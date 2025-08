Cristi Borcea a evitat să-l sune pe nașul Gigi Becali după Dinamo – FCSB 4-3: „E război! Eu știu ce înseamnă”. De ce a dus „câinii” în club! Exclusiv

Cristi Borcea a reacționat după uriașa victorie obținută de fosta sa echipă și a dezvăluit motivul pentru care a preferat să nu vorbească cu Gigi Becali. Fostul acționar al „câinilor” a spus și cum și-a redresat jucătorii în trecut după ce i-a scos în club.

Cristi Borcea l-a evitat pe Gigi Becali. Ce a spus despre nașul său după Dinamo – FCSB 4-3

Primul mare derby din acest sezon a fost câștigat de Dinamo, care avea nevoie de un astfel de rezultat după ce părea că orice ar face nu își poate învinge rivala în ultimii 5 ani.

Cristi Borcea a intrat în direct și a vorbit despre succesul fostei sale echipe. Fostul patron al „câinilor”, , a avut un discurs total diferit la adresa nașului său după ce „roș-albaștrii” au pierdut în derby.

„Am spus înainte, dacă nu-i băteam acum, cum îi prindem, nu-i mai băteam niciodată. Eu știu, eu am trecut prin situația asta. În momentul în care intri în vrie… Noi am luat Cupa și campionatul și am luat și toată Craiova. Aveam 7 înfrângeri consecutive, 9 meciuri, am lucrat fără victorie.

Vai de mine, am început în vestiare, țipat, după aia am văzut că e groasă, i-am luat la restaurant, i-am luat cu Andu (n.r. – Ioan Andone), i-am dus la restaurante, după aia veneam la Săftica, stăteam, a fost greu. Greu până și-au revenit și le-a trebuit decât un meci, după aia am terminat și pe 3, am luat și Cupa cu Național, 1-0.

„Dacă nu își revin, îi așteaptă Jihadul”

Ei au jucători valoroși (n.r. – FCSB), dar acum le trebuie încredere, pentru că au demonstrat că sunt valoroși. Acum, când… Sunt căzuți și e greu să-și mai revină. Eu zic că o să aibă meci greu și cu ăștia care joacă, cu Drita. Nu poate să fie favorită la titlu. Campionatul este slab. Mi-a plăcut foarte mult și Craiova. CFR, dacă nu avea accidentările acelea, eu zic că arată foarte bine și CFR, dar și Craiova.

Steaua (n.r. – FCSB) dacă nu își revine la cum au fost ei, să joace, să paseze, să aibă încredere… că tot acei jucători au fost. Nu poți spune că joacă unul… Cu excepția lui Tănase și a lui Olaru, care dacă îi aveau în teren eu zic că se calificau. Dacă nu își revin, îi așteptă Jihadul. Este și Rapidul, dacă joacă bine și face puncte o să întărească Șucu echipa, face 2-3 transferuri. Este ambițios. Și dacă nu vrei să fii ambițios, te ia flama”, a spus inițial Cristi Borcea la FANATIK SUPERLIGA.

Cum și-a redresat Cristi Borcea echipa după o escapadă în club

Cristi Borcea a simțit pe propria piele ce înseamnă ca echipa pe care o patronează să treacă printr-o pasă proastă, astfel că a apelat la mai multe soluții pentru ca jucătorii săi să își revină. Cea mai ieșită din comun metodă a fost să îi ducă în club.

„Cu nașul n-am vorbit. Știu ce înseamnă momentele astea, ce să vorbesc, ce să-i spun? Pentru el este o distracție, o relaxare, dar totuși contează și vrea să câștige. În ultimii 8-10 ani, el a ținut fotbalul românesc.

În momentele astea, eu știu ce înseamnă. Eu mă plimbam singur pe stradă, ziceam să mergem la restaurant, la Săftica, la club. Ieșeam cu ei. Faci orice. Ziceam să îi scoatem din stare. Mai bine erau invitați și controlați de mine… ”, a mai spus fostul patron de la Dinamo.