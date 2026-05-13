Cristi Borcea a dezvăluit omul cheie în succesul Universității Craiova: “Are cel mai mare merit!”

Cristi Borcea, 56 de ani, o figură extrem de cunoscută și de succes din fotbalul românesc, cu multiple trofee cucerite din postura de conducător, nu are niciun dubiu în privința viitoarei campioane din SuperLiga. În opinia acestuia, Universitatea Craiova nu mai poate rata trofeul suprem. Dinamovistul știe cine e omul cheie în succesul grupării din Bănie.
Cristi Borcea a activat mai mulți ani în fotbalul românesc. A ocupat poziții de conducere doar la Dinamo. A fost director de marketing, președinte executiv și acționar. Omul de afaceri are în palmares peste 10 trofee. Cele mai importante sunt cele patru titluri (2000, 2002, 2004, 2007). Acestora li se mai adaugă o serie de Cupe și Supercupe.
Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Borcea a vorbit despre lupta la titlu în România. A amintit faptul că el a spus încă de mai mult timp că U Craiova va lua campionatul. În mod surprinzător, în opinia lui Cristi Borcea, omul-cheie în această performanță uriașă nu este Mihai Rotaru, Filipe Coelho sau vreun jucător din lot, ci fostul antrenor, Mirel Rădoi.
”Să nu uităm că cel mai mare merit este al lui Mirel Rădoi, care a făcut lotul. Și Mihai Rotaru are un merit important, că a băgat cașcavalul, fără limită, dar lotul… Craiova știți de ce câștigă campionatul și a avut rezultate bune. Nu a avut echipă…Uite, Dinamo a avut echipă, dar nu a avut lot. Când s-au accidentat 2-3 jucători..s-a terminat. Craiova a avut două echipe. (…) Îl știm foarte bine pe Rădoi. Nu i se puteau impune jucători”, spune Borcea.
În ianuarie 2025, Mirel Rădoi semna un contract pe un an și jumătate cu clubul Universitatea Craiova. Tehnicianul voia să termine o lucrare începută în 2022. Atunci, acesta rezistase doar 4 luni pe banca ”Științei”. De această dată, durata șederii a fost de 10 luni. În noiembrie 2025, antrenorul de 45 de ani pleca din nou de la echipa lui Mihai Rotaru.
Pe 9 noiembrie 2025, Universitatea Craiova pierdea acasă, scor 1-2, contra celor de la UTA Arad. Imediat după meci, Mirel Rădoi a transmis în vestiar că vrea să se despartă de echipă. Ulterior, acesta a avut o ședință cu Rotaru și au ajuns la o înțelegere privind rezilierea contractului. Acest al doilea mandat de la Universitatea Craiova, în care s-a ajuns la 10 luni, a fost cel mai lung pentru Rădoi la nivel de club.
În afară de România U21 și prima reprezentativă, Mirel a mai lucrat la 5 cluburi: FCSB – 5 luni, Al-Tai – 4 luni, Al-Baeteh – 6 luni, Al Jazira – 4 luni și Universitatea Craiova – 4 luni, primul mandat, 10 luni al doilea mandat. Mirel Rădoi a mai fost la FCSB într-un al doilea mandat. A stat aici, în primăvara acestui an, ceva mai mult de o lună, între 15 martie (meciul cu Metaloglobus, scor 0-0) și 20 aprilie (meciul cu Farul Constanța, scor 3-2).