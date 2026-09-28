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FCSB a încheiat povestea cu Marius Baciu și l-a instalat pe banca tehnică pe Laurențiu Reghecampf , cel care bifează astfel cel de-al treilea mandat la formația „roș-albastră”. Cristi Borcea a comentat lovitura dată de nașul său, Gigi Becali.

Cristi Borcea nu s-a ferit de cuvinte. Cum a descris revenirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB

Laurențiu Reghecampf a fost prezentat oficial drept joi, 24 septembrie, după ce FANATIK anunțase deja în exclusivitate că el va fi noul tehnician al echipei bucureștene. După ce rivalii de la Rapid au reacționat în urma mutării antrenorului, a venit și rândul celor de la Dinamo. Cristi Borcea consideră că FCSB își va reveni sub comanda lui „Reghe”, punând seamă în special pe relația sa cu patronul Gigi Becali.

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„FCSB este echipa cea mai dezorganizată, care n-are nicio logică, unde toată lumea fuge de minge, este echipa cea mai „largă”, înșirată pe 70-80 de metri. Spre surprinderea mea. Cu jucători experimentați, cu cel mai bun conducător din România, după părerea mea. Chiar l-am văzut pe Mihai (Stoica) spunând că la antrenament sunt extraordinari. Fiindcă nu e presiune acolo.

Dar când intră pe teren, în meciurile oficiale, toată lumea fuge de adversar și nu există soluții. (Îi poate repara Laurențiu Reghecampf?) Da, da. Reghecampf are mentalitatea, are știința… Contează foarte mult că a mai lucrat cu „Nașu” (n.red Gigi Becali) și a avut rezultate și performanțe. Este o simbioză între ei. Nu e o ciorbă reîncălzită”, a declarat Cristi Borcea, pentru .

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Cristi Borcea a anunțat echipele care luptă la titlu în SuperLiga. Unde o vede pe Dinamo

După ce , Cristi Borcea a avut un alt discurs de această dată. După ce a spus că Dinamo și Universitatea Craiova sunt principalele candidate la titlu, fostul „spartan” din „Ștefan cel Mare” a inclus-o și pe FCSB. „Dinamo se va lupta pentru titlu cu Craiova, cu Rapid, cu U Cluj – va avea un cuvânt greu de spus dacă vin Stanciu și Burcă – și cu FCSB – fiindcă a venit Reghecampf!”, a mai spus Cristi Borcea.

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Laurențiu Reghecampf este unul dintre cei mai de succes antrenori din istoria recentă a FCSB-ului, reușind să cucerească cu echipa două titluri de campioană (în sezoanele 2012-2013 și 2013-2014). De asemenea, tehnicianul ajuns la 51 de ani le-a mai adus „roș-albaștrilor” în palmares o Supercupă a României (2013), precum și un trofeu al Cupei Ligii (2016). Tot el este singurul antrenor care a izbutit o calificare în grupele Champions League în ultimii 13 ani (cu FCSB, în 2013).