Cristi Borcea anunță dezastrul pentru FCSB după meciul cu Dinamo: „Vor intra în degringoladă”

Cristi Borcea este de părere că Dinamo are pe Arena Națională șansa de a arunca definitiv FCSB într-o criză profundă în acest punct al sezonului, în contextul rezultatelor slabe obținute de campioana României în ultimele săptămâni, atât în Superliga, cât mai ales în cupele europene, respectiv preliminariile Champions League.

Cum vede Cristi Borcea meciul de sâmbătă seară de pe Arena Națională: „Dacă Dinamo va câștiga, FCSB va intra în degringoladă”

De asemenea, cu aceeași ocazie, fostul acționar și președinte al Consiliului de Administrație de la clubul din „Ștefan cel Mare” a punctat din nou faptul că are de gând să se implice din nou din punct de vedere financiar la echipa sa de suflet, însă doar din postură de sponsor și doar din momentul în care noul stadion va fi gata.

În plus, omul de afaceri s-a arătat dezamăgit de modul în care s-a descurcat în această vară management-ul de la Dinamo din perspectiva campaniei de achiziții.

Nu în ultimul rând, a analizat și munca lui și a transmis că, în viziunea sa, acesta ar trebui să aibă o atitudine mai „războinică” decât până în prezent.

Sfaturi pentru Andrei Nicolescu: „Nu merge cu pacifismul”

„Dacă Dinamo va câștiga, Steaua (n.r. FCSB) va intra într-o degringoladă, eu știu ce vorbesc, că am trecut. Noi am avut o perioadă când am luat Cupa și campionatul și am luat și toată Craiova, care era pe locul 3, și am avut 7 înfrângeri consecutive.

Nu am fost decât la meciul de baraj cu FC Argeș, de atunci nu am mai mers la niciun meci și nici nu voi mai merge până când nu se face stadionul.

Trebuie făcută echipă, s-a ieșit din insolvență. Au jucat cu echipe slabe, trebuia să câștige și cu Csikszereda și în ultima etapă cu Oțelul.

Au pierdut 4 jucători importanți și nu au adus nimic în schimb ca să ridice nivelul. (n.r. Dacă e mulțumit de activitatea lui Andrei Nicolescu) Nu, așa vede el și până acum trebuie să îi dăm credit. Singura problemă, nu merge cu laptopul și cu liniștea, cu pacifismul, cu corporatismul.

(…) Renovatio sunt foarte serioși și foarte puternici. Și Nicolescu trebuie apreciat pentru ce a făcut, dar, dacă nu vor să îl aducă pe Lupescu (n.r. în funcția de președinte), să îl aducă pe Florin Prunea, fost mare jucător, bun conducător, știe cum să vorbească”, a spus Cristi Borcea la