Gigi Becali, patronul FCSB-ului, și-a exprimat intenția de a candida la alegerile prezidențiale din 2025 și a lansat, între timp, . Această posibilă candidatură nu este văzută cu ochi buni de către Cristi Borcea, finul său.

Cristi Borcea a vorbit despre eventuala candidatură a lui Gigi Becali la Președinția României: „Nu știu dacă are nevoie de un balamuc în plus”

Cristi Borcea a dezvăluit în direct la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, moderată de jurnalistul Horia Ivanovici, care ar fi șansele ca Gigi Becali să iasă președintele României.

Fostul patron al clubului din “Ștefan cel Mare”, , este pregătit să-l sfătuiască pe nașul său în a renunța la această idee.

“(n.r. – Crezi că va candida Gigi la președinție?) Nu știu. Dacă nu va candida Simion, cred că el va candida, nu am vorbit de alegeri. Eu cred că va candida.

Eu aș vrea să fie (n.r. – șanse realiste să câștige), dar nu cred că are șanse și, după părerea mea, eu ca sfat când o să vorbesc, dacă o să vorbesc cu el, să nu se bage în mizeria asta politică.

Are biserica, are Steaua (n.r. – FCSB), nu cred că îi mai trebuie lui, chiar dacă nu câștigă un balamuc și o mizerie în plus.

Am văzut că se încarcă acum de la emisiuni și de la ce zic oamenii. N-are rost să continue”, a spus Cristi Borcea, în direct prin intervenție telefonică la ediția FANATIK SUPERLIGA de luni, 24 februarie 2025.

Gigi Becali ia în calcul să candideze la președinția României din postura de independent, în cazul în care partidul din care face parte, AUR, nu-și va retrage susținerea față de George Simion și de Călin Georgescu.

Omul de afaceri din Pipera a mai candidat la prezidențiale și în trecut, atunci când reprezenta propria sa formațiune politică, PNG-CD (Partidul Noua Generație – Creștin Democrat).