Cristi Borcea, acuzații grave din partea unui fost fotbalist de la Dinamo: „S-a dat la iubita mea! Pot spune că este curvar”

Hristu Chiacu (35 de ani), care a jucat la Dinamo în perioada 2007-2012, a confirmat zvonurile apărute în urmă cu mai bine de zece ani. Fostul finanțator al clubului din Ștefan cel Mare, Cristi Borcea, s-a dat la iubita pe care o avea atacantul. Și

Hristu Chiacu îl acuză pe Cristi Borcea că i-a făcut curte iubitei sale

În 2008, Chiacu era împrumutat de Dinamo la CS Otopeni. În meciul direct, atacantul a marcat două goluri contra roș-albilor, după care a făcut gesturi ostentative spre tribuna oficială, acolo unde se afla și Cristi Borcea.

Hristu Chiacu a mărturisit acum motivul aversiunii sale față de Borcea. Fostul atacant a confirmat zvonurile de la vremea respectivă, conform cărora iubita sa, Denisa Tănase, era curtată de omul de afaceri.

„E adevărat, da. Povestesc doar ce am aflat și eu. Știu doar că s-a dat la ea. Am aflat din anturajul nostru de prieteni. Dar au mai fost alte discuții după aceea, dar nu mai intru în amănunte. Tot legate de zona asta, da…

Nu m-a afectat episodul, mai degrabă glumeam pe seama asta. Să fii patron și să faci chestia asta, iar apoi vrei să joace fotbalistul? Ăștia suntem noi, românii. În străinătate n-am auzit niciodată de așa ceva.

Antipatie între noi? Nu, nu aveam nimic cu el, nu am nici acum. Serios! Dacă i-a reușit? Cred că da. Are un șarm aparte, da, e și frumușel (n.r. – zâmbește)”, a declarat Hristu Chiacu, conform

Totuși, Hristu Chiacu a avut și alt motiv pentru care s-a supărat atunci pe Borcea: „Descărcarea a fost pe faptul că am purtat niște discuții cu el, să mă lase să plec cum am venit. Înainte să semnez cu Dinamo am avut mai multe oferte, pe bani foarte mulți, dar am ales cu inima. După 6 luni m-au împrumutat la Mioveni, apoi la Otopeni”.

Borcea l-a acuzat pe fotbalist că este bețiv

Hristu Chiacu a răspuns și acuzațiilor lui Cristi Borcea de la vremea respectivă. Fostul finanțator al roș-albilor l-a acuzat pe fotbalist că are probleme cu alcoolul.

„Bețiv? Știți ce înseamnă bețiv? De fapt, cred că el știe. Eu pot spune despre el că este curvar, dar el de mine că sunt bețiv nu are cum! Asta înseamnă să bei în fiecare zi”.

Cine este fosta iubită a lui Chiacu

La vremea respectivă, Chiacu era cuplată cu Denisa Tănase. În 2008, ea a câștigat premiul de Miss Fotomodel. După ce s-a terminat relația cu Chiacu, ea a avut o relație cu Alexandru Pițurcă, iar ulterior au apărut zvonuri și despre o aventură cu Ciprian Marica. Din 2013, Denisa Tănase este soția omului de afaceri Răzvan Banu.

Cristi Borcea are nouă copii împreună cu patru femei. Din 2018, , femeie cu care are are trei copii: Milan, Indira Maria și Rania Maria.