Cristi Borcea a recunoscut că e cu Valentina Pelinel încă de la căsnicia cu Mihaela: „Nu am avut scrupule”

Cristi Borcea a aruncat bomba în legătură cu viața sa amoroasă! Fostul patron al clubului de fotbal Dinamo București a dezvăluit că este cu Valentina Pelinel de mult mai multă vreme decât se știe oficial, acesta punând ochii pe ea încă de când era împreună cu Mihaela.

Valentina a ocupat statutul de amantă de mai multă vreme și, potrivit declarațiilor făcute de Borcea acum, se pare că s-ar fi iubit încă din 2007-2008.

În anul 2007, Valentina Pelinel mergea la altar cu Cristian Boureanu, iar la nunta unde Borcea și Mihaela au fost nași de cununie, afaceristul a pus deja ochii pe manechin.

Când a început, de fapt, relația dintre Cristi Borcea și Valentina Pelinel

Cristian Borcea a declarat pentru prima oară că nu a avut scrupule și a luptat în toți acești ani pentru inima Valentinei, chiar dacă după divorțul de Mihaela Borcea s-a căsătorit cu Alina Vidican, care, de altfel, după cum știe toată lumea, a tăiat-o de pe lista de invitați de la nuntă pentru că bănuia că ar fi un pericol la adresa căsniciei sale.

„Când a fost vorba de Valentina, nu am avut scrupule. Când am văzut-o a doua oară am zis, e clar că va fi cu mine și va fi mama copiilor mei. Am fost tot timpul cu ea. Tot timpul. De când am văzut-o, chiar dacă m-am însurat cu Alina, niciodată nu i-am cerut să pună capăt căsniciei cu Boureanu.

Doi la mână, ea era într-o relație care scârțâia de foarte mulți ani și ne-am plăcut. A fost o femeie care a luptat foarte mult, iar în momentul în care am intrat la pușcărie i-am zis că are apartament la New York, de ce să stea în România, la 29 de ani și atunci mi-a zis că nu poate trăi fără mine și rămâne în țară.

A stat într-un apartament cu chirie și atunci am făcut cea mai bună alegere și cea mai bună afacere a mea de până acum. Este femeia care îmi dă liniște, este calmă, e femeia cu care pot să stau singur și o săptămână în casă, cu care pot să merg în vacanțe câte două-trei săptămâni.

Este foarte important să găsești pe cineva să îți dea liniște, căldură și putere”, a declarat Cristi Borcea în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D.

Își asumă vina pentru divorțuri: „Eu am fost cel care nu a fost cuminte”

Afaceristul a vorbit și despre spiritul său aventurier și spune că acum și-a găsit liniștea. Despre divorțurile prin care a trecut a declarat că nu ar fi crezut că se va separa nici de Mihaela, nici de Alina, chiar dacă le înșela des. Totodată, omul de afaceri a recunoscut că mariajele s-au încheiat exclusiv din cauza lui.

„De fiecare dată când m-am căsătorit am zis că acolo rămân toată viața. Tentațiile au fost mari. Eu am vrut să rămân tot timpul și cu Mihaela, și cu Alina, dar toate drumurile au dus la Valentina. Nu am avut probleme în cele două căsnicii. Eu am fost cel care nu a fost cuminte. Au știut și de la început, că nu m-au luat de la bibliotecă”, a mai spus Borcea.

