noi aveam rezultate, eram în grupele europene și chiar și așa, chiar și la noi, 70-80% se întorceau. Pe unii i-am vândut de două, trei ori. Pe Niculescu, Alexa, Grigorie, Zicu”.