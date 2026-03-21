Cristi Borcea anunţă cum poate reveni Dinamo spectaculos în SuperLiga: “Dacă pleacă de pe Arenă acolo, termină în top 3! Cu Karamoko şi Puşcaş spulberăm tot!”. Exclusiv

Gabriel-Alexandru Ioniță
21.03.2026 | 09:00
Ce a spus Cristi Borcea despre șansele lui Dinamo la titlu în acest sezon. Foto: colaj Fanatik
Chiar dacă Dinamo a pierdut și joi seară pe Arena Națională cu scorul de 0-1 în meciul cu Universitatea Craiova din etapa a doua a play-off-ului din SuperLiga, Cristi Borcea încă este optimist cu privire la șansele echipei sale de suflet de a reveni pe final de campionat, inclusiv în lupta pentru câștigarea titlului de campioană.

De ce crede Cristi Borcea că Dinamo ar putea reveni chiar și în lupta pentru titlu în acest sezon

Fostul acționar al clubului din „Ștefan cel Mare” s-a declarat convins de faptul că formația antrenată de Zeljko Kopic va arăta o cu totul altă față din momentul în care George Pușcaș și Mamoudou Karamoko vor fi apți de joc, adică imediat după reluarea campionatului, la începutul lunii aprilie, după cum a anunțat chiar Andrei Nicolescu în direct la FANATIK SUPERLIGA. În plus, omul de afaceri în vârstă de 56 de ani a transmis cu această ocazie și că, în viziunea sa, „câinii” vor avea parte de un mare boost de moral pe acest final de sezon în cazul în care vor alege să își joace meciurile de pe teren propriu pe stadionul „Arcul de Triumf” și nu pe Arena Națională, așa cum s-a întâmplat până în prezent în cea mai mare parte din timp.

„Dacă noi nu am avut vârf. L-au luat pe Pușcaș. Karamoko accidentat. După toate seriile astea negre… Du-te, mă, în Arcul de Triumf să creeze presiune acolo. Uite, au fost 10.000 de dinamoviști. Câți să vină cu CFR și cu U Cluj? Umplem stadionul, 13.000. Altă presiune se creează. Acolo am câștigat meciurile. Din detalii se câștigă războaiele. Noi știi cum suntem? Dăm la poartă, dăm la poartă, dar nu înscriem, înțelegi tu, nu evoluăm, nu punctăm. Te referi la Mazilu, e tânăr. Trebuie să îi dai minute. Nu ai văzut cum o pasam? Du-te, mă, pe Arcul de Triumf, creezi presiune.

Dacă juca Karamoko și dacă Pușcaș era refăcut… După perioada asta, reține ce spun, nu ne mai bate nimeni. (n.r. Îi spulberați pe toți cu ăștia doi?) Da. Nimeni nu ne mai bate, o să vezi. Dacă joacă pe Arcul de Triumf. Cu Karamoko și cu Pușcaș în față și cu Cîrjan în spatele lor, nu poate nicio apărare să le facă față. Dacă se duc pe Arcul de Triumf, termină în primele 3. Următoarele meciuri să le joace pe Arcul de Triumf. Să lase merchandising-ul și marketing-ul. Nimic, e război! Și cu Craiova în Cupă pe Arcul de Triumf. Război acolo, 13.000 de dinamoviști, presiune și război. Câștigă toate meciurile”, a spus Cristi Borcea cu ocazia unei intervenții telefonice la emisiunea Giovanni Show. 

Cum vede Cristi Borcea lupta la titlu în acest sezon de SuperLiga

De asemenea, cu aceeași ocazie, fostul conducător de la Dinamo a vorbit în termeni apreciativi la adresa celor de la U Cluj și Universitatea Craiova, bineînțeles în contextul luptei pentru câștigarea campionatului: „Dacă nu ia Dinamo, mi-aș dori să ia Craiova titlul. Cea mai bună echipă, care și pasează și are și vârf, e U Cluj. Nu trebuie să recunoaștem? Jucători cu experiență. (n.r. Despre Ioan Ovidiu Sabău) El a făcut lotul. La Craiova, care are cel mai bun lot după părerea mea, nu l-a făcut Rădoi? Cine l-a făcut? (n.r. Dacă mai are Dinamo șanse la titlu în acest sezon) Dacă bate la Pitești (n.r. Mioveni) și jucăm pe Arcul de Triumf, da”. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
