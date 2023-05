Cristi Borcea a mers pentru prima dată după 11 ani la un meci al lui Dinamo: “Ne vom bate iar la Cupă și campionat an de an când se face stadionul”. Video exclusiv

Cristi Borcea la prima apariție a fostului acționar din Ștefan cel Mare pe stadion la un meci al „câinilor” după o pauză de 11 ani. Formația pregătită de Ovidiu Burcă s-a impus categoric, scor 6-1 cu FC Argeș și este favorită certă la promovarea în SuperLiga.

Cristi Borcea a mers pentru prima dată după 11 ani la un meci al lui Dinamo

Cristi Borcea a mers pe Arena Națională luni seară la meciul de foc al lui Dinamo cu FC Argeș. Fostul acționar al clubului din Ștefan cel Mare a stat alături de Cornel Varvara, . Ultimul meci al lui Dinamo la care Cristi Borcea a fost prezent pe stadion, a fost finala Cupei din 2012, în duelul cu Rapid, scor 1-0.

„(n.r. de când n-ai mai fost la meciul lui Dinamo? De la meciul de Supercupă, de 11 ani. Este primul meci. Un meci foarte important în primul rând pentru ceea ce înseamnă Dinamo, pentru emulația Dinamo. Îl aveți pe Dan (n.r. Dănuț Lupu) acolo. El trebuie să dea răspunsurile pentru stadion că știe toată lumea că asta își dorește”, a declarat Cristi Borcea, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Cristi Borcea a mărturisit că a luat decizia de a veni la stadion la insistența băieților săi. Fostul patron al lui Dinamo a dezvăluit că fiul său, Patrick, le-a promis jucătorilor lui Dinamo o primă de 10.000 de euro dacă vor reuși promovarea în SuperLiga.

„Fotbaliștii și antrenorul merită această promovare”

„A fost un meci foarte important și eu zic că fac apel la toți dinamoviștii ceea ce a făcut Patrick, băiatul meu, de a le da o primă. Chiar dacă este simbolică de 10.000 de euro pentru această calificare să pună mână de la mână toți dinamoviștii să contribuie cu oricât.

Fotbaliștii și antrenorul, tot ce se află lângă ei merită această promovare. Noi dinamoviștii să ne bucurăm și să trăim această calificare. Toți băieții mei sunt dinamoviști și au tras de mine să mergem la meci. Am venit și cu un prieten foarte bun tot dinamovist, Coni (n.r. Cornel Varvara) pe care îl știm și sperăm să ne adunăm cât mai mulți.

(n.r. vei investi la Dinamo?) Eu niciodată direct decât prin Patrick în momentul în care se va face stadionul. Am făcut amândoi eforturi mari și eu, și el (n.r. Dănuț Lupu), și conducerea CS-ului, însă nu văd buldozerul. Îl urmăresc de la geam să intre, dar nu-l văd”, a mai spus Cristi Borcea.

Cristi Borcea le-a răspuns contestatarilor: „Am avut cele mai mari performanțe”

Cristi Borcea a anunțat că fiul său, Patrick, este interesat să investească la Dinamo numai după ce noul stadion din Ștefan cel Mare va fi ridicat. Fostul patron al lui Dinamo le-a răspuns contestatarilor care l-au acuzat vinovat de situația precară prin care clubul „alb-roșu” a fost nevoit să treacă.

Cristi Borcea este de părere că niciun patron din fotbalul românesc nu se află pe plus financiar. „În momentul în care se termină cu această insolvență Dinamo se va bate din nou ca în vremurile noastre la campionat și Cupă în fiecare an. Sunt sigur. Nu există echipă să nu fie împrumutată.

Varga nu are peste 30 de milioane? Porumboiu avea peste 25, Copos peste 30. La Rapid Șucu și cu Angelescu nu bagă bani? E cineva pe plus? Cu excepția poate, poate a lui Gică Hagi. (n.r. echipa Dinamo) La ce s-o distrug că am avut cele mai mari performante, dar astea sunt lucruri care te fac să nu mai vii niciodată. Să faci un pas înapoi. Există vreo echipă din România care e pe plus?

Trebuie să vii cu bani de acasă. În momentul în care Dinamo iese din insolvență nu-i trebuie 10 milioane să pornească în Divizia A? Nu trebuie să aduci acasă?”, au fost cuvintele lui Cristi Borcea.

