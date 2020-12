Cristi Borcea anunță falimentul la Dinamo. „Într-o lună i se ia oxigenul, nu va mai fi nimeni și nimic”

Dinamo va da faliment cât de curând, crede Cristi Borcea. Fostul acționar majoritar din Ștefan cel Mare e de părere că echipa lui de suflet nu va putea evita colapsul financiar și îi ia la rost pe conducătorii spanioli.

Omul de afaceri în vârstă de 50 de ani consideră că singura modalitate pentru ca Dinamo să evite falimentul ar fi ca un stadion nou să fie construit pentru gruparea roș-albă.

Cu Borcea la timonă, Dinamo a cucerit patru campionate (2000, 2002, 2004, 2007), șase Cupe ale României (2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2012) și două Supercupe ale României (2005, 2012).

În ciuda dorinței pe care o au mai mulți suporteri ai „câinilor roșii”, Borcea nu are de gând să se implice din nou la Dinamo: „Sunt la Cetate, la Craiova, la agricultură, sunt cu Gigi Nețoiu. Deci e exclus. E aceeași dragoste pentru mine. Era tensiunea acumulată cât am fost conducători. Înainte de meciuri și după meciuri erau acele momente cu tristețe, cu bucurie, care ne făceau viața mult mai frumoasă.

Am văzut prin presă că mâine mă duc la Guvern. Nu am nicio legătură. Patrick poate să meargă, dar eu nu am nicio treabă. Discut cu Nețoiu despre momentele frumoase și despre cele grele”, a declarat Cristi Borcea pentru Digi Sport.

„Nimeni nu riscă să bage 10 milioane”

În ceea ce privește salvarea lui Dinamo, omul de afaceri nu vede decât o singură soluție: falimentul! „Au fost atâtea trofee, nu au fost nici pe vremea lui Ceaușescu atâtea. Pentru mine e o tristețe dublă. Eu am și condus-o, am și fost în galerie de la 9 ani. Am avut o perioadă cu Dinamo, când era la desființare, când era Cornel Dinu, în 1995.

Dacă nu venea nea Cornel, era desființată. Și știu prin ce am trecut. Vorbeam cu nea Cornel aseară, că atunci era o situație foarte grea, dar acum e o situație pe care nu o mai poate salva nimeni. Singura soluție e să se facă un stadion și să pornească de jos.

Nimeni, indiferent cât are, 200, 300, 500 de milioane, nu riscă să bage 10 milioane, să ajungă pe zero, să mai bage 10 ca să termine campionatul și apoi să mai bage 10 că poate intră în play-off. Deci e exclus.

Nu retrogradare, ci faliment. Jucătorii străini au venit pentru bani. Salariile care s-au făcut la Dinamo… V-am spus despre ele”, a adăugat fostul acționar majoritar al lui Dinamo.

Lipsa unui stadion modern, marea problemă a lui Dinamo

În opinia lui Cristi Borcea, clubul din Ștefan cel Mare va renaște în momentul în care echipa va juca pe un stadion nou: „Am auzit de inițiativa foștilor fotbaliști și e un lucru extraordinar. Pentru stadion luptă fiecare dinamovist. Ăsta e cel mai mare of. Când va avea stadion, va avea și echipă competitivă pentru campionat și Europa.

Am spus-o acum câțiva ani. Dinamo, fără stadion, nu are viitor. Ceea ce fac foștii jucători și suporterii, demersuri pentru un stadion, asta e salvarea și renașterea lui Dinamo.

Dinamo e în moarte clinică de 3-4 ani. Într-o lună i se ia oxigenul, nu va mai fi nimeni și nimic la club. Uite, Craiova a renăscut și a redevenit puternică cu un stadion nou. Rapid, la fel, a renăscut și o să vezi că va deveni o forță. Dinamo e în cea mai grea perioada din istoria clubului”, a completat Borcea.

Patrick Borcea, posibil investitor la Dinamo

Conducerea spaniolă de la Dinamo nu a scăpat de criticile lui Borcea: „Păi ce investitori? Să vii să îți asumi, să faci poze și să desființezi un club?! Singura variantă este să se ia de la zero. Eu niciodată nu mai vin, dar pe Patrick poate da, poate o să-l vedeți, că el e tânăr”, a încheiat Cristi Borcea.