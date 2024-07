Cristi Borcea a dezvăluit câți bani bagă la CS Dinamo. „Ionuț știe tot”

Cristi Borcea se implică la Centrul de Copii și Juniori de la CS Dinamo București. Fostul patron al „câinilor roșii” a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA cum îi ajută pe Ionuț Lupescu sau Ionel Dănciulescu

Câți bani bagă Cristi Borcea la CS Dinamo: „Ionuț știe tot”

„câinilor roșii”. Și Cristi Borcea se implică la Centrul de Copii și Juniori al formației din Liga 3 pe lângă Ionuț Lupescu, Florin Bratu sau Ionel Dănciulescu.

ADVERTISEMENT

Fostul patron de la Dinamo București a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA ce rol are la Centrul de Copii și Juniori. Emisiunea este live doar pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

„Îi ajut la Centrul de Copii și Juniori, unde sunt implicați Ionuț Lupescu, Marius Niculae, Dănciulescu și Bratu. Îi ajut la infrastructură, îi sponsorizez. A ieșit și aprobarea de la Minister, președintele și Ionuț Lupescu se ocupă de transformarea stadionului de velodrom într-o bază de pregătire”, a spus Borcea.

ADVERTISEMENT

Cristi Borcea îl atacă pe Eugen Voicu după plecarea de la Dinamo: „Licurici, nu pitici”

„Practic, la ora asta am avut dreptate când am spus la tine în emisiune că nu îl apucă paltonul. Ei au zis foarte clar şi sunt învăţaţi să joace în altă ligă. Nu vezi? S-au descotorosit de toţi dinamoviştii. Şi de Johnny Culina şi de Oni (n.r. Ionel Augustin), de la copii şi juniori.

Te cutremuri. Practic, nu mai e nimeni. Singura problemă este stadionul. Să se unească în jurul lui Lupescu. Asta e

ADVERTISEMENT

Gândiţi-vă ce urangutani eram cu Copos, Iancu, Porumboiu, cu naşul Gigi, cu Penescu, Niculae de la Astra, Neculaie de la Braşov, Nea Jean, Pinalti.

Foarte corectă decizia. În primul rând pentru el. Am spus din urmă cu o lună că nu are forţă financiară. Toţi m-aţi făcut zob în 2000 când am spus că totul se învârte în jurul caşcavalului.

ADVERTISEMENT

Când am luat cupa şi campionatul, de am luat tot de la Craiova. Acum, noroc cu Renovatio că i-au ţinut în viaţă. Acum, cu stadionul care prinde contur, cu o comasare, să nu mai existe trei Dinamo, atunci va fi o echipă foarte puternică”, a mai spus Borcea.

Câți bani bagă Borcea la CS Dinamo