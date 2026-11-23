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Un nou pas greșit făcut de Dinamo în acest sezon. meciul disputat acasă, la Slobozia, în fața Petrolului. Cristi Borcea a văzut ce a făcut fosta sa echipă și a dat de pământ cu actuala conducere.

Cristi Borcea, foc și pară pe conducerea lui Dinamo

Dinamo – Petrolul era meciul care, inițial, trebuia să se desfășoare pe Arena Națională. Din cauza lucrărilor la gazonul celui mai mare stadion al țării, , „câinii” nereușind să ajungă la un acord în privința altor stadioane. Echipa lui Nuno Campos a pierdut în fața Petrolului, după ce o făcuse și cu FC Argeș, iar Cristi Borcea nu concepe cum s-a putut întâmpla un nou eșec al fostei sale echipe. „Nu era de așteptat ca Dinamo să piardă și nu trebuia să se întâmple. Aici este vina conducerii, 100%. Am citit și eu articole. L-am auzit pe Nuno Campos că a venit cu o oră și 45 de minute înainte de meci. Când tu ai pauză competițională, mă duc cu 3 zile înainte de Slobozia. Eu și când jucam la Pitești mă duceam cu o zi înainte. Să se facă antrenamente, să se acomodeze jucătorii!”, a spus fostul patron din „Ștefan cel Mare” inițial.

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Cristi Borcea a spus la ce variante trebuia Dinamo să apeleze, de fapt, pentru disputarea meciului pe teren propriu

Andrei Nicolescu explicase anterior meciului că și că varianta care s-a adoptat cu succes în cele din urmă a fost Slobozia. Cristi Borcea este de părere că șefii echipei trebuiau să insiste pentru disputarea partidei fie la Voluntari, fie chiar în Ghencea și că gândul prioritar al oficialilor trebuia să fie legat de doborârea oricărei piedici cu scopul câștigării campionatului. „Doi la mână, eu cred că trebuia să se facă tot posibilul să se joace la Voluntari, chiar și în Ghencea. Încercam tot ceea ce este în București.

Sunt 3 puncte foarte, foarte importante, care au fost pierdute prostește. Dacă te bați și vrei să iei campionatul, de ce să joci la Slobozia? Mă duceam oriunde, luam avionul. Orice pentru a câștiga campionatul. O echipă precum Dinamo, care pasa și își crea superiorități, a eliminat aceste lucruri pe acel teren. Cel mai mare dușman al meciului a fost cel care a luat decizia asta de a merge la Slobozia. Nici Dinamo B nu făcea asta pe vremuri!”, a mai spus Borcea.

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Marea problemă semnalată de Cristi Borcea la Dinamo

Pe final, Cristi Borcea a ținut să sublinieze că actuala conducere a lui Dinamo dă dovadă de lipsă de experiență și că trebuie să fie mai atentă la astfel de detalii, care se pot dovedi decisive într-o luptă pentru titlu. „Au fost multe lucruri bune la Dinamo și am lăudat, dar acum trebuie să spunem și părțile neplăcute. Asta se întâmplă din cauza lipsei de experiență, să știți. Marile războaie se câștigă în detalii și aceste trei puncte vor conta enorm”, a spus Cristi Borcea,