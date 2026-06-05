Cristi Borcea a tunat după ce Dinamo s-a despărțit de Zeljko Kopic: ”S-a săturat de discuții cu grafice și de vrăjeli. Cât să mai reziste?”

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Despărțirea dintre Dinamo și Zeljko Kopic (48 de ani) a luat prin surprindere lumea fotbalului din România. Cristi Borcea, fostul șef din Ștefan cel Mare, a lansat un atac dur la adresa lui Andrei Nicolescu și a venit cu variante de antrenor pentru înlocuirea croatului.

Conducerea lui Dinamo pusă la zid de Cristi Borcea după plecarea lui Zeljko Kopic

Deranjat peste măsură că s-a ajuns la situația despărțirii de Zeljko Kopic, , Cristi Borcea a mărturisit că se aștepta la acest deznodământ din cauza faptului că cei din conducere nu au reușit să facă transferurile dorite de tehnicianul croat.

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”Nu aș vrea să mă mai iau de cei din conducerea lui Dinamo fiindcă sunt prea slabi… Era clar că omu’ o să plece că s-a săturat de discuții cu grafice și de vrăjeli. La fotbal trebuie ‘cașcaval’, trebuie transferuri!

Am mai zis că fără 5-6 transferuri care să intre imediat, Dinamo nu face nimic. Și s-a adeverit. Și când vezi discuțiile de la TV, ‘uite, grafice, uite, plan…’. Kopic a stat, a așteptat, dar cât să mai reziste? Vrea să se bată pentru trofee, nu are timp de vrăjeli!”, a declarat Borcea, pentru .

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Pe cine vrea antrenor la Dinamo

Fostul acționar al ”câinilor” a recunoscut că plecarea lui Kopic este o pierdere mare și este de părere că actualii conducători ar trebui să se orienteze către un antrenor cu trecut dinamovist, dându-i ca variante pe Adrian Mutu și Claudiu Niculescu.

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”Conducerea să termine cu ținerea deoparte a dinamoviștilor. Să pună un antrenor cu pedigree, altfel o să-i ia suporterii la rost, cu adevărat. Până acum a fost poezie. Uite la Rapid, o să meargă treaba mai bine cu Pancu, e de-al lor. Poate că la Dinamo ar merge Adrian Mutu sau Claudiu Niculescu, care știu ce înseamnă presiunea de la Dinamo.

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Altfel, va fi grav. Dacă nu sunt aduși adevărații dinamoviști lângă Dinamo, iar vom fi în groapă. Kopic este o pierdere, trebuie trăit mai departe. Să vină un dinamovist, să fie aduși ‘câinii’ lângă Dinamo, să se facă transferuri, nu grafice!”, a spus Cristi Borcea.

Ce variante de antrenor are Dinamo

Dinamo și Zeljko Kopic , după ce echipa a ratat calificarea în cupele europene. Conducerea clubului a început deja căutările pentru a găsi un înlocuitor.

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Din informațiile obținute de FANATIK, care să continue munca lui Kopic. În cazul în care nu se va găsi o soluție optimă, se va apela la Adrian Mutu. ”Briliantul” este liber de contract din primăvara anului 2025, după o scurtă experiență la Petrolul Ploiești.