Cristi Borcea a “mitraliat” noua siglă de la Dinamo: “Lucescu, Nunweiller se răsucesc în mormânt!” Atac la Nicolescu: “IT-istul nu se lasă de calculator!”

09.05.2026 | 16:03
Cristi Borcea a făcut praf noua siglă a lui Dinamo. Fostul patron al clubului din Ștefan cel Mare este total dezamăgit de felul în care arată logo-ul și l-a găsit drept principal vinovat pe Andrei Nicolescu.

Suporterii lui Dinamo anunță proteste după lansarea noului logo

Dinamo și-a lansat un nou logo săptămâna aceasta, forțată de două constrângeri: regulamentul UEFA impune cluburilor europene controlul deplin asupra identității vizuale, iar marca cu cei doi câini aparține ACS FC Dinamo, entitatea lui Nicolae Badea aflată în faliment. Noua siglă este roșie și construită în jurul literei „D”, în interiorul căreia apare silueta unui câine, cu o stea aurie deasupra. Designul este structurat pe trei axe: linia orizontală trimite la trecut, cea verticală la prezent, iar diagonala marchează ambiția pentru viitor. Un detaliu tehnic distinct este unghiul de 19,48°, referință directă la anul fondării clubului.

Reacția galeriei a fost una ostilă. Peluza Cătălin Hîldan și Peluza Sud Dinamo au intrat în protest, întrucât suporterii nu au fost consultați înainte de alegerea noului logo. Fanii au anunțat că nu vor intra în stadion la meciul cu Argeș și cer schimbarea siglei.

Cristi Borcea, fostul șef de la Dinamo, a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a vorbit despre noua siglă a clubului din Ștefan cel Mare, pe care a comparat-o cu cea a faimosului brand Playboy. Omul de afaceri este de părere că Andrei Nicolescu, președintele clubului, a făcut o mare greșeală pentru că nu s-a consultat cu suporterii înainte de lansare.

„Ce să mai discut? După părerea mea, este o replică Playboy în România. Nu ați văzut? Ești nebun? Asta e stemă de Dinamo? Dacă nici la astea nu am ochi… Uitați-vă și voi atent. Suntem nebuni? Am zis că nu e adevărat când am văzut. Asta e.

Am făcut și noi greșeli, dar noi, când am schimbat sigla, ne-am consultat cu galeria. Am făcut sigla împreună. Nu poți. Suporterii vor purta milioane de tricouri. Lucescu, Nunweiller se răsucesc în mormânt! Eu am avut stradă. L-am avut profesor pe Cornel Dinu. Asta e diferența față de un IT-ist (n.r. Andrei Nicolescu). El a ieșit cu sigla. Nu poți să faci o asemenea greșeală. A muncit extraordinar de mult, a făcut progrese, dar nu poți. IT-istul nu se lasă de calculator. Trebuia un an de zile să vorbească cu galeria”, a declarat Cristi Borcea la FANATIK SUPERLIGA.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
