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Cristi Borcea are mare succes în afaceri imobiliare, după ce tocmai a vândut peste 80% dintr-un complex de 156 de apartamente construit în locul celebrului restaurant bucureștean „Doi Cocoși”. Fostul proprietar al lui Dinamo a construit blocurile împreună cu familia Ion, faimoasă în București pentru că a construit peste 10.000 de apartamente.

Cristi Borcea a dat lovitura cu complexul imobiliar pe care l-a construit în zona restaurantului „Doi Cocoși”

Conform ansamblul rezidențial ridicat de la zero de Borcea se numește Doi Cocoși Residence și este amplasat în zona Sisești. Doar 20 de apartamente din peste 150 mai sunt disponibile în acest moment pentru a fi cumpărate, conform sursei citate. Celebrul restaurant „Doi Cocoși” avea o istorie de peste 100 de ani, dar a fost demolat în 2024.

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Ansamblul rezidențial ridicat de Borcea, , și include un spațiu comercial de circa 1.000 de metri pătrați la parterul clădirii. Start Priority Holding, companie deținută de familia Ion, s-a asociat în 2024 cu Elena Borcea, mama lui Cristian Borcea, într-o firmă administrată de Patrik Borcea, fiul fostului patron de la Dinamo.

. Mai avem de vândut în jur de 20% din proiect“, a declarat, pentru Profit.ro, Cornel Ion, proprietarul grupului imobiliar Start Priority Holding. Prețurile în Doi Cocoți Residence variază între 90.000 de euro pentru un apartament de 37 metri pătrați și 240.000 de euro pentru un apartament cu o suprafață utilă de 82 de metri pătrați.

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Familia Borcea încearcă să-și facă un renume pe piața imobiliară din București dar și din zonă

Dacă familia Ion este faimoasă în București pentru ansamblurile rezidențiale pe care le construiește, familia lui Cristi Borcea este la început de drum și încearcă să-și facă un renume pe piață. Și are toate șansele să reușească, la cum merg lucrurile.

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Pe lângă ansamblul de la „Doi Cocoși”, Borcea mai construiește un ansamblu în Constanța și, între timp, a achiziționat pentru investiții mai multe terenuri de pe malul lacului Tei. Aici pot fi construite 600 de apartamente, conform sursei citate.