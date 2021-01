Cristi Borcea, afectat de perioada în care a stat în închisoare! “Zicea că are coşmaruri”

Cristi Borcea a fost afectat din cauza perioadei pe care a petrecut-o la închisoare. ”Zicea că are coșmaruri”, a dezvăluit Victor Becali.

Fostul impresar Victor Becali, 59 de ani, a fost prezent în această dimineață la emisiunea GSP Live, unde a povestit o întâmplare inedită care l-a avut în prim-plan pe Cristi Borcea (51), din perioada petrecută de aceștia în închisoare.

Condamnat în ”Dosarul Transferurilor” și mai apoi în dosarul ”Mită pentru judecătoare”, Victor Becali a împărțit celula pentru un timp cu fratele său, Giovanni și Cristi Borcea.

Cristi Borcea a avut coșmaruri din cauza perioadei petrecute la închisoare

Fostul agent de jucători a dezvăluit cum frica de șobolani l-a determinat pe Borcea să îi ceară să meargă alături de el la toaletă. În același timp, Victor Becali a zis că timpul petrecut în spatele gratiilor nu l-a marcat, dar Cristi Borcea are încă coșmaruri.

„El (n.r. – Cristi Borcea) zice că are coșmaruri. Eu nu am, nu visez nimic. Am văzut foarte mulți care au rămas marcați, dar asta e viața. Erau șobolani, ce, n-a mai văzut șobolani? El a fost afectat, venea să mă trezească: «trezește-te, e în baie». Mă duceam cu el la baie, era tovarășul meu. El are d-astea, și dacă vede gândaci… Mulți foști colegi mă întreabă dacă visez. Nu visez nimic, băi frate”, a spus Victor Becali.

”Erau și șobolani, dar îi găsești oriunde. S-a întâmplat într-o seară când s-a dus Borcea la toaletă. Turcească… A văzut un cap de șobolan într-o seară, s-a speriat și de atunci se ducea la toaletă doar cu Victor. Mulți aruncau mâncarea în WC. Canalizările fiind vechi, șobolanii căutau mâncarea”, a spus Giovanni Becali, la emisiunea ”Prietenii lui Ovidiu”.

3 ani și 10 luni a stat Victor Becali în închisoare

Condamnat în ”Dosarul Transferurilor”, Victor Becali a fost eliberat condiționat în ianuarie 2018 după ce a petrecut 3 ani și 10 luni în spatele gratiilor. Inițial, el trebuia să stea în închisoare 4 ani și 8 luni. La puțin timp a fost încarcerat din nou, în dosarul ”Mită pentru judecătoare”, după ce a încercat să o mituiască pe judecătoarea Geanina Terceanu, împreună cu Giovanni Becali și Cristi Borcea, cel din urmă a fost declarat nevinovat. Nu a stat mult timp în închisoare și a fost eliberat după 8 luni.

Cristi Borcea (51 de ani), fost acționar la echipa din Ștefan cel Mare, a stat în spatele gratiilor timp de 5 ani după ce a fost găsit vinovat de deturnare de fonduri, fals în acte, înșelăciune și prejudicierea statului. El a spus ce condiții avea în închisoare în cadrul emisiunii ”Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP.RO:

„Am stat în celulă cu Giovanni și cu Victor. A fost cel mai mare noroc al meu. Am eu adrenalină, dar dacă nu-i aveam pe Giovanni și pe Victor eram terminat. Eu sunt o fire mai sensibilă, iar până mi-am revenit… În schimb, ei erau mai tari decât mine. La început, Giovanni a fost cel care ne îndruma. El era șeful. Bine, pe oriunde a fost el a fost șef!

Era plin de șobolani. Când mă duceam la baie, îl sculam pe Victor. Erau d-alea turcești… Dădeam cu bidonul în ușă să fugă șobolanii! Când am văzut prima dată, într-o noapte… Atunci l-am sculat pe Victor și apoi nu mă mai duceam singur niciodată”.

“Mama este singura femeie în care am încredere totală și toate (n.r. bunurile) sunt la mama. Soțiile nu au niciuna nimic pe numele ei. Mihaela a avut casa care e acum pe numele copiilor, Alina, o vilă care e pe numele copiilor. Toți ceilalți copii au case, apartamente, cele mai bune condiții, dar femeile, ca să nu o ia razna, nu trebuie să aibă nimic pe numele lor. Lasă, să aibă copiii!”, a zis Borcea la Kanal D.